Куда поехать в отпуск осенью: 5 средиземноморских городов

Осень — прекрасная возможность продлить лето, насладиться морем и отдохнуть вдали от толп туристов. Пока в большинстве европейских стран постепенно становится холоднее, на побережье Средиземного моря температура воздуха даже в октябре может достигать +25 °C и выше.

Туристическое издание Travel Off Path назвало пять живописных городов, которые стоит посетить осенью, чтобы совместить пляжный отдых, интересные экскурсии и знакомство с местной кухней. Осень вовсе не означает окончания пляжного сезона.

Родос, Греция

Ворота святой Екатерины. Источник: Власенко/wikimedia.org

Греческий город Родос станет прекрасным выбором для тех, кто хочет совместить пляжный отдых с интересными экскурсиями. Его исторический центр входит в число крупнейших обитаемых средневековых городов Европы, окруженных оборонительными стенами.

Узкие мощеные улочки, дома из камня медового оттенка, старинные гостиницы и уютные площади создают особую атмосферу. Здесь можно увидеть достопримечательности разных исторических эпох — от античности до времен рыцарей и Османской империи.

Не менее привлекателен местный пляж Элли с прозрачной бирюзовой водой. Он расположен недалеко от исторического центра, поэтому туристы могут легко чередовать купание с прогулками по городу.

В середине октября температура воздуха на Родосе обычно составляет около +25–27 °C. В конце месяца она снижается до +23–25 °C, однако пляжный отдых по-прежнему возможен.

В ноябре погода становится прохладнее, а часть сезонных заведений прекращает работу. Зато это прекрасный период для осмотра архитектурных памятников без большого скопления людей.

Проживание в обычном отеле или гостевом доме, по ценам, приведенным в материале, может стоить примерно 60–105 долларов за ночь, а основное блюдо греческой кухни — 14–22 доллара.

Пафос, Кипр

Пафос, Кипр. Источник: unsplash.com

Кипр остается одним из самых привлекательных направлений для осеннего отпуска благодаря мягкому климату. Особого внимания заслуживает Пафос — город, где пляжный отдых можно совместить с знакомством с богатой историей острова.

В отличие от популярных курортных районов Айя-Напы и Протараса, Пафос предлагает более спокойную атмосферу и множество культурных достопримечательностей. Вдоль побережья простирается живописная набережная с пальмами, а неподалеку расположены одни из самых известных археологических объектов Кипра.

Туристам рекомендуют посетить Гробницы царей и археологический парк Като-Пафос, где сохранились остатки римских вилл и античных сооружений. Вход на государственные археологические памятники по однодневному билету, согласно материалам, стоит около 10 долларов.

Любителям природных пейзажей стоит отправиться в Голубую лагуну. Поездки на катерах к этому живописному водоёму организуют из района Лачи, расположенного примерно в 45 километрах от Пафоса.

В середине октября температура воздуха здесь может достигать +26–27 °C. Даже в первой половине ноября она часто держится на уровне +21–23 °C, а море остаётся относительно тёплым.

Стоимость проживания в простой гостинице или апартаментах ориентировочно составляет 75–115 долларов за ночь. За основное блюдо в местном ресторане придётся заплатить примерно 14–25 долларов.

Алания, Турция

Алания, Турция. Источник: unsplash.com

Турецкая Алания также подходит для тех, кто не хочет прощаться с летом в октябре. Этот курортный город сочетает в себе современные гостиничные комплексы, длинные песчаные пляжи и исторические кварталы.

Одной из главных достопримечательностей Алании является знаменитый пляж Клеопатры, протянувшийся примерно на два километра. По легенде, в свое время здесь отдыхала сама египетская царица.

Помимо пляжей туристов привлекают старинная крепость и живописная гавань. В городе сохранились традиционные османские дома, работают небольшие семейные рестораны, где можно отведать блюда турецкой кухни.

В октябре Алания остаётся достаточно тёплой. В середине месяца воздух прогревается примерно до +26–28 °C, а в конце — до +24–26 °C. Даже в ноябре здесь можно рассчитывать на приятную погоду для прогулок по побережью, хотя количество морских экскурсий постепенно сокращается.

Еще одно преимущество этого направления — широкий выбор жилья. По информации туристического издания, номер в обычном отеле может стоить 45–85 долларов за ночь, а четырехзвездочный отель с системой "все включено" — примерно 140–200 долларов за двоих.

Виктория, Мальта

Мальта. Источник: unsplash.com

Тем, кто ищет менее очевидное направление для осеннего путешествия, стоит обратить внимание на остров Гоцо, входящий в состав Мальты.

Его главный город имеет два названия — Виктория и Рабат. Он расположен на возвышенности и известен своей исторической цитаделью, узкими каменными улочками и величественными зданиями из известняка. Несмотря на небольшие размеры острова, здесь достаточно интересных мест для отдыха. Примерно в 20 минутах езды от города находится Внутренняя бухта — необычный водоем, соединенный с морем природным туннелем.

Любителям истории стоит увидеть мегалитический храмовый комплекс Джгантия, до которого можно добраться примерно за 10 минут. А тем, кто хочет провести время на пляже, понравится залив Рамла, известный песком красноватого оттенка.

В середине октября температура воздуха на Гоцо составляет примерно +24–26 °C. В начале ноября она снижается до +21–22 °C, что создает комфортные условия для экскурсий. Добраться до острова можно на пароме с Мальты. Морская переправа занимает около 25 минут.

Проживание в небольшом отеле или гостевом доме обойдется примерно в 70–115 долларов за ночь. Среди местных блюд особого внимания заслуживает традиционное рагу из кролика.

Марцамеми, Италия

Марцамеми, Италия. Источник: unsplash.com

Если хочется провести отпуск вдали от шумных курортов, стоит обратить внимание на Марцамеми — небольшой приморский поселок на юго-востоке Сицилии.

В отличие от популярных среди туристов Таормины и Чефалу, здесь царит более спокойная атмосфера. Жизнь местных жителей на протяжении веков была тесно связана с рыболовством, в частности с ловлей тунца.

Во время прогулки стоит посетить церковь Сан-Франческо-ди-Паола и дворец Палаццо-ди-Вилладората, напоминающий об аристократическом прошлом Сицилии. Для пляжного отдыха подойдет Спинадза — живописная бухта с золотистым песком и прозрачной мелкой водой. До неё можно добраться пешком из посёлка.

Ближайший крупный аэропорт находится в Катании, откуда на машине до Марцамеми можно доехать примерно за час двадцать минут.

Погода осенью: в середине октября температура составляет около +23–25 °C, в конце месяца — +21–23 °C. В первой половине ноября воздух прогревается примерно до +19–21 °C. В конце осени поселок становится значительно тише, а часть ресторанов и сезонных заведений закрывается.

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