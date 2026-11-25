Город во Франции ежегодно принимает миллионы туристов: почему местные недовольны

На востоке Франции расположен небольшой городок, который напоминает декорации к сказочному мультфильму. Старинные разноцветные дома, мощеные улицы, средневековые башни и уютные магазинчики привлекают путешественников со всего мира.

Однако чрезмерная популярность этого места все больше беспокоит местных жителей. Речь идет о Риквире – небольшой коммуне в историческом регионе Эльзас, которую ежегодно посещают от одного до двух миллионов туристов, пишет Express.

Чем Риквир привлекает туристов

Риквир. Источник: unsplash.com

Городок расположен на Эльзасском винном маршруте и отличается хорошо сохранившейся исторической архитектурой. Его узкие улочки украшают фахверковые дома желтого, розового, голубого и зеленого цветов, старинные фонтаны и средневековые башни.

Риквир часто сравнивают с декорациями к мультфильмам Disney. Существует даже предположение, что его пейзажи стали одним из источников вдохновения при создании мультфильма "Красавица и Чудовище".

Особенно популярным городок становится накануне Рождества. Праздничные гирлянды, украшенные фасады домов и традиционная рождественская ярмарка создают атмосферу зимней сказки. Только в декабре сюда приезжают около 450 тысяч туристов.

Почему местные жители недовольны

Риквир. Источник: unsplash.com

Несмотря на туристическую привлекательность Риквира, его популярность имеет и негативные последствия. В городке проживает менее тысячи человек, тогда как число посетителей ежегодно достигает миллионов.

Местные жители жалуются, что некогда тихий и уютный городок постепенно теряет свою самобытность. На улицах становится все больше ресторанов, сувенирных лавок и других заведений, ориентированных исключительно на туристов.

Один из пользователей Reddit, чья семья родом из Риквира, рассказал, что хранит фотографии городка столетней давности. По его словам, населенный пункт сохранил свой архитектурный облик, однако из-за наплыва путешественников постепенно теряет атмосферу настоящего жилого городка.

Риквир. Источник: unsplash.com

Другие местные жители также вспоминают времена, когда на улицах царили тишина и покой. Теперь исторический центр почти всегда переполнен людьми.

Мэр Риквира Даниэль Клак ранее признавал, что рождественский период особенно напряженный для жителей и требует от них немалого терпения.

Однако даже огромные толпы не отпугивают путешественников. Туристы продолжают восхищаться архитектурой Риквира, называя его одним из самых красивых мест, которые им доводилось посещать. Для гостей это возможность оказаться в настоящей сказке, а для местных – все более сложное испытание повседневной жизни.

OBOZ.UA писал о европейских городах, которые станут лучшим выбором для встречи Рождества.