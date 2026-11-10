Ночная жизнь, достопримечательности и рестораны: что интересного стоит посетить в Белграде

Белград – одна из самых интересных, хотя и не слишком популярных среди туристов европейских столиц. Здесь старинные улочки соседствуют с модернистскими зданиями, а бывшие промышленные объекты превращаются в художественные пространства.

Белград привлекает путешественников сочетанием богатой истории, яркой ночной жизни, самобытной кухни и интересных культурных мест. The Guardian рассказывает, какие места стоит включить в туристический маршрут.

Белград. Источник: unsplash.com

Знакомство с Белградом лучше всего начинать с неспешной прогулки по его историческим районам. Особого внимания заслуживает Дорчол (Dorćol) – квартал с небольшими художественными галереями, атмосферными кафе, ресторанами и яркими муралами. Бывшие мастерские здесь обрели новую жизнь, превратившись в творческие пространства.

Любителям старинной архитектуры понравится Косанчичев-Венац (Kosančićev Venac). Его мощеные улицы, исторические здания и небольшие кофейни создают особый уют.

Еще одна интересная локация – Савамала, район у реки Савы. Здесь расположен комплекс Beton Hala, известный ресторанами и заведениями с видами на воду.

Белград. Источник: unsplash.com

Не стоит обходить стороной и Калемегдан – большой парк со старинной Белградской крепостью. Именно отсюда открывается живописная панорама места слияния Савы и Дуная.

Белград. Источник: unsplash.com

Белград предлагает немало интересного ценителям истории и культуры. В Национальном музее Сербии можно увидеть археологические находки доисторических времен, памятники римской эпохи и богатую коллекцию сербской и европейской живописи.

Стоит посетить и Музей Николы Теслы, посвященный жизни и изобретениям знаменитого ученого. Здесь хранятся его личные вещи, документы и технические экспонаты, а во время экскурсий демонстрируют работу электрических устройств.

Не менее интересен Музей современного искусства, открытый в 1965 году. Его необычное модернистское здание спроектировали архитекторы Иван Антич и Иванка Распович. Экспозиции знакомят посетителей с развитием югославского и сербского искусства.

Тем, кто ищет менее традиционные культурные места, стоит заглянуть в галерею Kula в помещении бывшей пивоварни. Здесь представлены работы местных художников и дизайнеров.

Отдельного внимания заслуживают экскурсии, посвященные белградскому стрит-арту и архитектуре социалистической Югославии. Они позволяют увидеть город с другой стороны и лучше понять его непростую историю.

Гастрономические традиции Белграда – еще одна причина посетить сербскую столицу. Здесь можно найти как традиционные заведения с домашней кухней, так и современные рестораны с авторскими блюдами.

Чтобы лучше почувствовать повседневную жизнь города, стоит также прогуляться по местным продуктовыми рынкам, в частности Kalenić, Zemun или Palilula. Здесь продают свежие продукты, традиционные деликатесы и готовые блюда.

Белград давно известен своей насыщенной ночной культурой. Особое место в ней занимает электронная музыка, а вечерние развлечения часто продолжаются до утра.

Одна из самых приятных особенностей сербской столицы – бесплатный общественный транспорт. С января 2025 года пассажиры могут бесплатно пользоваться городскими автобусами, трамваями, троллейбусами и городской железной дорогой BG Voz. Метрополитена в Белграде нет, однако центральные районы удобно исследовать пешком, сочетая прогулки с поездками на общественном транспорте.

Для проживания стоит рассмотреть исторический центр или район Дорчол. Стоимость зависит от дат бронирования.

Главное преимущество Белграда – его разнообразие. Здесь можно провести утро в музее, пообедать традиционными сербскими блюдами, встретить закат у Дуная, а затем отправиться в один из многочисленных баров или клубов.

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