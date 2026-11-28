Не только Вена: 15 городов Европы, которые превращаются в рождественскую сказку

Рождество – это именно тот сезон, когда нам хочется окунуться в сказку. Беззаботно выбирать сувениры, пить горячий шоколад или глинтвейн и кататься на коньках. А в идеале – совместить этот опыт с увлекательным путешествием.

Куда отправиться в Европу, чтобы насладиться рождественской ярмаркой, рассказало издание Lonely Planet. Именно здесь в предстоящем сезоне будет особенно красиво и воцарится настоящая магия. По крайней мере, так считают редакторы этого известного путеводителя.

Венская рождественская ярмарка. Источник: Jon Hicks

Вена, Австрия

Лучшее место для сказочной атмосферы

Когда ехать: с 6 ноября 2026 года по 6 января 2027 года

Дворцы, конные экипажи и рождественские огни превращают Вену в сказку, особенно во время Адвента, когда праздничные ярмарки встречаются едва ли не на каждом шагу. Больше всего впечатляет ярмарка у дворца Шенбрунн: здесь устанавливают роскошную елку, выступают хоры и духовые оркестры, работает карусель, а во многочисленных деревянных домиках продают деревянные игрушки, свечи из пчелиного воска, сыр и сладости.

Дрезден, Германия

Лучшее место для рождественских пряников и штоллена

Когда ехать: с 27 ноября по 24 декабря 2026 года

Дрезденская ярмарка Штрицельмаркт работает еще с 1434 года и сейчас привлекает почти три миллиона посетителей за сезон. На площади Альтмаркт можно увидеть самую большую в мире рождественскую инсталляцию с фигурами в человеческий рост, а среди праздничных угощений – знаменитый дрезденский штоллен, пряники и традиционные лакомства.

Таллинн, Эстония

Лучшее место для рождественской елки

Когда ехать: с 20 ноября 2026 года до 6 января 2027 года

На Рождество в Таллинне почти наверняка можно увидеть снег, а праздничные мероприятия проходят во всем старом городе, включенном в список ЮНЕСКО. На Ратушной площади возвышается большая елка, вокруг которой расположены деревянные домики с эстонскими изделиями ручной работы. Согреться после прогулки можно в уютных кафе или попробовать местные блюда – квашеную капусту и кровяную колбасу.

Рождественская ярмарка в Хельсинки. Источник: Subodh Agnihotri

Хельсинки, Финляндия

Лучшее место для местных угощений и глинтвейна

Когда ехать: с 27 ноября до 22 декабря 2026 года

Морозный ветер с Балтийского моря и вероятность снега создают в Хельсинки настоящую рождественскую атмосферу. Главная ярмарка расположена на Сенатской площади у белоснежного собора, где продают традиционные изделия, украшения и финский глинтвейн глеги. Начало празднеств город отмечает зажжением огней на улице Александеринкату, праздничным шествием, танцами и появлением Санта-Клауса, который приезжает из Лапландии.

Кольмар, Франция

Лучшее место для знакомства с фахверковыми домами

Когда ехать: с 23 ноября до 29 декабря 2026 года

В эльзасском Кольмаре рождественское настроение особенно ощутимо благодаря старинным фахверковым домам и шести праздничным ярмаркам. В районе Маленькой Венеции устраивают детскую ярмарку с каруселью и рождественскими развлечениями, а в других местах можно приобрести антиквариат, произведения искусства и изделия ремесленников. Среди местных угощений – пряники, печенье с анисом и фруктовый кекс с вишневым ликером.

Брюссель, Бельгия

Лучшее место для катания на коньках и керлинга

Когда ехать: с 27 ноября 2026 года по 3 января 2027 года

На Рождество Брюссель превращается в сказочный город с ярко освещенными площадями и старинными домами. В рамках фестиваля Winter Wonders на площади Гран-Плас устанавливают большую елку и проводят световые шоу, а на площади Де Брукер обустраивают каток, площадку для керлинга и карусель. Ярмарка примерно с 200 палатками тянется от площади Святой Екатерины: здесь продают подарки, бельгийский шоколад и пиво, а также готовят вафли.

Празднование Рождества в Тромсе. Источник: fotoember

Тромсе, Норвегия

Лучшее место для наблюдения за северным сиянием

Когда ехать: с 6 ноября по 20 декабря 2026 года

Хотя празднования в Осло масштабнее, за настоящей зимней сказкой стоит отправиться в Тромсе – город в 400 км к северу от Полярного круга. Заснеженные улицы украшают огнями, а на ярмарке продают шерстяные шапки, изделия ручной работы и глинтвейн. Отсюда можно отправиться на прогулку на собачьих упряжках или санях с оленями, а также подняться по канатной дороге Фьельхейсен, чтобы полюбоваться городом и, возможно, северным сиянием.

