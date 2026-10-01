Названа самая экологичная авиакомпания в мире: вы будете удивлены
Самолет в небе
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Самой чистой авиакомпанией мира в 2026 году признали тайваньскую STARLUX Airlines. Она возглавила рейтинг World Airline Awards от Skytrax, обойдя Singapore Airlines и ANA All Nippon Airways.
STARLUX — относительно молодой перевозчик, который начал выполнять рейсы в 2020 году. Компания позиционирует себя в премиальном сегменте и уделяет большое внимание оформлению салонов, сервису и комфорту пассажиров, сообщает Travel and Leisure.
Какие авиакомпании вошли в тройку самых чистых
По итогам рейтинга Skytrax первое место заняла STARLUX Airlines. На второй строчке оказалась Singapore Airlines, а третье место получила японская ANA All Nippon Airways.
Интересно, что большинство компаний в первой десятке представляют Азию.
Топ-10 самых чистых авиакомпаний мира в 2026 году
- STARLUX Airlines
- Singapore Airlines
- ANA All Nippon Airways
- Hainan Airlines
- Cathay Pacific Airways
- EVA Air
- Катарские авиалинии
- Japan Airlines
- China Airlines
- Korean Air
В двадцатку также вошли Malaysia Airlines, China Southern Airlines, Swiss International Air Lines, Hong Kong Airlines, Qantas Airways, Emirates, Air New Zealand, Lufthansa, Etihad Airways и Saudia.
Кто стал лучшим в Европе и Северной Америке
Самой чистой авиакомпанией Европы Skytrax назвала Swiss International Air Lines, а в Северной Америке первое место заняла Alaska Airlines.
В регионе Австралии и Океании лидером стала Qantas Airways, на Ближнем Востоке — Qatar Airways, а в Африке — South African Airways.
STARLUX Airlines в общем рейтинге лучших авиакомпаний мира 2026 года заняла 13-е место. Первое место в этом году досталось Singapore Airlines, второе — Qatar Airways, третье — Cathay Pacific Airways.
Singapore Airlines также получила награду за лучший экономкласс в мире, тогда как Emirates возглавила рейтинг авиакомпаний с лучшей системой развлечений на борту.
Рейтинг World Airline Awards формирует компания Skytrax на основе оценок и опросов пассажиров. Именно эти награды часто называют одним из самых известных международных ориентиров в сфере авиаперевозок.
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