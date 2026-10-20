Что обязательно стоит увидеть в Праге: советы туристам, которые впервые побывают там

Прага привлекает туристов старинной архитектурой, узкими улочками, величественными соборами и живописными видами. Однако за красотой чешской столицы скрывается и одно неудобство — огромное количество посетителей у самых известных достопримечательностей. К счастью, в городе есть немало интересных мест, где можно отдохнуть от толпы и открыть для себя совсем другую Прагу.

Как сообщает Interia Kobieta, во время первой поездки в чешскую столицу стоит не ограничиваться Карловым мостом, Пражским Градом и Староместской площадью. Недалеко от популярных туристических маршрутов можно найти уютные парки, исторические крепости, необычные сады и смотровые площадки.

Карлов мост и Пражский Град: с чего начать знакомство с городом

Прага. Источник: unsplash.com

Первую прогулку по Праге сложно представить без Карлова моста. Это средневековое сооружение через Влтаву известно скульптурами святых, старинными башнями и великолепными видами. Однако днём мост часто переполнен туристами, поэтому для спокойной прогулки и фотографий лучше приходить рано утром.

Не меньшего внимания заслуживает Пражский Град — огромный исторический комплекс, где расположен собор Святого Вита. Его готическая архитектура, витражи и высокие шпили относятся к самым узнаваемым символам города.

Обязательно стоит посетить и Староместскую площадь со знаменитыми астрономическими часами "Орлой". Окружающие здания сохранили атмосферу старой Праги, хотя из-за популярности этого места здесь также бывает очень многолюдно.

Прага. Источник: unsplash.com

Вышеград: древняя крепость с невероятными видами

Если хочется увидеть историческую Прагу без постоянной туристической суеты, стоит отправиться в Вышеград. Это древнее укрепление на правом берегу Влтавы, связанное с историей чешских правителей и многочисленными легендами. По преданию, именно здесь жила княгиня Либуше, которой приписывают пророчество об основании Праги.

Сегодня Вышеград привлекает старинными крепостными стенами, зелеными аллеями и панорамами реки. Среди самых интересных достопримечательностей — базилика Святых Петра и Павла с двумя высокими башнями.

Рядом расположено Вышеградское кладбище, где похоронены выдающиеся деятели чешской культуры, в частности композитор Антонин Дворжак и художник Альфонс Муха.

Также стоит увидеть романскую ротонду Святого Мартина, построенную в XI веке, и подземные казематы. В зале Горлице хранятся оригинальные барочные скульптуры с Карлова моста, часть которых на самом мосту заменили копиями. Добраться до Вышеграда из центра можно на метро примерно за 15 минут.

Прага. Источник: unsplash.com

Ботанический сад

Пражский ботанический сад станет прекрасным местом для тех, кто хочет посвятить несколько часов неспешным прогулкам на лоне природы. Его территория разделена на тематические зоны. Здесь есть японский сад, виноградники, коллекции растений из засушливых регионов, водоемы и образовательные экспозиции, посвящённые природе.

Особенно интересна тропическая оранжерея, где можно увидеть экзотические растения и окунуться в атмосферу влажного леса.

Еще одно преимущество сада — его расположение на возвышенности. С отдельных участков открываются живописные панорамы Праги, которые позволяют увидеть город с необычного ракурса.

Парк Гребовка: сказочный грот и виноградники

Среди менее известных туристических достопримечательностей Праги особое место занимает парк Гавличковы сады, который также называют Гребовкой.

Его главная изюминка — искусственный каменный грот, созданный в XIX веке. Несмотря на сходство с природной пещерой, сооружение возвели специально как декоративный элемент сада возле виллы промышленника Морица Гребе. Каменные стены, переходы, лестницы и небольшие углубления создают атмосферу загадочного места из сказки.

Помимо грота, в парке есть тенистые аллеи, террасы, пруд, небольшой водопад и виноградники. Благодаря расположению на холме отсюда также открываются прекрасные виды.

До парка удобно добраться через район Винограды. Прогулку можно начать с площади Náměstí Míru, где расположена величественная церковь Святой Людмилы.

Остров Кампа: уютное место возле Карлова моста

Туристам, которые не хотят удаляться от центра, стоит посетить остров Кампа. Он расположен в районе Мала Страна, между Влтавой и каналом Чертовка, совсем рядом с Карловым мостом.Несмотря на близость к популярным достопримечательностям, здесь можно найти тихие аллеи, зеленые лужайки и живописные места у воды.

Кампа интересна не только природой, но и современным искусством. Одной из самых известных местных инсталляций являются три гигантские скульптуры младенцев чешского художника Давида Черного. Вместо лиц у них необычные углубления, напоминающие штрих-коды.

Остров особенно приятен для вечерних прогулок, когда можно полюбоваться рекой, исторической застройкой и освещёнными зданиями на противоположном берегу.

Олений ров: где отдохнуть возле Пражского Града

Еще одно место, которое часто остается незамеченным туристами, — Олений ров, или Jelení příkop. Это живописный природный овраг недалеко от Пражского Града, площадь которого превышает восемь гектаров. Несмотря на соседство с одним из самых посещаемых комплексов Чехии, здесь царит совершенно иная атмосфера.

Зелёные склоны, деревья и прогулочные тропинки позволяют хотя бы ненадолго отвлечься от городской суеты. Олений ров стоит включить в маршрут после посещения собора Святого Вита и других достопримечательностей Пражского Града, если доступ к территории открыт.

Как спланировать первую поездку в Прагу

Прага. Источник: unsplash.com

Чтобы получить максимум впечатлений, самые известные достопримечательности лучше посещать утром, когда туристов обычно меньше. А вторую половину дня можно посвятить паркам, садам и менее людным историческим местам.

Необязательно передвигаться только пешком. В Праге хорошо развит общественный транспорт, поэтому до многих интересных мест легко добраться на метро или трамвае.

Прага заслуживает неспешного знакомства, ведь её особый шарм часто раскрывается не возле самых популярных достопримечательностей, а на тихих улочках, зелёных холмах и уютных берегах Влтавы.

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