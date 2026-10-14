Названы 9 направлений, похожих на Мальдивы, но гораздо более доступных по цене

Белоснежные пляжи, бирюзовая вода, пальмы и роскошные отели прямо посреди океана — именно с таким отдыхом ассоциируются Мальдивы. Однако поездка на эти острова может обойтись в немалую сумму, особенно если учесть стоимость перелета, проживания и питания. К счастью, в мире есть немало не менее живописных мест, где можно насладиться тропическим раем за более доступные деньги.

Эксперты в области туризма назвали девять направлений, которые могут стать отличной альтернативой Мальдивам. Как пишет Travel + Leisure, некоторые из них предлагают аналогичный уровень комфорта, но по значительно более низкой цене.

Шарм-эль-Шейх, Египет

Шарм-эль-Шейх, Египет. Источник: unsplash.com

Этот популярный египетский курорт славится кристально чистой водой Красного моря, коралловыми рифами и богатым подводным миром. Шарм-эль-Шейх считается одним из лучших мест для дайвинга и сноркелинга.

Здесь можно насладиться роскошным сервисом, изысканной кухней и комфортным отдыхом за значительно меньшие деньги, чем на Мальдивах.

Рангироа, Французская Полинезия

Рангироа, Французская Полинезия. Источник: unsplash.com

Рангироа — один из крупнейших атоллов мира, привлекающий туристов невероятными голубыми лагунами, белоснежными пляжами и атмосферой уединения

В отличие от знаменитого острова Бора-Бора, отдых здесь может обойтись дешевле. Туристам доступны даже бунгало над водой, которые стали своеобразной визитной карточкой Мальдив.

Бокас-дель-Торо, Панама

Этот архипелаг в Карибском море подойдет тем, кто мечтает о спокойном отдыхе вдали от шумных туристических центров.

Бокас-дель-Торо славится бирюзовой водой, тропической природой и необычными природными явлениями, в частности биолюминесценцией, благодаря которой вода ночью может светиться. Здесь можно поселиться в вилле над водой и наслаждаться уединением.

Сейшельские острова

Сейшельские острова. Источник: unsplash.com

Сейшелы часто сравнивают с Мальдивами благодаря белоснежным пляжам, прозрачной воде и живописным тропическим пейзажам.

Это направление также относится к категории роскошного отдыха, однако в некоторых случаях может предложить более выгодное соотношение цены и качества.

Мали-Лошинь, Хорватия

Мали-Лошинь, Хорватия. Источник: unsplash.com

Для тех, кто хочет насладиться чистым морем, но не обязательно стремится поселиться в бунгало над водой, прекрасной альтернативой станет хорватский городок Мали-Лошинь.

Он расположен на острове Лошинь, который славится живописными бухтами, зелеными холмами и необыкновенно прозрачной водой.

В отличие от многих популярных средиземноморских курортов, здесь царит более спокойная атмосфера. Туристам доступны уютные кафе, небольшие магазины и комфортабельные отели.

Паксос, Греция

Паксос, Греция. Источник: unsplash.com

Небольшой греческий остров Паксос станет настоящей находкой для любителей тишины и живописной природы.

В отличие от Санторини или Миконоса, здесь нет большого количества крупных гостиничных комплексов. Большинство туристов останавливаются в частных домах или небольших бутик-отелях. Остров привлекает прозрачной водой, уютными бухтами и возможностью отдохнуть вдали от толп. Добраться сюда можно на пароме с Корфу.

Фиджи

Фиджи — ещё одно направление, которое эксперты называют удачной альтернативой Мальдивам. Архипелаг славится тропическими пляжами, лагунами и роскошными курортами.

Здесь также можно найти знаменитые бунгало над водой, но проживание, питание и экскурсии нередко обходятся дешевле. По словам туристических консультантов, в некоторых случаях отдых на Фиджи может стоить даже вдвое дешевле, чем аналогичное путешествие на Мальдивы.

Маврикий

Маврикий. Источник: unsplash.com

Маврикий сочетает в себе все, за что туристы любят Мальдивы: белоснежные пляжи, бирюзовые лагуны и комфортабельные курорты.

В то же время этот остров предлагает гораздо больше вариантов активного досуга. Здесь можно отправиться в поход по живописным природным маршрутам, поиграть в гольф или познакомиться с местной кухней.

Занзибар, Танзания

Занзибар, Танзания. Источник: unsplash.com

Занзибар привлекает путешественников белоснежными пляжами, теплым Индийским океаном и атмосферой тропического рая.

Помимо пляжного отдыха, здесь можно посетить плантации специй, познакомиться с культурой суахили и прогуляться по историческому Каменному городу, внесенному в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Курорты предлагают частные виллы, живописные пейзажи и высокий уровень обслуживания.

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