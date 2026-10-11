Не кладите эти вещи в багаж: эксперты дали советы

Тщательно упакованные вещи – ваш первый шаг к спокойному и приятному путешествию без лишнего стресса. Но если правила в отношении ручной клади авиационная служба всегда контролирует строго и четко, то рекомендации по багажу, который нужно сдавать, долгое время оставались не детализированными.

Именно поэтому издание Travel and Leisure пообщалось с грузчиком аэропорта Бенджамином Джорданом, который объяснил, какие вещи не должны находиться в вашем чемодане. И вот список предметов, которые лучше держать при себе – в ручной клади.

Портативные зарядные устройства

Брать с собой в дорогу пауэрбанк – всегда отличная идея, однако крайне важно держать его именно в ручной клади. И дело не только в том, что вам может понадобиться подзарядить гаджеты во время полета. "Пассажирам строго запрещено класть литиевые аккумуляторы в багажное отделение. Это пожароопасно, поэтому все такие предметы должны находиться исключительно в ручной клади. Речь идет о ноутбуках, портативных зарядных устройствах и вейпах", – пояснил Джордан.

Лекарства

Если вы путешествуете с лекарствами, убедитесь, что они надежно спрятаны в ручной клади. Это пригодится, в частности, в ситуации, если ваш чемодан где-то потеряется или задержится. Это правило касается и других жизненно важных мелочей – ключей и документов. Держите их при себе, а при необходимости приобретите для них удобный органайзер.

Все крайне важное, хрупкое и... Источник: skynesher Развернуть

Стеклянные бутылки

Главный плюс такого багажа – возможность перевозить большие объемы жидкостей. Однако когда речь идет о стеклянной таре с алкоголем или духами, Джордан советует принять дополнительные меры безопасности или вообще отказаться от этой идеи. "Чемоданы проходят через десятки рук (и не все сотрудники одинаково осторожны), а еще преодолевают километры конвейерных лент и попадают в довольно жесткие автоматические сортировочные машины", – пояснил он. К счастью, есть несколько хитростей: любимые духи можно перелить в пластиковый распылитель, а средства по уходу – в многоразовые миниатюрные флакончики и взять с собой в салон. Если же вы возвращаетесь из-за границы с бутылкой хорошего вина, Джордан рекомендует воспользоваться специальным мягким чехлом с защитой, разработанным специально для перевозки бутылок в багаже. "Простое завертывание в одежду не убережет стекло от разбития, к тому же инспекторам на досмотре все равно придется разворачивать ваши вещи для осмотра", – пояснил он.

Хрупкие предметы

Перевозить хрупкие предметы – это всегда риск, и сам факт сдачи чемодана в багаж не гарантирует их целостности. Джордан говорит откровенно: "Среди моих коллег-грузчиков хватает тех, кто старается работать максимально аккуратно, но есть и немало небрежных. В идеале багаж, который вы сдаете, должен использоваться для одежды и обычных бытовых вещей, которые понадобятся уже на месте".

Важные документы

Это кажется очевидным, но крайне важно держать загранпаспорт, удостоверение личности и билеты при себе в ручной клади, а не прятать на дно чемодана. По словам Джордана, по пути чемодан легко может попасть под дождь, снег, на него может протечь соседний чемодан или пролиться другая жидкость. "Если у вас есть вещи, которые нельзя намочить, например бумаги или документы, держите их исключительно в ручной клади", – советует Джордан.

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