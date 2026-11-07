Не переполненные туристами: города в Европе, идеальные для короткого отдыха

Рим, Париж и Барселона ежегодно привлекают миллионы туристов, однако толпы возле достопримечательностей и высокие цены могут испортить впечатление от путешествия. В то же время в Европе немало интересных городов, где можно провести несколько дней, наслаждаясь архитектурой, местной кухней и культурой без излишней суеты. Особенно приятно открывать для себя такие направления осенью, когда туристический сезон постепенно затихает.

Британское издание Daily Mail составило подборку городов, которые отлично подходят для короткого отпуска и могут стать альтернативой самым популярным европейским столицам. Среди рекомендованных мест – шотландский Глазго, французский Бордо, мальтийская Валлетта и другие интересные направления.

Глазго, Шотландия

Глазго. Источник: unsplash.com

Глазго станет прекрасным выбором для любителей искусства, истории и необычной архитектуры. Город известен викторианскими зданиями, уютными пабами и многочисленными музеями, многие из которых можно посетить бесплатно.

Одна из самых интересных достопримечательностей – художественная галерея и музей Келвингроув, где размещено 22 выставочных зала с произведениями искусства, историческими экспонатами и естественно-научными коллекциями.

Также стоит посетить Музей транспорта Riverside, который выделяется современной архитектурой, и прогуляться по улицам с зданиями, спроектированными известным шотландским архитектором Чарльзом Ренни Макинтошем.

Отдельного внимания заслуживает средневековый собор Глазго с его готическими сводами и витражами. И хотя осенью здесь часто идут дожди, погода не помешает насладиться музеями, атмосферными кафе и культурной жизнью города.

Бордо, Франция

Бордо. Источник: unsplash.com

Бордо обычно ассоциируется с виноделием, однако это также один из красивейших исторических городов Франции. Его центральная часть славится элегантной архитектурой XVIII века, широкими площадями и живописными набережными реки Гаронны.

Среди самых известных достопримечательностей – площадь Биржи (Place de la Bourse), напротив которой расположена знаменитая водная зеркальная площадка. Она создает необычное отражение исторических зданий.

Любителям шопинга стоит прогуляться по улице Сент-Катрин, а поклонникам истории – увидеть средневековую колокольню Грос-Клош, один из символов города. Еще одна интересная локация – музей La Cité du Vin, посвященный истории и культуре виноделия в разных уголках мира.

Бордо особенно понравится тем, кто хочет совместить экскурсии, французскую гастрономию и неспешные прогулки.

Валлетта, Мальта

Валлетта. Источник: unsplash.com

Столица Мальты – небольшой город с удивительно богатой историей. Валлетту основали в XVI веке рыцари ордена Святого Иоанна, а ее исторический центр сегодня входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Город поражает каменными укреплениями, узкими улицами, барочными дворцами и видами на Средиземное море. Одна из главных достопримечательностей – собор Святого Иоанна, известный роскошным убранством интерьеров и произведениями Караваджо.

Также стоит увидеть Дворец великого магистра и современные городские ворота, созданные по проекту итальянского архитектора Ренцо Пиано. Еще одно преимущество Валлетты – мягкий средиземноморский климат. Даже осенью здесь часто солнечно, поэтому можно много гулять и отдыхать на открытых террасах.

Цюрих, Швейцария

Цюрих. Источник: unsplash.com

Цюрих нередко воспринимают прежде всего как финансовый центр, однако в нем есть немало интересного для туристов. Город расположен у Цюрихского озера, из которого вытекает река Лиммат. Его старинные кварталы, ухоженные набережные и многочисленные музеи создают прекрасные условия для короткого отдыха.

Среди самых популярных мест – музей шоколада Lindt Home of Chocolate, где можно узнать об истории производства швейцарского шоколада и попробовать сладости. Также в Цюрихе расположен музей ФИФА, посвященный истории мирового футбола.

Любителям шопинга стоит посетить знаменитую Банхофштрассе – улицу с бутиками известных брендов и роскошными магазинами. После прогулок можно попробовать традиционные швейцарские блюда, в частности телятину в сливочном соусе с картофельными рести.

Цюрих вряд ли можно назвать бюджетным направлением, однако за два-три дня здесь вполне реально познакомиться с главными достопримечательностями и почувствовать атмосферу города.

Корк, Ирландия

Корк. Источник: unsplash.com

Тем, кто мечтает об ирландских пабах, старинных улицах и местных традициях, необязательно ехать в Дублин. Корк предлагает похожую атмосферу, но обычно не привлекает таких больших потоков туристов, как столица.

Этот город на реке Ли славится исторической архитектурой, гостеприимными заведениями и интересной гастрономической культурой. Одно из самых известных мест – Английский рынок (English Market), который работает с 1788 года. Здесь продают местные сыры, мясные деликатесы, морепродукты, выпечку и другие традиционные продукты.

Любителям истории стоит увидеть бывшую городскую тюрьму Cork City Gaol, где можно узнать о жизни заключенных в прошлые столетия. Еще одна достопримечательность – собор Святого Финбарра, известный своей неоготической архитектурой и многочисленными декоративными деталями.

Корк отлично подойдет для неспешного отдыха, знакомства с ирландской культурой и вечеров в традиционных пабах.

Салоники, Греция

Салоники. Источник: unsplash.com

Пока большинство туристов отправляется в Афины, второй по величине город Греции остается интересной альтернативой для короткого путешествия. Салоники сочетают античное, византийское и османское наследие с современной городской жизнью.

Главный символ города – Белая башня XV века, расположенная неподалеку от побережья. Сегодня в ней работает музей, а с верхней площадки открывается панорама города и залива.

Еще одна популярная локация – исторический рынок Модиано, где можно купить местные продукты и попробовать блюда греческой кухни. Для прогулок отлично подходит набережная Неа-Паралия, протянувшаяся вдоль моря. В ясную погоду отсюда можно увидеть гору Олимп.

Особое внимание стоит уделить местной гастрономии. Салоники славятся традиционными тавернами, свежими морепродуктами, выпечкой и разнообразными закусками. В отличие от пляжных курортов, город интересен в течение всего года, а осенью здесь особенно приятно гулять и знакомиться с историческими достопримечательностями.

OBOZ.UA ранее писал об итальянском городе, в котором расположены 8 памятников ЮНЕСКО.