Зальцбург, Австрия

Лучшее место, чтобы услышать церковные колокола

Когда ехать: с 19 ноября 2026 года по 3 января 2027 года

Один из самых очаровательных рождественских рынков Австрии Hellbrunn Advent Magic проходит у дворца Хельбрунн в Зальцбурге. Здесь можно купить изделия ремесленников, прокатиться на рождественском поезде, послушать хоры и увидеть, как 24 окна барочного дворца превращаются в огромный адвент-календарь. Праздничную атмосферу дополняют парады, духовые оркестры, альпийские рога и сотни елок с мерцающими огоньками.

Эрфурт, Германия

Лучшее место для прогулок по старому городу

Когда ехать: с 24 ноября по 22 декабря 2026 года

Средневековый Эрфурт в центре Германии особенно красив на Рождество. Главная ярмарка расположена на площади Домплац на фоне величественного готического собора и церкви Святого Северия. Гостей ждут большая елка, колесо обозрения, карусель, рождественская пирамида и сказочные декорации, а на многочисленных лотках продают керамику, деревянные изделия и традиционные ткани. Из местных блюд стоит попробовать тюрингские колбаски и эрфуртский рождественский хлеб.

Рождественская ярмарка в Будапеште. Источник: Alexander Spatari

Будапешт, Венгрия

Лучшее место для 3D-световых проекций

Когда ехать: с 13 ноября 2026 года по 1 января 2027 года

В рождественский период Будапешт сияет тысячами золотых огней, а на площади Верешмарти устраивают одну из самых известных городских ярмарок. Здесь можно посетить концерты, мастер-классы по выдуванию стекла, резьбе по дереву и изготовлению свечей, а также купить венгерскую керамику, вышивку и пряники. Согреться предлагают гуляшом, который подают в буханке хлеба. Также стоит увидеть зажжение свечей на большом рождественском венке у базилики Святого Иштвана – церемонию проводят каждое воскресенье во время Адвента в 16:00.

Нюрнберг, Германия

Лучшее место для знакомства с историей и традициями

Когда ехать: с 27 ноября по 24 декабря 2026 года

Нюрнбергская рождественская ярмарка – одна из самых известных в Германии. Каждый год сюда приезжают около двух миллионов человек, а открывает празднование традиционный персонаж Кристкинд – девушка в золотом наряде со светлыми волосами. На главной городской площади продают пряники, фигурки из чернослива, инжира и орехов, а также рождественские украшения. Праздничную атмосферу дополняют колядки, концерты, аттракционы и большой рождественский вертеп у готической церкви.

Винчестер, Англия

Лучшее место для неспешных прогулок за городом

Когда ехать: с 20 ноября по 22 декабря 2026 года

Рождественская ярмарка в Винчестере расположена на исторической территории рядом с одним из величайших средневековых соборов Великобритании. Здесь царит сдержанная и уютная атмосфера: украшенные елки, мастер-классы для всей семьи и деревянные домики с музыкальными шкатулками ручной работы, ремесленными сырами, шоколадом и изделиями из стекла. Посетить ярмарку особенно интересно во время рождественских концертов в соборе.

Рождественское празднование в ущелье Равенна. Источник: imageBROKER/Arnulf Hettrich

Ущелье Равенна, Шварцвальд, Германия

Лучшее место благодаря необычному расположению

Когда ехать: с 26 ноября по 20 декабря 2026 года

Рождественская ярмарка в ущелье Равенна расположена под величественным виадуком высотой 40 метров, который подсвечивают праздничными огнями. Она окружена густыми лесами и крутыми склонами долины Хелленталь, поэтому напоминает декорации к сказкам братьев Гримм. Здесь можно купить изделия из бумаги, шерстяные ковры и попробовать местную копченую ветчину и колбаски из оленины. Добраться до ярмарки можно на поезде до Хинтерцартена или Химмельрайха, а оттуда – на шаттле или пешком.

Барселона, Испания

Лучшее место для традиционных каталонских подарков

Когда ехать: с 21 ноября 2026 года до 6 января 2027 года

В Барселоне рождественские традиции выглядят необычно: здесь можно увидеть улыбающееся полено Кага Тио, которое якобы испражняется подарками. Его миниатюрные фигурки продают на ярмарке Фира-де-Санта-Лючия у готического собора, где также можно купить омелу, нугат и рождественские фигурки для вертепа. Еще одна странная местная традиция – Каганер, фигурка человека, справляющего нужду, которую прячут среди персонажей рождественского вертепа на удачу и хороший урожай.

Ницца, Франция

Лучшее место, чтобы совместить рождественский шопинг с шампанским и устрицами

Когда ехать: с 27 ноября 2026 года до 3 января 2027 года

В Ницце вместо снега гостей часто ждут солнце, пальмы и теплая погода, поэтому город подойдет тем, кто хочет совместить рождественский шопинг с отдыхом на юге Франции. Праздничные домики в саду Альберта I украшают огнями, а среди подарков и изделий ручной работы здесь продают глинтвейн, шампанское и устрицы. Также гостей ждут музыкальные выступления, световые фестивали, аттракционы и встречи с Санта-Клаусом. Среди гастрономических сувениров стоит обратить внимание на прованское оливковое масло и мед.

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