Самые популярные зимние направления в Европе: рейтинг Tripadvisor

Зимние путешествия по Европе ассоциируются со снежными пейзажами, рождественскими ярмарками и атмосферными старинными городами. Туристы охотно выбирают горные курорты, северные регионы и места, где можно увидеть северное сияние.

Туристическая платформа Tripadvisor представила рейтинг европейских направлений, вызывающих наибольший интерес накануне зимнего сезона 2026–2027 годов. Как сообщает Euronews, в десятку вошли города Франции, Бельгии, Норвегии, Финляндии и других стран.

Какие зимние направления стали самыми популярными

Для составления рейтинга Tripadvisor проанализировал поисковые запросы путешественников из Великобритании, которые интересовались поездками в период с ноября 2026 года до конца февраля 2027-го.

Результаты показали заметный интерес к отдыху в холодных регионах. Вместо пляжных курортов туристы все чаще ищут заснеженные города, альпийские курорты и места для наблюдения за северным сиянием.

В десятку самых актуальных зимних направлений Европы вошли:

Страсбург, Франция. Тромсе, Норвегия. Гент, Бельгия. Саариселькя, Финляндия. Шамони, Франция. Закопане, Польша. Брюгге, Бельгия. Нюрнберг, Германия. Зальцбург, Австрия. Рига, Латвия.

Стоит отметить, что этот список отражает тенденции поискового интереса британских туристов, а не общее количество посетителей в каждом городе.

Страсбург – самое популярное зимнее направление

Страсбург. Источник: unsplash.com

Первое место занял французский Страсбург, который часто называют одной из рождественских столиц Европы.

Город славится праздничными ярмарками, украшенными гирляндами улицами и традиционными деревянными домиками, где продают сувениры, сладости и местные деликатесы.

В 2026 году рождественская ярмарка в Страсбурге откроется 27 ноября и продлится около четырех недель. Помимо праздничных развлечений, туристам рекомендуют посетить Страсбургский собор Богоматери – выдающийся памятник готической архитектуры. Особое внимание привлекают его витражи и знаменитые астрономические часы.

Тромсе – для тех, кто мечтает увидеть полярное сияние

Тромсе. Источник: unsplash.com

Второе место в рейтинге занял норвежский город Тромсе, расположенный за Полярным кругом.

Это направление особенно привлекает путешественников, которые хотят увидеть северное сияние. Для наблюдения за природным явлением организуют специальные экскурсии на автобусах и лодках. Среди других зимних развлечений – поездки на санях, запряженных северными оленями, рыбалка во фьордах и знакомство с арктическими пейзажами.

В то же время увидеть полярное сияние можно только при благоприятных погодных условиях и достаточной геомагнитной активности.

Гент – средневековая архитектура и зимние прогулки

Гент. Источник: unsplash.com

Третье место занял бельгийский город Гент. Он привлекает туристов историческим центром, старинными зданиями и многочисленными культурными достопримечательностями. Одна из главных достопримечательностей – замок графов Фландрии, построенный в Средние века. В нем сохранились оборонительные сооружения и ров, окружающий крепость.

Зимой Гент особенно интересен для неспешных прогулок по историческим кварталам, посещения музеев и знакомства с бельгийской кухней.

Какие еще города стоит посетить зимой

Остальные направления предлагают разные варианты отдыха – от активных зимних развлечений до рождественских ярмарок.

Саариселькя, Финляндия

Курорт в Лапландии подходит любителям заснеженной природы. Здесь популярны сафари на собачьих упряжках, поездки на снегоходах и фототуры для наблюдения за полярным сиянием.

Шамони, Франция

Альпийский курорт у Монблана предлагает возможности для катания на лыжах и горных экскурсий. Одна из самых известных местных достопримечательностей – вершина Эгюий-дю-Миди, куда можно подняться на канатной дороге.

Закопане, Польша

Город у подножия Татр известен термальными комплексами, традиционной горной архитектурой и пешеходной улицей Крупувки. Туристам также рекомендуют подняться на фуникулере на Губалувку, откуда открываются панорамы гор.

Брюгге, Бельгия

Средневековый город привлекает каналами, старинными домами и уютными улицами. Здесь стоит подняться на колокольню Белфорт, попробовать бельгийский шоколад и посетить сезонный каток.

Нюрнберг, Германия

Город славится одной из самых известных рождественских ярмарок Германии. Кроме того, туристы могут осмотреть средневековую крепость Кайзербург и прогуляться по историческому центру.

Зальцбург, Австрия

Родина Моцарта предлагает сочетание культурного отдыха и рождественских традиций. Среди главных достопримечательностей – барочный Зальцбургский собор, праздничная ярмарка и зимний фестиваль Winterfest.

Рига, Латвия

Столица Латвии привлекает архитектурой Старого города, праздничной атмосферой и зимними развлечениями. Туристам советуют исследовать исторические улицы, а при благоприятных условиях – воспользоваться экскурсиями по водным каналам.

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