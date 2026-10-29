Имеет 8 памятников ЮНЕСКО: туристам посоветовали недооцененный город в Италии

Равенна на севере Италии привлекает путешественников древними мозаиками, историческими базиликами, доступной кухней и более спокойной атмосферой, чем в популярных туристических центрах страны. Город был столицей Западной Римской империи, Остготского королевства и византийской Италии, поэтому здесь сохранились уникальные памятники разных исторических эпох.

Восемь местных памятников внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а компактный исторический центр удобно исследовать пешком. Как пишет Travel Off Path, интерес к Равенне растет: по данным исходного материала, в прошлом году ее исторический центр принял более 300 тысяч туристов с ночевкой, а за период до августа 2026 года количество прибытий увеличилось на 9,1%.

Равенна – город с восемью памятниками ЮНЕСКО

Равенна расположена в регионе Эмилия-Романья, который также известен своими гастрономическими традициями и историческими городами. В отличие от Рима, Венеции или Флоренции, она пока не стала настолько массовым туристическим направлением, хотя ее культурное наследие имеет исключительное значение. В муниципальных границах города проживает около 156 тысяч человек, а главные исторические достопримечательности расположены довольно компактно.

Что посмотреть в Равенне в Италии. Источник: unsplash.com/@joshuakettle

Больше всего Равенна известна византийскими мозаиками, украшающими древние храмы и мавзолеи. Среди самых выдающихся объектов – базилика Сан-Витале VI века, где можно увидеть изображения императора Юстиниана и императрицы Феодоры на фоне золотистых мозаик. Не менее впечатляет мавзолей Галлы Плацидии с темно-синим потолком, усыпанным золотыми звездами, а базилика Сант-Аполлинаре-Нуово известна изображениями длинных процессий святых и мучеников.

Базилика Сант-Аполлинаре-Нуово. Источник: Sibeaster/wikimedia.org

К числу восьми объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Равенне также относятся Неонианский баптистерий, Арианский баптистерий, архиепископская капелла и мавзолей Теодориха. Восьмой памятник – базилика Сант-Аполлинаре-ин-Классе, расположенная примерно в 5 километрах от центра. Она выделяется монументальной архитектурой и мозаиками с библейскими и пасторальными мотивами. Вместе эти памятники позволяют проследить, как на протяжении веков менялись искусство, религиозные традиции и политическая история региона.

Где побывать в Равенне. Источник: unsplash.com/@uta_scholl

Что еще посмотреть в Равенне и сколько стоит отдых

Помимо памятников ЮНЕСКО, в Равенне есть немало мест, которые стоит включить в маршрут. В центре города расположена гробница Данте Алигьери – автора "Божественной комедии", умершего в Равенне в 1321 году. Небольшой мраморный мавзолей находится в пешеходной зоне, известной как Зона тишины, рядом с базиликой Сан-Франческо, где похоронили поэта. Вход в гробницу бесплатный.

Объекты ЮНЕСКО в Равенне. Источник: unsplash.com/@luca_severin

Сама базилика Сан-Франческо также заслуживает внимания благодаря затопленной крипте, где сквозь воду виден древний мозаичный пол, а между колоннами плавают золотые рыбки. Еще одна интересная локация – археологический комплекс Domus dei Tappeti di Pietra, расположенный под землей и известный хорошо сохранившимися мозаичными полами римского и византийского периодов.

Домус-деи-Таппети-ди-Пьетра. Источник: Di Simone Masini/diravenna.it/wikimedia.org

Любителям старинных зданий понравятся библиотека Класенсе, расположенная в бывшем монастыре, и крепость Рокка-Бранкалеоне XV века. А прогулку можно завершить на площади Пьяцца-дель-Пополо, окруженной историческими дворцами и уютными заведениями.

Еще одна причина посетить Равенну – местная кухня региона Романья. В ресторанах подают каппеллетти – небольшие виды пасты с начинкой, блюда с рагу, а также пассателли, которые готовят из хлебных крошек, яиц и пармезана.

Для быстрого перекуса подойдет пиадина – традиционная лепешка с начинкой из сыра, ветчины или других продуктов. Порция каппеллетти с рагу в небольшой траттории стоит около 14 долларов (примерно 610 грн), а традиционная пиадина с сыром и вяленой ветчиной – около 6,50 доллара (примерно 285 грн). Капучино обойдется примерно в 2,05 доллара (примерно 90 грн), а билет на автобус в пределах одной тарифной зоны – в 2,25 доллара (примерно 100 грн).

Архитектурные достопримечательности Равенны. Источник: pexels.com/@alberto-z-560931373

Когда ехать в Равенну и что стоит учесть туристам

Посетить Равенну можно не только ради исторических достопримечательностей: неподалеку находится побережье Адриатического моря. Примерно за 20-30 минут на автомобиле от города можно добраться до курортных мест с песчаными пляжами, в частности Пинареллы. Зимой погода не всегда располагает к купанию, однако побережье подходит для прогулок, знакомства с местными рыбными ресторанами и отдыха чуть подальше от больших толп.

Перед поездкой стоит проверить актуальные цены на проживание и транспорт, а также правила въезда в Шенгенскую зону с учетом гражданства путешественника. В исходном материале приведены ориентировочные цены на жилье в Равенне в 2026 году:

около 70 долларов (примерно 3 070 грн) за ночь в простом гостевом доме,

105 долларов (примерно 4 600 грн) в трехзвездочном отеле,

170 долларов (примерно 7 450 грн) в четырехзвездочном.

Это приблизительные суммы, которые могут меняться в зависимости от сезона, даты бронирования и расположения.

Равенна может стать удачным направлением для тех, кто хочет увидеть другую Италию – с древними мозаиками, средневековыми улочками, историей Данте и традиционной кухней без постоянной суеты самых популярных туристических городов. Ее главные преимущества – богатое культурное наследие, компактный центр и возможность совместить экскурсии с гастрономическими открытиями и поездкой к Адриатическому побережью. Именно поэтому город стоит рассмотреть для зимнего путешествия или короткого культурного отпуска.

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