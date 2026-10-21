Новая "горячая точка" в Италии: какой город рекомендуют туристам

Италия по-прежнему остается одним из самых привлекательных туристических направлений Европы, однако путешественники все чаще обращают внимание на города, которые раньше оставались в тени популярных курортов. Одно из таких мест расположено на юге страны.

Там гостей ждут старинная архитектура, живописное побережье и пляжи с прозрачной водой. По прогнозам, именно оно может стать одним из туристических открытий 2027 года, пишет Interia.

Бриндизи. Источник: unsplash.com

Речь идет о Бриндизи – портовом городе в регионе Апулия, на побережье Адриатического моря. Оно заняло второе место в рейтинге перспективных туристических направлений на 2027 год, представленном в отчете Skyscanner "Тенденции путешествий 2027".

Исследование основано на данных поисковой системы авиабилетов, опросе более 28 тысяч путешественников и информации от международных партнеров, в частности TikTok и Wise.

Среди направлений, к которым растет интерес туристов, также оказались Кабо-Верде, столица Болгарии София, испанский остров Менорка и вьетнамский Дананг.

Бриндизи долгое время уступал по популярности соседнему Бари, однако его географическое положение делает город удобным отправным пунктом для путешествий по югу Апулии.

Одним из главных преимуществ Бриндизи является близость к полуострову Саленто, известному песчаными пляжами, живописными бухтами и чистым морем.

Примерно в получасе езды на автомобиле находится Лечче, которое часто называют жемчужиной итальянского барокко. Его исторический центр славится роскошными фасадами церквей, старинными дворцами и узкими улочками.

Оттуда можно отправиться в Галлиполи – приморский город, недалеко от которого находится популярный пляж Байя-Верде. Путешественников привлекают песчаное побережье и пологий вход в воду.

Еще южнее простираются пляжи, которые благодаря светлому песку и прозрачному бирюзовому морю получили неофициальное название "итальянские Мальдивы".

Еще одним интересным направлением станет Остуни, расположенный менее чем в 40 километрах от Бриндизи. Этот город известен своими белоснежными домами, покрывающими холм. Отсюда открываются виды на окружающие оливковые рощи и Адриатическое море.

Бриндизи имеет богатую историю, уходящую корнями в античные времена. По одной из распространенных версий, его название происходит от древнего мессапского слова, означающего "голова оленя". Такое сравнение связано с формой естественной гавани города, разветвления которой напоминают оленьи рога.

Бриндизи. Источник: unsplash.com

Во времена Римской империи Бриндизи был важным торговым портом. Именно здесь заканчивалась знаменитая Аппиева дорога, соединявшая Рим с югом Апеннинского полуострова. Среди достопримечательностей, которые стоит увидеть, – романская церковь Святого Бенедикта, история которой начинается в XI веке, и храм Сан-Джованни-аль-Сеполькро XII века, где сохранились старинные фрески.

Отдельного внимания заслуживают средневековый замок Кастелло-Свево и крепость Кастелло-Альфонсино, возведенная на острове у входа в гавань.

Не менее интересной может быть прогулка по набережной. Порт Бриндизи и сегодня остается важным транспортным узлом, откуда осуществляются морские перевозки, в частности в Грецию и Албанию.

Для тех, кто планирует совместить экскурсии с прогулками по историческим городам, подходящим временем станет весна. В апреле на юге Италии уже достаточно тепло для длительных прогулок, а туристов обычно меньше, чем в разгар летнего сезона.

В Бриндизи работает международный аэропорт.

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