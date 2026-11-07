О чем можно бесплатно попросить в самолете: знают не все

Полет на самолете может быть довольно долгим, и за это время у пассажиров время от времени возникают дополнительные потребности, помимо желания поесть, попить или воспользоваться туалетом. И практически на каждом борту есть полезные вещи, которые помогут избавиться от дискомфорта, справиться с мелкими неприятностями или сделать длительное путешествие удобнее. И их нередко можно получить бесплатно.

О таких возможностях рассказала профессиональная бортпроводница Силле Райделл в публикации в TikTok. Она уже шесть лет работает в авиации и делится советами, которые помогают пассажирам чувствовать себя комфортнее во время перелетов.

Важное замечание: не все авиакомпании предоставляют перечисленное на каждом рейсе – многое может зависеть от класса обслуживания и уровня билета пассажира. А некоторые услуги нужно заказывать заранее. Поэтому, если вы планируете воспользоваться подобными предложениями, лучше накануне вылета узнать, действительно ли они доступны.

Горячая вода

Если вы взяли с собой пакетик любимого чая и не хотите покупать напиток на борту, можно попросить экипаж налить вам горячей воды в чашку. Ее также можно использовать для приготовления каши или лапши.

Дополнительная вода

Во время длительных перелетов пассажиры могут испытывать жажду, ведь воздух в салоне самолета очень сухой из-за работы кондиционера. Если вам очень хочется пить, вы можете попросить еще воды, даже если напитки уже разносили во время обслуживания пассажиров. Просто обратитесь к бортпроводникам и спросите, могут ли они принести еще.

Лед в пакетике

Если во время полета болит голова или отекли ноги, можно попросить немного льда, чтобы облегчить свое состояние. Его положат в пакетик, чтобы вы могли приложить его к месту, которое болит или отекло. Такой холодный компресс может помочь уменьшить неприятные ощущения.

Рассчитываете на услугу от б... Источник: standret Развернуть

Пластырь

Натереть ногу по дороге к выходу на посадку – досадная мелочь, способная испортить весь перелет. Если после долгих переходов по аэропорту у вас на коже появился волдырь, попросите у бортпроводников пластырь. Он поможет защитить натертое место от дальнейшего травмирования.

Пакет для рвоты

Если вы знаете, что вас может укачать в самолете, сразу обратитесь к экипажу и попросите выдать вам пакет для рвоты. Лучше сразу держать его под рукой, а не ждать, пока самочувствие ухудшится. Обычно запас таких пакетов постоянно хранится на борту, поэтому стесняться своей просьбы не нужно: бортпроводники привыкли к подобным ситуациям и относятся к ним с полным пониманием.

Беруши

В самолете бывает довольно шумно из-за работы двигателей, вентиляции и разговоров пассажиров. Если этот шум мешает отдыхать или заснуть, можно спросить у экипажа, есть ли у них беруши. Эти предметы помогут немного приглушить посторонние звуки и расслабиться.

Не стесняйтесь обращаться за помощью

Опытная бортпроводница подчеркивает: пассажирам не стоит бояться задавать вопросы, даже если просьба кажется им необычной или неудобной. Экипаж, скорее всего, уже сталкивался с подобными ситуациями и сможет подсказать, как решить проблему. Но не забывайте о вежливости. "Обычная доброжелательность во время полета может сделать гораздо больше, чем кажется", – написала Силле Райделл.

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