"Рай на земле": город в Турции назвали идеальным для туристов

Этот турецкий город благодаря своему расположению часто называют "воротами в Средиземноморье". Убедиться в этом несложно, особенно когда туристы приземляются в местном гигантском аэропорту, способном пропустить более 200 тысяч пассажиров за сутки.

Часто его воспринимают лишь как удобный транзитный пункт на пути к отелю "все включено". Но это заблуждение. Анталия (а именно о ней идет речь) с одной стороны кипит современной жизнью, а с другой – удивляет уютными, спокойными улочками, где пахнет цветами и свежесваренным турецким кофе. На что здесь стоит обратить внимание, рассказало издание Interia Styl.

Анталия – один из крупнейших городов Турции. Он был основан в 159 году до н. э. греческим царем Пергама Атталом II. По местной легенде, правитель приказал подчиненным найти для будущего поселения настоящий "рай на земле". Современные туристы, познакомившись с городом поближе, действительно приходят к выводу, что в этой легенде есть немалая доля правды.

Старый город в Анталии: портал в другую эпоху

Планируя поездку в центр прямо из аэропорта в пятницу вечером, стоит быть готовым к интенсивному движению и пробкам – это разгар часа пик. Однако уже в воскресенье утром город выглядит совсем иначе: даже в таком динамичном мегаполисе жизнь порой замедляется. Поездка в выходной день займет немного времени и позволит без помех добраться до одной из главных достопримечательностей Анталии – Арки Адриана.

Эта триумфальная арка, возведенная в 130 году в честь римского императора Адриана, состоит из трех богато украшенных пролетов. Все сооружение, кроме характерных колонн, высечено из белого мрамора. На каменном покрытии под ногами до сих пор видны глубокие колеи от древних колесниц – деталь, которая мгновенно переносит воображение во времена Рима.

У ворот стоит задержаться подольше, чтобы рассмотреть их изящный декор. Проход через арку создает почти физическое ощущение телепортации: за спиной остается шумный современный проспект с высотками, а впереди открывается квартал с совершенно другой атмосферой.

Ворота Адриана в Анталии. Источник: dogayusufdokdok

Сердце города, где время остановилось

Калеичи – исторический старый город Анталии – представляет собой лабиринт узких мощеных улочек с тщательно отреставрированными османскими усадьбами. Здесь встречаются крошечные кафе и лавочки, где гостеприимные хозяева с радостью угощают стаканом традиционного чая. А еще здесь расположены удивительно уютные бутик-отели. Несмотря на компактные размеры, во дворах многих из них хозяева находят место даже для крытых бассейнов.

Как лучше осматривать старый город в Анталии

Оптимальный способ – неспешная пешая прогулка. Главный плюс Калеичи заключается в том, что старый центр буквально усыпан туристическими достопримечательностями. Можно смело бродить по уютным улочкам без четкого маршрута, и дорога все равно приведет к самым интересным местам.

Во время прогулки обязательно бросится в глаза Рифленый минарет (Яйвли) – символическая башня XIII века из красного кирпича, которую видно практически из любой точки. Также невозможно не заметить башню Хидирлик, которая в римские времена служила наблюдательным пунктом и маяком. А архитектульным свидетельством богатой истории является Сломанный минарет (Кесик). Это сооружение за свою историю успело побывать и языческим храмом, и византийской церковью, и мечетью.

Гавань Анталии. Источник: Pexels

Историческая гавань, которую нельзя пропустить

Неотъемлемой частью Калеичи является старый порт, прижавшийся к подножию отвесных скал. Утратив свое промышленное значение, он когда-то служил ключевым торговым узлом Средиземноморья, откуда отправляли шелк и пряности. Сегодня же в порту тихо качаются на волнах нарядные яхты и экскурсионные катера.

Лучшие смотровые площадки

Рассмотрев детали архитектуры, стоит подняться выше, чтобы оценить панораму города. Тем более что это совершенно бесплатно.

Со стороны гавани можно подняться на стеклянную смотровую площадку на площади Республики (Cumhuriyet Meydanı). Помимо лестницы, для уставших путешественников здесь работает бесплатный подъемник. Сверху открывается великолепный вид на Рифленый минарет и черепичные крыши домов, живописно контрастирующие с бирюзовой водой.

Еще одно прекрасное место для панорамных фотографий – парк Караалиоглу. Это любимая зеленая зона местных жителей, куда они приходят, чтобы укрыться от городской жары. Набережная аллея проходит мимо смотровых площадок, с которых открывается вид на море, хребет Таврских гор и величественные скалистые обрывы.

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