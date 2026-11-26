Немецкую винодельню назвали лучшей в мире: кто еще попал в 10 лучших

В мире определили 50 лучших виноделен 2026 года, которые предлагают туристам не только качественные вина, но и незабываемые впечатления. Первое место заняла историческая винодельня Schloss Johannisberg в Германии.

Каждый год организация World's 50 Best определяет лучшие заведения гостеприимства в мире – от ресторанов и баров до отелей и виноделен. Как сообщает Euronews, в этом году главную награду World's 50 Best Vineyards получила немецкая Schloss Johannisberg, расположенная в регионе Рейнгау в федеральной земле Гессен.

Посетители исторического поместья могут прогуляться по дворцовой территории и виноградникам, а также осмотреть старинные винные подвалы, в том числе знаменитую Bibliotheca Subterranea.

Schloss Johannisberg. Источник: flickr.com

По словам управляющего директора премии Рикки Тидболл, Schloss Johannisberg заслуженно заняла первое место благодаря сочетанию более чем 1200-летнего винодельческого наследия, высокого уровня гостеприимства и уникальных туристических впечатлений, знакомящих гостей с историей рислинга.

Рейтинг формирует академия, в которую входят более 700 экспертов, в том числе сомелье, винные журналисты и знатоки виноделия. Академия разделена на 20 регионов, а каждый участник голосования выбирает семь виноделен, оценивая гостеприимство, атмосферу, доступные развлечения и винное предложение.

В этом году в список вошли винодельни из 31 региона 15 стран на шести континентах.

Какие винодельни Европы вошли в рейтинг

Европейские винодельни заняли пять из десяти первых мест рейтинга. Помимо немецкой Schloss Johannisberg, высокие позиции заняли винодельни Испании и Франции.

Второе место в мире заняла Bodegas Ysios в испанском регионе Риоха. Эксперты отметили ее необычную архитектуру и панорамные виды на виноградники.

Франция представлена сразу тремя винодельнями в первой десятке. Maison Ruinart в регионе Шампань заняла четвертое место, а Château Smith Haut Lafitte и Château d’Yquem, расположенные в Бордо, оказались на восьмой и девятой позициях соответственно.

В этом году в первую пятидесятку впервые вошли пять виноделен, среди которых французская Champagne Philipponnat, занявшая 47-е место.

Отдельной награды удостоилась болгарская Aya Estate, расположенная в долине реки Струма. Она получила первую в истории награду One to Watch Award, которую присуждают перспективным винодельням, уже заметно влияющим на отрасль и имеющим потенциал войти в топ-50 в будущем.

Десятка лучших виноделен мира 2026 года

Schloss Johannisberg – Рейнгау, Германия. Bodegas Ysios – Риоха, Испания. Montes – долина Кольчагуа, Чили. Maison Ruinart – Шампань, Франция. Creation – Уокер-Бей, Южно-Африканская Республика. Clos Apalta – долина Кольчагуа, Чили. Klein Constantia – Западный Кейп, Южно-Африканская Республика. Château Smith Haut Lafitte – Бордо, Франция. Château d’Yquem – Бордо, Франция. Durigutti Family Winemakers – Мендоса, Аргентина.

Таким образом, Германия возглавила мировой рейтинг виноделен 2026 года, а Европа подтвердила свои сильные позиции в винном туризме. В то же время высокие места виноделен Чили, ЮАР и Аргентины свидетельствуют о широком географическом разнообразии лучших винных туристических направлений мира.

OBOZ.UA предлагает узнать, какие направления для путешествий не рекомендуют эксперты.