Путешественник посетил более 40 рождественских ярмарок и назвал 5 лучших

Рождественские ярмарки Европы ежегодно привлекают миллионы туристов праздничной атмосферой, традиционными угощениями и яркими украшениями. Однако в популярных городах посетителям нередко приходится сталкиваться с огромными толпами и высокими ценами.

Опытный путешественник, побывавший более чем на 40 рождественских ярмарках, рассказал, где можно насладиться праздниками в более спокойной атмосфере. Как пишет Travel Off Path, он выделил пять европейских городов, которые особенно впечатлили его праздничными традициями, архитектурой и ценами.

Загреб, Хорватия

Загреб, Хорватия. Источник: traveloffpath.com

Даты проведения: 28 ноября 2026 года – 7 января 2027 года

Столица Хорватии зимой превращается в огромную рождественскую площадку. Городские парки украшают тысячами огней, на площадях устанавливают праздничные домики, а на площади короля Томислава обустраивают большой каток.

Загребский адвент трижды получал звание лучшей рождественской ярмарки Европы. Особую атмосферу городу придают старинные улочки, рождественские декорации и традиционные хорватские угощения.

Вход на праздничные площадки бесплатный. При этом путешественник предупреждает, что в декабрьские выходные здесь тоже может быть довольно многолюдно.

Тюркхайм, Франция

Тюркхайм, Франция. Источник: traveloffpath.com

Даты проведения: 27 ноября – 30 декабря 2026 года

Небольшой городок в Эльзасе предлагает атмосферу традиционного французского Рождества без такого наплыва туристов, как в соседнем Кольмаре.

Главная особенность Тюркхайма – ярмарка эльфов Marché des Lutins, расположенная у старинной ратуши XVI века. Деревянные домики, красочные фасады и праздничная иллюминация создают впечатление сказочной деревушки.

С 1 по 24 декабря в 17:00 здесь каждый день открывают новое окошко огромного адвент-календаря. Церемонию сопровождают дети с фонариками.

Еще одна местная традиция – вечерний обход ночного сторожа, который в средневековом одеянии проходит по улицам с фонарем и исполняет эльзасские песни.

Таллин, Эстония

Таллин, Эстония. Источник: traveloffpath.com

Даты проведения: 20 ноября 2026 года – 6 января 2027 года

Рождественская ярмарка Таллинна проходит на Ратушной площади, окруженной средневековыми зданиями. В центре устанавливают большую елку, вокруг которой располагаются деревянные торговые домики.

Здесь продают изделия местных мастеров, рождественские украшения, традиционные сладости и горячие напитки.

Посетителям советуют попробовать пипаркоогид – эстонское пряное печенье, кровяную колбасу вериворст с квашеной капустой и булочки с корицей.

Таллинн также можно совместить с посещением Хельсинки. Паромное путешествие между двумя столицами длится примерно 2–2,5 часа.

Брессаноне, Италия

Брессаноне, Италия. Источник: traveloffpath.com

Даты проведения: 27 ноября 2026 года – 6 января 2027 года

Брессаноне, также известный под немецким названием Бриксен, расположен неподалеку от Доломитовых Альп. Город отличается сочетанием итальянских и австрийских традиций, поскольку до 1919 года входил в состав австрийского Тироля.

Главную рождественскую ярмарку устраивают на площади возле кафедрального собора. Посетителям предлагают тирольские колбаски, яблочный штрудель, горячий пунш и другие региональные блюда.

Одно из самых интересных праздничных развлечений – световое шоу во внутреннем дворе дворца Хофбург. Исторические стены превращаются в огромный экран для красочных проекций. Туристы также могут подняться по канатной дороге на гору Плозе, откуда открываются виды на Доломитовые Альпы.

Зеефельд, Австрия

Зеефельд, Австрия. Источник: traveloffpath.com

Даты проведения: 20 ноября 2026 года – 6 января 2027 года

Небольшой альпийский городок Зеефельд в Тироле особенно понравится тем, кто мечтает о рождественской атмосфере среди заснеженных гор.

В пешеходном центре устанавливают деревянные домики с местными изделиями, традиционными блюдами и горячими напитками. Вечером улицы освещают праздничными огнями, а рождественские песни создают особый уют.

Одной из самых ярких местных традиций является шествие Крампусов – жутких персонажей альпийского фольклора, которые, согласно легендам, наказывают непослушных детей.

Участники переодеваются в меховые костюмы, надевают страшные маски с рогами и проходят по улицам города. Такое зрелище привлекает туристов, которые хотят увидеть необычные рождественские обычаи.

Вход на рождественскую ярмарку бесплатный.

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