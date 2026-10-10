Названа страна, где находятся лучшие в мире СПА-центры

Где находятся лучшие в мире...

Италия была признана одним из лучших в мире направлений для SPA-отдыха. Именно итальянские комплексы получили сразу несколько главных наград премии World Spa Awards 2026, которая ежегодно отмечает лучшие SPA-центры, оздоровительные курорты и wellness-проекты.

В этом году премия прошла уже в 12-й раз. Победителей выбирали представители отрасли и путешественники из разных стран мира, сообщает Independent.

Лучший курортный SPA в мире

Награду в категории World’s Best Resort Spa получил Lefay Spa World в отеле Lefay Resort & SPA Dolomiti в Италии.

СПА-комплекс площадью около 5 тысяч квадратных метров расположен среди горных пейзажей. Гостям предлагают девять саун с разными уровнями температуры и влажности, объединенных в специальные оздоровительные маршруты.

На территории также есть несколько крытых и открытых бассейнов, в том числе бассейн с водой, обогащенной солями магния. В программы входят массажи, фитотерапия, медитации и практики цигун.

Лучший wellness-ретрит

Еще один итальянский комплекс – Palazzo Fiuggi – получил звание лучшего wellness-ретрита в мире.

Центр, расположенный в центральной части Италии, сочетает холистические практики с современной западной медициной. Для гостей разрабатываются индивидуальные программы, которые могут включать консультации врачей, анализы крови, криотерапию и внутривенные процедуры.

Среди оздоровительных услуг также есть сауны, светотерапия и звуковые практики для релаксации.

Уникальный SPA в пещере

Лучшим в мире SPA в природном гроте стал Grotta Giusti в Тоскане.

Его главная особенность – термальная вода и природная пещера, которой, по данным комплекса, около тысячи лет. Ее называют одной из крупнейших природных термальных пещер такого типа в Европе.

Среди победителей также Нью-Йорк

Несколько престижных наград получили и SPA-комплексы в Нью-Йорке.

Guerlain Wellness Spa в отеле Waldorf Astoria признали лучшим отельным SPA в мире 2026 года. После реконструкции его площадь составляет около 22 тысяч квадратных футов. К услугам гостей – массажи, сауны, паровые комнаты и специальная "арктическая пещера".

А World Spa в Нью-Йорке получил награду как лучший дневной SPA-центр. Комплекс предлагает финские сауны, восточноевропейские бани, турецкие и марокканские хамамы, японские онсэны и десятки процедурных кабинетов.

Организаторы World Spa Awards отметили, что победители этого года демонстрируют высокие стандарты сервиса, инноваций и заботы о гостях, а велнес-индустрия продолжает активно развиваться во всем мире.

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