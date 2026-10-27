Новый Миконос: туристам посоветовали более доступный греческий остров

Миконос считают одним из самых популярных среди туристов островов в Греции. Прекрасный климат, невероятные пейзажи и зажигательные вечеринки привлекают сюда тысячи гостей. Однако это делает остров переполненным и менее уютным.

Тем, кто ищет более спокойный отдых, издание Travel off Path предлагает обратить больше внимания на Парос. Ночная жизнь здесь почти отсутствует, зато есть скалистые побережья, рыбацкие поселки у бирюзового моря, руины старинных крепостей и традиционная архитектура Кикладских островов. Туристов на Паросе уже немало, но ситуация пока далека от того, что происходит в самых популярных местах Греции. Однако популярность острова растет, и тем, кто хочет увидеть его в первозданном виде, советуют запланировать поездку уже на 2027 год, ведь всего через 12 месяцев он может превратиться в гораздо более популярное туристическое направление.

Уютная архитектура Пароса пр... Источник: Tuul & Bruno Morandi Развернуть

Парос – новая туристическая жемчужина Греции

Остров давно популярен среди самих греков, но в последние годы сюда все активнее приезжают иностранные туристы. Местный аэропорт сейчас готовят к масштабной модернизации, которая может открыть путь новым международным рейсам еще до конца десятилетия. В то же время на Паросе активно развивается строительство: по количеству новых разрешений он уже опередил Миконос и Санторини.

Только в 2025 году здесь выдали 305 разрешений на строительство – больше, чем на любом другом острове Кикладского архипелага. Поэтому, возможно, нынешние годы – последняя возможность увидеть Парос до того, как туристический поток станет чрезмерным.

Сюда едут за неторопливым отдыхом в стиле фильма "Мамма Миа!", купанием в теплом Эгейском море, белыми домами старинных городков и живописными гаванями, где стоят лодки, а семейные таверны подают традиционные блюда. Атмосфера здесь в целом спокойнее и больше подходит для семейного отдыха.

На острове уже открываются новые клубы, но Парос не стоит считать еще одной копией Миконоса. Он расположен неподалеку от этого известного курорта, однако предлагает компромисс между шумным недельным марафоном вечеринок и совсем тихими, малоосвоенными островами вроде Фолегандроса.

Как добраться до Пароса

Парос славится своими живопи... Источник: Tuul & Bruno Morandi Развернуть

Аэропорт Пароса (PAS) планируют существенно расширить. Проект предусматривает строительство нового терминала площадью 12 117 квадратных метров, удлинение взлетно-посадочной полосы с 1400 до 1799 метров, увеличение площадки для стоянки самолетов, модернизацию пассажирской инфраструктуры и строительство новой диспетчерской вышки. Удлиненная полоса должна позволить принимать более крупные самолеты.

До сих пор развитие Пароса сдерживал небольшой аэропорт, который обслуживает преимущественно компактные турбовинтовые самолеты, а не крупные пассажирские лайнеры, летающие на Миконос и Санторини. Поэтому большинству туристов сначала приходится добираться до одного из крупных транспортных узлов Греции, обычно до Афин, и уже оттуда лететь на Парос внутренним рейсом.

Другой вариант – паром. Из материковой Греции путь от порта Пирей занимает примерно3-4 часа, а скоростной паром с Миконоса преодолевает это расстояние за 35-45 минут.

В последние годы на Парос также летали небольшие чартерные авиакомпании из небольших аэропортов Австрии, в частности из Граца и Клагенфурта. Некоторые рейсы предусматривали промежуточную остановку. Однако пока транспортное сообщение не позволяет острову полностью реализовать свой туристический потенциал.

Только за 2025 год количество прибывших на Парос пассажиров, если учитывать авиарейсы и паромы, выросло примерно на 66 тысяч по сравнению с 2024-м. Поток продолжает увеличиваться: в первой половине 2026 года количество пассажиров паромов было примерно на 7% выше, чем за тот же период годом ранее.

К 2028 году Парос может стать одним из главных туристических направлений архипелага Киклады и потеснить Миконос и Санторини, которые сейчас доминируют среди популярных островов. Это не значит, что Парос уже утратил свою самобытность и превратился в сплошной туристический аттракцион, как утверждают некоторые пессимистичные комментаторы. Однако он уже не так малоизвестен, как раньше. Если хочется увидеть традиционный Парос с его старой кикладской архитектурой, лучше не откладывать поездку надолго.

