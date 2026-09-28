Окунитесь в историю: названы 5 недооцененных средневековых городов Европы

Европа привлекает путешественников не только природой, кухней или известными курортами. Для многих главной причиной путешествий остаются старинные города, замки, узкие мощеные улочки и архитектура, сохранившаяся на протяжении веков.

В то же время за пределами самых популярных туристических маршрутов есть немало мест, где можно увидеть хорошо сохранившуюся средневековую застройку без больших толп туристов. Издание Travel Off Path назвало пять таких городов.

Баутцен, Германия

Баутцен, Німеччина Источник: unsplash.com

Баутцен расположен на юго-востоке Германии, на берегах реки Шпрее. Его исторический центр отличается средневековыми башнями, старинными церквями и хорошо сохранившейся застройкой.

Особенность города заключается в том, что значительная часть его старого центра пережила Вторую мировую войну. Хотя в 1945 году Баутцен пострадал во время наземных боев, масштабного уничтожения исторической части, характерного для многих немецких городов, здесь удалось избежать. Несмотря на то, что Баутцен расположен недалеко от Дрездена, туристов здесь значительно меньше.

Банска-Штявница, Словакия

Банська Штявниця, Словаччина Источник: unsplash.com

В самом центре Словакии расположился небольшой бывший шахтерский город Банска-Штявница. Он находится в большой кальдере, образовавшейся после извержения древнего вулкана.

Несмотря на население примерно в 10 тысяч человек, здесь сохранилось большое количество исторических памятников: барочные церкви, ренессансные дворцы и сразу два замка.

Особенно интересен Старый замок. Изначально он был средневековой церковью, но в XVI веке сооружение преобразовали в крепость для защиты от османских нападений. Новый замок, расположенный на соседнем холме, был возведен как сторожевая башня с четырьмя бастионами. Исторический центр Банской Штявницы входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ганджи, Италия

Ганджі, Італія Источник: unsplash.com

Сицилийский городок Ганджи остается гораздо менее известным среди туристов, чем Таормина, Сиракузы или Чефалу. Его исторический центр представляет собой лабиринт узких каменных улочек и средневековых домов.

Среди главных достопримечательностей – башня Торре-дей-Вентимилья XIV века с готико-каталонскими двойными арками. Когда-то она выполняла оборонительную функцию, а впоследствии стала колокольней главной городской церкви.

В самой церкви можно увидеть масштабную фреску Джузеппе Салерно "Страшный суд", композиция которой напоминает работы Микеланджело в Сикстинской капелле. Еще одно выдающееся сооружение – дворец Бонджорно XVIII века с богато украшенными интерьерами и иллюзионистическими фресками.

Сигишоара, Румыния

Сігішоара, Румунія Источник: unsplash.com

Румынская Сигишоара имеет один из самых выразительных средневековых центров Трансильвании. Над городом возвышается Часовая башня, а вокруг расположены дома с красными крышами, старинные церкви и мощеные улицы.

Город также тесно связан с легендами о Дракуле. Здесь показывают дом, который считается вероятным местом рождения Влада III Цепеша – исторического правителя, впоследствии ставшего одним из источников вдохновения для образа графа Дракулы.

Помимо румынского наследия, в этом регионе Трансильвании заметно и венгерское культурное влияние.

Фетард, Ирландия

Фетард, Ірландія Источник: traveloffpath.com

Фетард в графстве Типперэри отличается удивительно хорошо сохранившейся системой средневековых городских стен. Внутри укреплений сохранились старинные жилые дома, церкви и другие исторические сооружения.

До наших дней сохранилось более 90 % первоначальных городских стен. Особенно живописным считается их участок вдоль реки Клашавли.

В центре Фетарда можно увидеть замок Эдмондс – укрепленную средневековую резиденцию, возведенную непосредственно у городской стены, а неподалеку расположен еще один исторический замок – Корт.

Все пять городов позволяют увидеть другую Европу – более тихую и менее туристическую, но в то же время насыщенную средневековой архитектурой и историческими достопримечательностями.

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