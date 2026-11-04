Путешественник объездил Европу и назвал 5 лучших городов для пешего туризма

Европейские города можно исследовать без автомобиля, метро или автобусов. В некоторых из них самые интересные достопримечательности расположены настолько близко друг к другу, что для знакомства с историческим центром достаточно нескольких часов. Такие направления особенно удобны для коротких поездок, когда хочется увидеть как можно больше, не тратя время на дорогу.

Путешественник Винисиус Коста, побывавший более чем в 40 европейских странах и посетивший около 200 городов, определил пятерку лучших направлений для пеших прогулок. Как пишет Travel Off Path, в список вошли города, где можно обойти главные туристические места за один день, наслаждаясь архитектурой, историей и местной атмосферой.

Люксембург

Люксембург. Источник: unsplash.com

Столица Люксембурга отличается необычным расположением. Ее историческая часть раскинулась на скалистых возвышенностях и в живописных долинах, поэтому даже обычная прогулка по городу превращается в обзорную экскурсию.

В Верхнем городе расположены Дворец великих герцогов, собор Богоматери и старинные укрепления. Отсюда открываются виды на нижние кварталы, в частности район Грунд с узкими улочками, уютными кафе и домами у реки Альзет.

Исторический центр, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, можно неспешно осмотреть примерно за четыре часа.

Еще одно преимущество Люксембурга – бесплатный общественный транспорт. На автобусах, трамваях и поездах второго класса можно путешествовать по всей стране без билета. Поэтому при наличии свободного времени туристы могут посетить городок Вианден, известный своим средневековым замком.

Брюгге, Бельгия

Брюгге. Источник: unsplash.com

Брюгге часто сравнивают с Амстердамом из-за многочисленных каналов, старинных мостов и домов с характерными ступенчатыми крышами. Однако бельгийский город значительно компактнее, а его исторические кварталы особенно удобны для прогулок.

Начать знакомство стоит с центральной площади Маркт, окруженной средневековыми зданиями. Именно здесь возвышается знаменитая 83-метровая колокольня Белфорт. Чтобы увидеть город сверху, придется преодолеть 366 ступенек.

Не менее интересно прогуляться вдоль каналов и посетить набережную Розенхудкай – одно из самых известных мест для фотографирования в Брюгге.

Альтернативой пешей экскурсии станет получасовая прогулка на лодке. Она позволяет увидеть старинную архитектуру с воды, проплыть под каменными мостами и заглянуть в живописные уголки города.

Ментон, Франция

Ментон. Источник: unsplash.com

Недалеко от итальянской границы, на побережье Средиземного моря, расположен городок Ментон. Он привлекает цветными фасадами домов, узкими улицами и атмосферой, в которой чувствуется сочетание французских и итальянских традиций.

Город лучше всего исследовать без заранее составленного маршрута. Старинные кварталы поднимаются по склонам холма, а каменные лестницы и извилистые переулки ведут к небольшим площадям и смотровым площадкам.

Одна из самых красивых достопримечательностей – барочная базилика Святого Архангела Михаила. К ней ведут живописные ступени, с которых открывается вид на побережье.

Особенно интересным Ментон становится в феврале, когда здесь проводят традиционный Фестиваль лимонов. Город украшают огромными композициями из цитрусовых, организуют праздничные парады и тематические мероприятия. В теплое время года прогулку по историческим кварталам можно совместить с отдыхом на пляже.

Загреб, Хорватия

Загреб. Источник: unsplash.com

Несмотря на статус столицы и значительные размеры, Загреб имеет компактный исторический центр. Основные достопримечательности сосредоточены в трех районах – Верхнем городе, Нижнем городе и Каптоле.

Прогулку можно начать с площади бана Йосипа Елачича, вокруг которой расположены элегантные здания и оживленные пешеходные улицы. Отсюда легко добраться до Верхнего города. Подняться туда можно пешком или воспользоваться историческим фуникулером, поездка на котором длится чуть больше минуты.

Среди главных достопримечательностей – башня Лотршчак, церковь Святого Марка с яркой черепичной крышей и необычный Музей разорванных отношений, посвященный историям любви и расставаний.

Еще одна интересная часть города – Каптол, где расположен Загребский собор. Неподалеку проходит улица Ткалчичева с многочисленными ресторанами и кафе. Хотя главные туристические места можно осмотреть за день, для знакомства с менее известными районами Загреба стоит задержаться подольше.

Любляна, Словения

Любляна. Источник: unsplash.com

Столица Словении подойдет тем, кто любит неспешные прогулки, уютные набережные и небольшие исторические центры.

Значительная часть старого города закрыта для автомобильного движения, поэтому здесь комфортно гулять пешком. Через центр протекает река Любляница, берега которой соединяют живописные мосты.

Среди самых известных – Драконов мост, украшенный скульптурами мифических существ, ставшими одним из символов города. Обязательно стоит прогуляться по старинным улочкам, осмотреть исторические здания и подняться к Люблянскому замку. С холма открывается панорама города и окрестных гор.

Тем, у кого есть больше времени, путешественник рекомендует также посетить озеро Блед. Оно расположено за пределами столицы и известно небольшим островом с церковью посреди воды.

Главное преимущество Любляны – компактность и большое количество пешеходных пространств. Здесь можно провести целый день, чередуя осмотр достопримечательностей с отдыхом в кафе на набережной.

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