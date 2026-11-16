Ностальгические каникулы и новые мужские путешествия: 7 туристических трендов 2027 года

Путешествия все чаще становятся не просто возможностью увидеть новые страны, а способом восстановить эмоциональное равновесие, вернуться к детским увлечениям или укрепить отношения с близкими. В 2027 году туристы будут искать необычные впечатления, короткие поездки и занятия, которые помогут отвлечься от повседневных забот.

Как пишет BBC, на туристические предпочтения все больше влияют развитие искусственного интеллекта, изменение общественных ценностей и стремление к настоящему человеческому общению. Эксперты определили семь тенденций, которые могут стать особенно популярными в следующем году.

Путешествия в мир фантастики и мистики

Обычных туристических маршрутов многим путешественникам уже недостаточно. Вместо этого растет интерес к местам, напоминающим декорации фантастических фильмов или ожившие страницы сказок. Это могут быть старинные замки, загадочные руины, горы необычной формы или отдаленные уголки природы, где можно наблюдать за звездным небом.

По прогнозу Booking.com, 65% опрошенных путешественников заинтересованы в отдыхе с элементами мистики и паранормальных явлений. Популярность романтического фэнтези также усиливает желание посетить места, похожие на вымышленные миры.

Например, швейцарский курорт Церматт привлекает поклонников книжной серии Сары Дж. Маас "Двор шипов и роз". Его альпийские пейзажи ассоциируются с фантастическим городом Веларис.

Мужские поездки для дружбы и эмоционального восстановления

Традиционные мужские поездки, посвященные развлечениям, спорту или активному отдыху, постепенно обретают новый смысл. В 2027 году эксперты прогнозируют рост популярности групповых путешествий, во время которых мужчины смогут не только отдыхать, но и откровенно общаться, делиться переживаниями и находить поддержку.

Все больше таких программ сосредоточены на эмоциональном благополучии, самопознании и преодолении одиночества. Речь не обязательно идет о психологических тренингах. Совместные походы, ночевки в палатках, приготовление еды на природе и преодоление физических испытаний создают непринужденные условия для разговоров.

В Великобритании, например, организуют специальные ретриты Both Sides Retreats, посвященные личностному развитию и поиску внутреннего равновесия.

Ностальгические каникулы: возвращение в детство

Еще одна необычная тенденция – отдых, который позволяет взрослым хотя бы ненадолго забыть об ответственности и ощутить беззаботность детских лет. Такой формат получил название un-adulting trips – поездки, во время которых люди сознательно выбирают детские развлечения вместо привычных туристических программ.

По данным Expedia, 57% опрошенных путешественников рассматривают возможность такого отдыха в 2027 году. Среди представителей поколения Z и миллениалов этот показатель достигает 71%.

Туристы посещают парки аттракционов, катаются на водных горках, участвуют в тематических мероприятиях и выбирают курорты, где большинство бытовых вопросов решается без их участия. Например, в Walt Disney World во Флориде предлагают развлечения для взрослой аудитории, а на Ямайке курорт Princess Senses The Mangrove сочетает отдых без детей с доступом к водным аттракционам.

Живое общение вместо цифровых технологий

Несмотря на стремительное развитие искусственного интеллекта, туристы все больше ценят то, чего не могут получить от технологий, – личный контакт. Путешественники чаще выбирают групповые поездки, совместные оздоровительные программы, семейные путешествия и отдых, предполагающий активное общение.

По данным Hilton, 60% опрошенных туристов больше интересуются оздоровительными водными процедурами, если могут разделить этот опыт с другими людьми. В то же время исследование Priceline показало, что 66% американцев готовы доплачивать за исключительно внимательное персональное обслуживание.

Одним из примеров этого тренда стал курорт Evermore Resort в Орландо. Здесь предлагают совместные ужины, групповые занятия и другие активности, которые помогают семьям и друзьям лучше узнать друг друга.

Отпуск ради нового хобби

В 2027 году отдых все чаще будут совмещать с учебой и творчеством. Вместо обычного пребывания на пляже туристы будут выбирать фототуры, мастер-классы по керамике, кулинарные занятия, языковые курсы или поездки, посвященные коллекционированию антиквариата.

По информации Hilton, представители поколения Z почти вдвое чаще бэби-бумеров хотят вернуться из отпуска с новым увлечением, которым можно заниматься и дома. Платформа Vrbo также фиксирует рост спроса на специальные дома для отдыха, приспособленные для совместных творческих занятий.

Интересный пример – путешествие по знаменитому паломническому маршруту Камино-де-Сантьяго в Испании, во время которого туристы утром изучают испанский язык, а после обеда отправляются в пешие походы.

Микропутешествия на одну ночь

Чтобы сменить обстановку, необязательно брать длительный отпуск. Именно поэтому эксперты прогнозируют популярность очень коротких поездок, иногда всего на одну ночь. Этот тренд называют trip snacking, то есть своеобразными туристическими перекусами.

Согласно опросу Hotels.com, 79% путешественников планируют хотя бы одну поездку с ночевкой в 2027 году. Среди младших поколений доля желающих достигает 83%. Такие поездки могут быть приурочены к концертам, спортивным соревнованиям, семейным праздникам или просто к желанию провести выходные в незнакомом городе.

Главное преимущество такого формата – возможность получить новые впечатления без значительных затрат времени. Кроме того, короткие путешествия потенциально доступнее полноценного отпуска, хотя их стоимость зависит от направления и транспорта.

Уникальные впечатления вместо роскошных курортов

Последний тренд связан с изменением представлений о престижном отдыхе. Если раньше символом статуса могли быть дорогие отели и известные курорты, то теперь все большую ценность приобретают события, которые сложно или невозможно повторить.

Речь идет о посещении редких природных явлений, особых культурных событий или мест, доступ к которым открывается лишь при определенных обстоятельствах.

Один из самых интересных примеров – полное солнечное затмение 2 августа 2027 года, которое можно будет наблюдать, в частности, в египетском Луксоре. Желающим увидеть это явление туристические компании предложат специальные круизы по Нилу с участием астрономов и ученых.

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