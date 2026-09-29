Названы 6 карибских островов, куда стоит поехать в 2027 году

Карибы остаются одним из самых привлекательных направлений для тех, кто мечтает о тёплом море, белоснежных пляжах и тропической природе. Однако далеко не все путешественники хотят проводить отпуск в крупных курортных комплексах среди толп туристов.

В подборке Travel Off Path названы шесть мест в Карибском регионе, на которые стоит обратить внимание в 2027 году. В список вошли как малоизвестные острова, так и пляжи и архипелаги с нетронутой природой.

Бекия, Сент-Винсент и Гренадины

Небольшой остров Бекия расположен к югу от Сент-Винсента. Добраться сюда можно на пароме.

Остров давно известен среди яхтсменов и любителей спокойного отдыха. Здесь нет суеты крупных туристических центров, а жизнь течет в гораздо более медленном ритме.

Одно из самых интересных мест — Belmont Walkway, узкая прибрежная дорожка, которая тянется вдоль моря и соединяет небольшие пляжи, кафе и бары.

Бекия также привлекает любителей дайвинга. Недалеко от залива Admiralty Bay находятся мелководные рифы с прозрачной водой, где можно исследовать подводный мир острова.

Пляж Морн-Руж, Гренада

Морн-Руж, который также часто называют BBC Beach, расположен недалеко от знаменитого пляжа Grand Anse на Гренаде. Это небольшая бухта в форме подковы, защищенная от сильных океанских волн. Благодаря этому вода здесь обычно спокойная и прозрачная.

На побережье нет сплошной линии крупных отелей, поэтому место сохраняет более уютную атмосферу. Вдоль пляжа работают небольшие заведения, а вечером сюда приходят наблюдать за закатом и яхтами в бухте.

Морн-Руж может стать альтернативой более популярному Гранд-Анс для тех, кто хочет провести день в более спокойном месте.

Монтсеррат

Монтсеррат — один из самых необычных островов Карибского моря. Его часто называют "Изумрудным островом Карибов" из-за зеленых холмов и густой тропической растительности.

В 1990-х годах извержение вулкана Суфриер-Хиллз существенно изменило остров. Часть его территории, в частности бывшую столицу Плимут, засыпало вулканическим пеплом.

Сегодня северная часть Монтсеррата остается заселенной и привлекает путешественников природой, пешеходными маршрутами и черными вулканическими пляжами. Одним из главных развлечений стали экскурсии, во время которых можно увидеть территории, пострадавшие от извержения, а также руины Плимута.

Бокас-дель-Торо, Панама

Архипелаг Бокас-дель-Торо подойдет тем, кто хочет совместить карибские пляжи с богатой природой Центральной Америки. Когда-то этот регион был особенно популярен среди бэкпекеров, однако в последние годы здесь всё активнее развивается экотуризм.

Между островами в основном передвигаются на водных такси. На острове Колон можно увидеть ленивцев среди тропической растительности, а неподалеку расположен знаменитый Starfish Beach с очень мелкой прозрачной водой и морскими звездами.

Среди других популярных направлений архипелага — острова Сапатилья с песчаными пляжами, пальмами и бирюзовой водой.

Кет-Айленд, Багамские острова

Кет-Айленд существенно отличается от наиболее туристических районов Багамских островов. Здесь нет круизных терминалов и крупных курортных городов, а население острова составляет всего около нескольких тысяч человек.

Одним из главных мест для посещения является Гринвуд-Бич. Это длинная полоса светлого песка с легким розовым оттенком, простирающаяся вдоль Атлантического океана.

Еще одна достопримечательность — гора Алверния, самая высокая точка Багамских островов. На ее вершине расположен небольшой каменный монастырь The Hermitage. Отсюда открывается панорама острова и океана, а самым комфортным временем для подъёма считаются утренние часы, пока не началась дневная жара.

Мари-Галант, Гваделупа

Мари-Галант — небольшой французский остров недалеко от Гваделупы. Он известен плантациями сахарного тростника, старыми ветряными мельницами и сельскими пейзажами.

Туристическая инфраструктура здесь значительно скромнее, чем на крупных карибских курортах, поэтому остров часто выбирают путешественники, ищущие тихие пляжи и неспешный отдых. Одно из самых известных мест — Plage de la Feuillère, длинный пляж с белым песком и прозрачной водой.

Остров удобно исследовать на автомобиле или скутере, останавливаясь возле небольших поселений, побережья и исторических достопримечательностей. Среди них — Habitation Murat, бывшая сахарная плантация XIX века, где сейчас можно увидеть остатки старых зданий и мельницы.

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