На Парос стоит отправиться р... Источник: Paul Biris Развернуть

На Миконосе есть Маленькая Венеция, а на Паросе – Наусса

Если на Миконосе туристов привлекает район Маленькая Венеция с яркими домами у бирюзового моря, то на Паросе одно из самых известных мест – рыбацкая деревня Наусса. Ее часто называют самой красивой на острове. Наусса расположена не на краю вулканической кальдеры, а вокруг живописной гавани, которую окружают белоснежные дома. У воды сохранились руины венецианской крепости.

Сюда приезжают не только ради достопримечательностей, но и ради атмосферы. Здесь можно гулять по узким улочкам, отдыхать на террасах, увитых бугенвиллиями, и встречать закат с бокалом ракии.

Однако Наусса – еще и одно из самых коммерциализированных мест Пароса. Тем, кто хочет увидеть остров таким, каким он был до наплыва пользователей Instagram и гостей дорогих отелей, стоит отправиться в Лефкес. Это бывшая столица Пароса, расположенная на склоне холма. Деревня известна мощеными мрамором улицами, традиционными кикладскими домами, цветущими внутренними двориками и величественной церковью Святой Троицы. Днем здесь гораздо спокойнее, чем в Науссе. Лефкес также станет удачным местом для проживания, если вы предпочитаете тихие вечерние прогулки, неспешные ужины в тавернах и более доступные по цене небольшие отели.

Еще одно интересное место – небольшое сонное село Марписса. Оно привлекает средневековой атмосферой, традиционными тавернами с домашней греческой кухней и старыми ветряными мельницами.

Характерные для Киклад белые... Источник: Ian Staples Развернуть

Краткий путеводитель по Паросу на 2027 год

Пять самых красивых сел

Наусса – живописное рыбацкое село с венецианской гаванью.

Лефкес – бывшая столица острова среди холмов, известная улочками с мраморным покрытием.

– бывшая столица острова среди холмов, известная улочками с мраморным покрытием. Марписса – тихое традиционное село с узкими улочками средневекового облика и старыми ветряными мельницами.

– тихое традиционное село с узкими улочками средневекового облика и старыми ветряными мельницами. Продромос – небольшая деревня с белыми домами, цветущими двориками и традиционными арочными проходами.

– небольшая деревня с белыми домами, цветущими двориками и традиционными арочными проходами. Алики – спокойная рыбацкая деревня на южном побережье с разноцветными лодками и тихой гаванью.

Пять лучших пляжей

Колимбитрес – бирюзовая вода, небольшие песчаные бухты и гранитные скалы.

– бирюзовая вода, небольшие песчаные бухты и гранитные скалы. Монастири – защищенная от волн бухта с мелководьем, окруженная скалистыми холмами.

– защищенная от волн бухта с мелководьем, окруженная скалистыми холмами. Фарагас – живописный южный пляж с золотистым песком и прозрачной водой.

– живописный южный пляж с золотистым песком и прозрачной водой. Крисси-Акти – длинный песчаный пляж на юго-восточном побережье, особенно популярный среди любителей виндсерфинга.

– длинный песчаный пляж на юго-восточном побережье, особенно популярный среди любителей виндсерфинга. Санта-Мария – широкий пляж с мягким песком и кристально чистой водой неподалеку от Науссы.

Пять лучших таверн

Tsitsanis (Продромос) – историческая таверна, где готовят традиционные блюда из нута, кролика в вине и петуха.

– историческая таверна, где готовят традиционные блюда из нута, кролика в вине и петуха. Klarinos (Лефкес) – традиционное заведение с щедрыми порциями мяса на гриле, в том числе баранины, и прекрасным видом с террасы.

– традиционное заведение с щедрыми порциями мяса на гриле, в том числе баранины, и прекрасным видом с террасы. Chrisoula (Geuseis tis Sintrofias, Лефкес) – домашний греческий ресторан, известный мусакой и другими блюдами по традиционным семейным рецептам.

Kafeneio I Palia Agora (Наусса) – оживленное заведение, куда приходят за доступными греческими мезе и домашним вином.

– оживленное заведение, куда приходят за доступными греческими мезе и домашним вином. To Balcony tou Aki (Алики) – непритязательный ресторан у воды, где подают осьминога на гриле и другую свежую рыбу.

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