Не ездите туда зимой: эксперты назвали направления, которые испортят вам отпуск

Зимний отпуск, если верить соцсетям, – это уютные поездки, праздничные ярмарки или теплые пляжи, где можно укрыться от холода. Но будем откровенны: между картинкой в смартфоне и реальностью на месте иногда пропасть, особенно этой зимой.

Журналисты издания Travel Off Path собрали семь мест мечты, которые на деле оказались скорее проблемой, чем сказкой для туристов. Там морозно, кругом толпы, а порой к путешественникам относятся откровенно недружелюбно. Опираясь на собственный опыт и актуальные туристические тенденции сезона зима 2026-2027 годов, издание назвало семь направлений, с которыми в этом сезоне стоит быть осторожными. Для каждого также подобрали достойную альтернативу.

Гальштат, Австрия: разочарование в Instagram

Гальштат, Австрия. Источник: Pexels

Проблема. В соцсетях этот австрийский поселок предстает тихим заснеженным уголком, словно из сказки. На самом же деле он страдает от чрезмерного туризма. Толпы однодневных путешественников выстраиваются в очередь ради одинаковых фотографий, а местные власти даже установили деревянные ограждения, чтобы перекрывать некоторые виды и сдерживать поток людей. Зимой приходится мерзнуть, скользить на льду и протискиваться сквозь тысячи туристов, чтобы просто пройти по главной улице.

Куда лучше поехать вместо этого: Кольмар, Франция. Здесь вас ждут та же сказочная атмосфера, прекрасно сохранившиеся фахверковые дома и знаменитые зимние ярмарки. При этом городская инфраструктура лучше приспособлена к сезонному наплыву посетителей. Вы сможете спокойно прогуляться, вдохнуть полной грудью и насладиться глинтвейном, а не пробираться сквозь толпу.

Нассау, Багамские острова: ловушка обманчивого тепла

Нассау, Багамские острова. Источник: Pexels

Проблема. Путешественники бронируют отдых в Нассау на январь, рассчитывая на тропическую жару, и забывают, что Багамы расположены совсем недалеко от побережья Флориды. Когда холодные атмосферные фронты накрывают Соединенные Штаты, они добираются и до островов. Так что вместо жарких дней можно получить ветреную погоду с температурой около 18 °C, когда океан слишком холодный для купания. А если учесть, что каждый день в порт заходят пять огромных круизных лайнеров, от атмосферы спокойного островного отдыха быстро не остается и следа.

Куда лучше поехать вместо этого: Аруба или Кюрасао. Эти острова группы ABC расположены далеко на юге, у побережья Южной Америки, и обычно остаются вне зоны влияния зимних холодных фронтов. Поэтому вероятность получить именно те жаркие пляжные дни, за которые вы заплатили, здесь значительно выше.

Киото, Япония: холодно и шумно

Киото, Япония. Источник: Pexels

Проблема. В 2026 году Япония переживает настоящий туристический бум, поэтому некоторые надеются, что зимой смогут увидеть пустые храмы и тихие бамбуковые рощи. Но это не так. Зимой в Киото холодно и сыро, однако туристов существенно меньше не становится. Ситуация с их наплывом стала настолько серьезной, что город недавно запретил путешественникам заходить в некоторые частные районы гейш, пытаясь защитить свою культуру от чрезмерно любопытных и даже навязчивых посетителей.

Куда лучше поехать вместо этого: Канадзава, Япония. Этот город нередко называют "маленьким Киото". Здесь есть традиционные самурайские кварталы и живописные зимние снегопады, но нет таких толп и многочисленных ограничений для туристов.

Аспен, Колорадо: ловушка для миллиардеров

Аспен, Колорадо. Источник: Pexels

Проблема. Лыжный отдых всегда был недешевым, но Аспен, похоже, перешел все границы. Ски-пассы нередко стоят почти 300 долларов в день, обычный бургер на курорте может обойтись в 50 долларов, а инфраструктура часто забронирована задолго до поездки. Это уже не отпуск для обычного путешественника, а скорее демонстрация богатства. Из-за огромных расходов сами лыжи отходят на второй план, уступая место постоянному стрессу из-за цен.

Куда лучше поехать вместо этого: Ревелсток в Канаде или Паудер-Маунтин в штате Юта. Оба курорта предлагают первоклассное катание на лыжах и настоящую горную атмосферу без лишнего пафоса – и все это по гораздо более доступной цене.

Амстердам, Нидерланды: темнота, сырость и нежеланные гости

Амстердам, Нидерланды. Источник: Pexels

Проблема. Зимой в Амстердаме рано темнеет, в лицо часто бьет пронизывающий дождь, а ветер пробирает до костей. Но дело не только в погоде. Город активно проводит кампании вроде "Держитесь подальше", направленные против туристов, нарушающих общественный порядок, – власти стремятся вернуть центр местным жителям. Кроме того, туристический налог на отели вырос до ошеломительных 12,5% – самого высокого муниципального туристического налога в Европе. Дополнительное повышение национального НДС еще сильнее увеличивает стоимость проживания. Получается, вы платите немалые деньги за посещение холодного города, который заодно дает понять, что предпочел бы видеть меньше туристов.

Куда лучше поехать вместо этого: Вена, Австрия. Город в полной мере использует свое зимнее очарование: здесь есть роскошные рождественские ярмарки, величественная архитектура и гостеприимная атмосфера, как нельзя лучше подходящая для этого времени года.

Ки-Уэст, Флорида: ловушка завышенных цен и толп

Ки-Уэст, Флорида. Источник: Pexels

Проблема. Когда-то Ки-Уэст был необычным, расслабленным пристанищем художников на самом краю материка. Теперь он превратился в коммерциализированную туристическую приманку для пассажиров круизных лайнеров. Зимой цены на отели взлетают до 500 долларов за ночь и выше – даже за самые простые номера. Пляжи, мягко говоря, посредственные, а на главной улице от туристов не протолкнуться. Прежний самобытный шарм почти исчез, уступив место сетевым барам и огромным толпам.

Куда лучше поехать вместо этого: остров Анна-Мария, Флорида. Здесь сохранилась старомодная, неторопливая атмосфера Флориды, есть красивые пляжи, нет высотных зданий и царит по-настоящему расслабленная обстановка. Вы сможете спокойно заказать свежие местные морепродукты, не ожидая столик целую вечность.

Банф, Канада: красота, которая дорого обходится

Банф, Канада. Источник: Pexels

Проблема. В соцсетях зимний Банф показывают как уютную сказочную страну с ярко-бирюзовыми озерами. Но в действительности знаменитые голубые водоемы зимой полностью замерзают и покрываются толстым слоем снега. Что неудивительно, ведь температура здесь регулярно опускается до −29 °C. Если вы не заядлый поклонник зимних видов спорта и у вас нет подходящего снаряжения для экстремального холода, обычные прогулки по городку или осмотр достопримечательностей могут превратиться в настоящее испытание.

Куда лучше поехать вместо этого: Уайтфиш, штат Монтана, США. Это место предлагает такие же впечатляющие заснеженные пейзажи Скалистых гор и расположено на краю Национального парка Глейшер. В центре города царит аутентичная, непринужденная атмосфера горнолыжного курорта: есть уютные бары, а по улицам удобно гулять пешком. При этом здесь можно избежать и самых суровых канадских морозов, и изнурительных толп туристов.

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