Куда поехать зимой за солнцем, если надоели Египет и Турция: 5 недооцененных направлений

Когда дни становятся короче, а температура за окном снижается, все больше хочется сбежать туда, где светит солнце. Однако для зимнего отпуска необязательно выбирать популярные курорты Египта или Турции.

В мире немало недооцененных туристических направлений, которые могут удивить живописной природой, богатой культурой и приятной погодой. Издание The Independent назвало пять мест, которые стоит посетить, пока они не стали слишком популярными среди туристов.

Никарагуа

Никарагуа. Источник: uil.unesco.org

Эта страна Центральной Америки может предложить туристам почти все: от живописных пляжей тихоокеанского побережья до колониальных городов, вулканов и экзотической природы.

По словам эксперта по туризму Тома Барбера, Никарагуа имеет много общего с популярной Коста-Рикой, однако здесь значительно меньше туристов, а отдых обходится дешевле.

Путешественникам советуют прогуляться по колоритным улицам Гранады и Леона, посетить остров Ометепе, познакомиться с культурой коренного населения и увидеть вулкан Масая.

Лучшее время для посещения: с декабря по апрель. Температура на тихоокеанском побережье обычно составляет +28…+33 °C.

Доминика

Доминика. Источник: world.expeditions.com

Не стоит путать это островное государство с Доминиканской Республикой. Доминика расположена между Гваделупой и Мартиникой и привлекает прежде всего любителей дикой природы.

Около 70% территории острова покрыто лесами. Здесь можно увидеть вулканические вершины, тропические леса, водопады, горячие источники и уютные бухты.

Особого внимания заслуживает национальный парк Морн-Труа-Питон, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, туристы могут заняться дайвингом, отправиться на морскую прогулку, чтобы понаблюдать за кашалотами, или познакомиться с традициями коренного народа калинаго.

Лучшее время для посещения: с января по апрель. Температура обычно колеблется от +27 до +30 °C.

Тунис

Тунис. Источник: orinthiantravel.co.uk

На фоне популярности Египта и Марокко Тунис часто остается без внимания путешественников. В то же время эта североафриканская страна может предложить гораздо больше, чем традиционный пляжный отдых.

Туристам рекомендуют посетить столицу страны, живописный городок Сиди-Бу-Саид с белоснежными домами и голубыми дверями, а также руины древнего Карфагена.

Тунис станет интересным направлением и для поклонников "Звездных войн", ведь именно здесь снимали часть сцен культовой киносаги.

Лучшее время для зимнего путешествия: февраль и март. На севере страны температура составляет +15…+20 °C, а на юге – +18…+23 °C. Такая погода особенно комфортна для экскурсий.

Уругвай

Уругвай. Источник: semanariodejunin.com.ar

Туристы, отправляющиеся в Южную Америку, часто выбирают Бразилию, Аргентину или Перу, оставляя без внимания небольшой Уругвай. Страна привлекает золотистыми пляжами Атлантического океана, виноградниками, изысканной гастрономией и атмосферными прибрежными городками.

Благодаря компактным размерам Уругвая путешественники могут исследовать значительную часть страны без дополнительных внутренних авиаперелетов. Эксперты рекомендуют посетить местные винодельни, познакомиться с культурой столицы Монтевидео и отдохнуть на океанском побережье.

Лучшее время для посещения: с ноября по март, когда в Южном полушарии длится теплый сезон. Температура обычно составляет +25…+32 °C.

Алгарве, Португалия

Алгарве, Португалия. Источник: explore.com

Для тех, кто не хочет отправляться в дальнее путешествие, отличной альтернативой может стать южный регион Португалии – Алгарве.

Хотя это направление традиционно ассоциируется с летним отдыхом, зимой у него есть свои преимущества. Здесь можно насладиться безлюдными пляжами, прогулками вдоль океана, живописными закатами и обедами на свежем воздухе.

Путешественникам также предлагают посетить устричные фермы, понаблюдать за дельфинами во время морских прогулок, покататься верхом или поиграть в гольф.

Лучшее время для зимнего путешествия: февраль. Температура обычно составляет около +17 °C. Хотя для купания в океане может быть прохладно, погода вполне подходит для активного отдыха и знакомства с регионом.

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