Назван самый гостеприимный город мира: угадать нелегко

Задумывались ли вы, где в мире во время путешествий вам доводилось встретить самый радушный прием? Между тем премия Condé Nast Traveller’s Readers’ Choice Awards не просто учитывает этот показатель, но и составляет специальный отдельный рейтинг самых гостеприимных городов мира.

По результатам голосования пользователей этого года издание определило десятку городов, куда отправляются за самым искренним и аутентичным гостеприимством. Именно здесь местные жители с удовольствием помогут разобраться с меню в уютном заведении или подскажут дорогу, когда вы растерянно стоите на незнакомой станции метро. От спокойных уголков Австралии до неоновой столицы Южной Кореи – вот 10 самых гостеприимных городов мира 2026 года.

10. Кейптаун. Оценка: 96,00

Кейптаун. Источник: Unsplash

Кейптаун удерживается в десятке лидеров, хотя и немного потерял позиции по сравнению с третьим местом в 2025 году. Этот колоритный портовый город расположен прямо на границе океанского побережья и горных хребтов. Здесь можно подняться на канатной дороге на плоскую вершину Столовой горы или полюбоваться колониями пингвинов на пляже Боулдерс. А чтобы самостоятельно открыть для себя местную культуру общения, стоит посетить традиционное южноафриканское барбекю – "браай". Здесь близкие люди собираются вместе, чтобы поделиться историями, смехом и вкусной едой, только что снятой с огня.

9. Бангкок. Оценка: 96,16

Бангкок. Источник: Unsplash

Чего еще ждать от столицы "Страны улыбок", как не уверенного места среди самых гостеприимных уголков планеты? Естественное гостеприимство пронизывает абсолютно все, что делают тайцы, и именно это, пожалуй, делает страну одной из самых посещаемых в мире. Бангкок с его бурным, пестрым ритмом поначалу может ошеломить, но стоит довериться местным жителям, которые знают город как свои пять пальцев, и вы будете поражены тем, как тепло вас встретят.

8. Буэнос-Айрес. Оценка: 96,37

Буэнос-Айрес. Источник: Unsplash

Похоже, жители Буэнос-Айреса очаровали читателей Condé Nast Traveller ничуть не меньше, чем сам яркий мегаполис. Это город, где оживленные разговоры выплескиваются прямо на тротуары, где люди общаются за чашкой мате – традиционного аргентинского чая. Присоединитесь к социальным традициям вроде воскресного "асадо" – священного аргентинского ритуала медленного приготовления мяса на древесном угле – и вы увидите, с какой радостью портеньо делятся своими секретами.

7. Джайпур. Оценка: 96,67

Джайпур. Источник: Unsplash

Раджастхан имеет давнюю традицию гостеприимства, поэтому неудивительно, что его столицу, Джайпур, считают одним из тех мест, где вам чаще всего будут дарить искреннюю улыбку. Присущие индийцам щедрость и стремление поделиться своей культурой лучше всего ощущаются среди торговцев рынка Джохари-Базар, во время освоения мастерства создания красочного текстиля или за дегустацией местных лакомств с чашкой чая масала.

6. Перт. Оценка: 97,28

Перт. Источник: Unsplash

Знаменитая расслабленность австралийцев, несомненно, помогла сразу двум городам попасть в нынешний рейтинг самых гостеприимных городов по версии читателей. Гостеприимство Перта позволяет путешественникам мгновенно переключиться на ритм Западной Австралии и чувствовать себя здесь как дома уже через несколько часов после изнурительного перелета из Европы. Жизнь здесь кипит под открытым небом: будь то за продолжительными обедами в затененных зеленью районах, на уик-энд-рынках или на песке пляжа Коттесло, куда местные собираются компаниями и знакомятся прямо у раскаленных грилей.

5. Амстердам. Оценка: 97,35

Амстердам. Источник: Unsplash

Амстердам давно удерживает статус одного из самых открытых и толерантных городов мира. Флаги Прайда украшают каналы круглый год, а не только во время культовых ежегодных LGBTQ+-фестивалей. А представители 180 национальностей, которые делают Амстердам настоящим мультикультурным центром, встречают гостей с распростертыми объятиями. Лучше всего исследовать город, крутя педали велосипеда по удобным велодорожкам и делая остановки в местных кафе и культурных центрах.

4. Лиссабон. Оценка: 97,50

Лиссабон. Источник: Unsplash

Лиссабон стал вторым после Кейптауна городом, сохранившим свое место в прошлогоднем списке, поднявшись с восьмой строчки сразу на четвертую. Немногие европейские столицы могут сравниться по живописности с солнечным португальским городом, возвышающимся на семи холмах над рекой Тежу. Бродите между черепичными крышами и наблюдайте за желтыми трамвайчиками, спускающимися по узким улочкам, разглядывая изысканные расписные плитки азулежу на фасадах домов. И ни одна поездка сюда не будет полноценной без вечера фаду – эти проникновенные традиционные мелодии непременно откроют вам истинную душу Лиссабона.

3. Сеул. Оценка: 97,94

Сеул. Источник: Unsplash

Удивительные контрасты Сеула делают его желанной точкой на карте для миллионов путешественников. Вековые традиции здесь уживаются с передовыми технологиями и караоке-барами в сиянии неона, из-за чего город сначала может показаться безграничным и слишком быстрым. Однако мелкие проявления внимания оставляют незабываемое впечатление: будь то владелец заведения, терпеливо объясняющий состав блюда, или прохожий, помогающий сориентироваться в метро. Корейская культура пронизана глубоким уважением, и это чувствует каждый гость.

2. Порту. Оценка: 98,33

Порту. Источник: Unsplash

Второй португальский город в первой пятерке ярко иллюстрирует, как Порту взлетело в популярности среди искателей гастрономических и культурных впечатлений. Отдохните на вымощенной плиткой площади или поделитесь петишкос – местными закусками – с жителями соседних домов в небольшом ресторанчике. Так вы быстро поймете, почему именно благодаря такой искренности сюда хочется возвращаться снова и снова.

1. Мельбурн. Оценка: 98,52

Мельбурн. Источник: Unsplash

Восхищение австралийским гостеприимством в этом году снова на высоте. Хотя Мельбурн по баллам лишь немного опередил Сидней, его более прохладный климат и особая творческая атмосфера кардинально отличают его от залитого солнцем соседа. Кто-то даже находит в Мельбурне европейский шарм – все благодаря ностальгической викторианской архитектуре, атмосферным барам в переулках, расписанных граффити, и мощной кофейной культуре. Отличная работа общественного транспорта, культурные учреждения и сбалансированный ритм жизни делают Мельбурн одним из самых комфортных уголков для жизни, а приветливые горожане становятся приятным бонусом.

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