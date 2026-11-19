Названы 10 лучших улиц мира: чем они впечатляют

Иногда самые интересные впечатления можно получить, просто прогуливаясь по городским улицам. Эксперты определили самые атмосферные улицы мира в 2026 году, где история сочетается с современной культурой, гастрономией и необычными местами для отдыха.

Как сообщает Time Out, в рейтинг этого года вошли 28 улиц из разных уголков планеты. При оценке редакторы учитывали разнообразие ресторанов и баров, возможности для шопинга, ночную жизнь, местные сообщества и уникальные заведения.

Топ-10 лучших улиц мира

Song Wat Road – Бангкок, Таиланд

Song Wat Road – Бангкок, Таиланд. Источник: UKRID / Shutterstock

Первое место заняла историческая улица в китайском квартале Бангкока, которая тянется параллельно реке Чаопхрая. Когда-то здесь работали торговые склады и лавки, а сегодня старинные здания превращаются в модные кофейни, художественные галереи и дизайнерские магазины.

Особенность Song Wat Road заключается в сочетании прошлого и современности. Здесь до сих пор работают семейные предприятия, которым больше ста лет, а рядом открываются новые заведения. Туристам рекомендуют попробовать традиционные паровые булочки в Gu Long Bao и заглянуть в Song Wat Coffee Roasters.

Golborne Road – Лондон, Великобритания

Golborne Road – Лондон, Великобритания. Источник: Mashana Malowa for Time Out

Эта улица в западной части Лондона известна своей многокультурной атмосферой. Здесь можно найти португальские пекарни, марокканские рестораны, заведения ближневосточной кухни и винтажные магазины.

Одной из самых известных архитектурных достопримечательностей района является бруталистская башня Trellick Tower. А любители необычного шопинга могут посетить магазин Rellik, где продают винтажную одежду известных дизайнеров.

Fernández de Enciso – Буэнос-Айрес, Аргентина

Fernández de Enciso – Буэнос... Источник: RUBEN M RAMOS / Shutterstock Развернуть

Эта пешеходная улица находится в районе Вилья-Девото, который в последние годы стал популярным гастрономическим направлением.

Вдоль Fernández de Enciso работают уютные кафе, рестораны и небольшие магазины. Столики на открытом воздухе расположены в тени деревьев, а неподалеку находится площадь Ареналес, где проводят ярмарки, концерты и кинопоказы под открытым небом.

Vaasankatu – Хельсинки, Финляндия

Эта улица отличается высокой концентрацией ресторанов и баров. Здесь можно попробовать пиццу в нью-йоркском стиле, заглянуть в недорогие пабы и насладиться атмосферой ночной жизни.

Несмотря на репутацию Хельсинки как дорогого города, Vaasankatu остается одним из относительно доступных мест для отдыха. Еще одна любопытная деталь – магазин Pieni Leffakauppa с огромной коллекцией фильмов на DVD, Blu-ray и даже VHS.

Neil Road – Сингапур

Когда-то на месте этой улицы проходила тропа через плантацию мускатного ореха. Сегодня Neil Road известна историческими домами, независимыми книжными магазинами, модными ресторанами и коктейльными барами.

Особое внимание эксперты обращают на корейский книжный магазин Bommoi, где можно совместить чтение с кофе, а также на ресторан Assaggi с итальянской кухней. Здесь также расположены заведения, которые организуют тематические вечеринки и культурные мероприятия.

Boulevard Saint-Laurent – Монреаль, Канада

Бульвар Сен-Лоран протянулся примерно на 11 километров и проходит через несколько исторических и культурных районов Монреаля.

Здесь можно найти китайские кварталы, итальянские и португальские заведения, известные гастрономические места и ночные клубы. Особую атмосферу создают огромные муралы на зданиях. Каждый год во время фестиваля MURAL часть бульвара временно превращают в пешеходную зону.

Upper Lascar Row – Гонконг, Китай

Upper Lascar Row – Гонконг, Китай. Источник: Jack Hong / Shutterstock

Улицу Upper Lascar Row также называют Cat Street. Она привлекает прежде всего любителей антиквариата и необычных находок.

На местных рынках можно приобрести старинный фарфор, нефритовые украшения, бронзовые статуэтки, винтажную мебель и предметы азиатского искусства. В последние годы здесь также появились небольшие галереи, современные бутики и кофейни.

Rua do Forno do Tijolo – Лиссабон, Португалия

Эта улица в районе Анжуш получила название от старинных печей, в которых когда-то обжигали кирпич и плитку.

Сегодня она сочетает современные гастрономические заведения с предприятиями, работающими десятилетиями. Среди интересных мест – парикмахерская Salão Pais с более чем 60-летней историей, винтажный магазин трикотажа Armazém das Malhas и керамическая мастерская Tijolo, где можно научиться работать с глиной.

Beach Street – Джорджтаун, Малайзия

Beach Street – Джорджтаун, Малайзия. Источник: Denis Costille / Shutterstock

Одна из старейших улиц Джорджтауна на острове Пенанг переживает новый этап развития.

Молодые предприниматели открывают здесь независимые кофейни, рестораны, магазины винтажной одежды и дизайнерские пространства. Особое внимание уделяют гастрономии: традиционные малайзийские вкусы здесь сочетают с современными кулинарными подходами.

Karl-Heine-Strasse – Лейпциг, Германия

Karl-Heine-Strasse – Лейпциг, Германия. Источник: Philipp Kirschner

Замыкает десятку примерно двухкилометровая улица в районе Плагвиц, который раньше был промышленным центром, а теперь превратился в средоточие творческой жизни.

Старые фабрики здесь переоборудовали в художественные галереи, рестораны и культурные пространства. Одно из самых интересных мест – бывший металлургический литейный цех Westwerk. Неподалеку также проходит канал Карла Гейне, по которому можно покататься на каяке.

Составители рейтинга подчеркивают, что самые интересные улицы не обязательно должны быть самыми дорогими или популярными среди туристов. Прежде всего их отличают оживленная местная жизнь, самобытная культура и места, которые позволяют почувствовать настоящий характер города.

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