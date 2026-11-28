Куда поехать зимой: три теплых направления

Даже в декабре и январе можно найти места, где светит солнце, зеленеют пальмы, а температура воздуха позволяет гулять без теплого пальто. В некоторых европейских регионах зимой воздух прогревается до +20–23 °C, поэтому они станут прекрасной альтернативой традиционному зимнему отдыху.

Как пишет Yow Journey, среди самых привлекательных направлений для зимнего путешествия – Канарские острова, португальская Мадейра и южное побережье Испании. Они отличаются погодой, природой и возможностями для отдыха, поэтому каждый сможет найти вариант в соответствии со своими предпочтениями.

Канарские острова

Лансароте. Источник: Lviatour/wikimedia.org

Канарские острова считаются одним из самых теплых направлений для зимнего отдыха в Европе. Архипелаг принадлежит Испании, но расположен в Атлантическом океане у северо-западного побережья Африки. Благодаря такому географическому положению здесь царит мягкий климат, а холодная европейская зима почти не ощущается.

На юге Тенерифе средняя дневная температура в декабре составляет около +23 °C, а в январе – +22 °C. Океан в этот период прогрет примерно до +20–21 °C, поэтому некоторые туристы продолжают купаться даже зимой. В то же время вода может казаться прохладной, особенно в ветреную погоду.

Для отдыха лучше всего выбирать южное побережье Тенерифе, где обычно теплее и меньше осадков. Особенность острова – удивительные природные контрасты: пока туристы загорают у океана, на вершине вулкана Тейде может лежать снег.

Еще одно популярное направление – Гран-Канария, где зимой дневная температура держится на уровне +21–22 °C. Южная часть острова особенно привлекает любителей солнечной погоды, песчаных пляжей и неспешного отдыха.

Тем, кто ищет необычные пейзажи, стоит рассмотреть Лансароте. Этот остров известен вулканическими ландшафтами, черными лавовыми полями и живописными бухтами. В декабре здесь в среднем около +22 °C, а в январе – +21 °C.

Мадейра

Мадейра. Источник: unsplash

Португальская Мадейра станет отличным выбором для путешественников, которые хотят сбежать от зимних холодов и при этом насладиться природой. Остров славится скалистыми побережьями, субтропической растительностью, живописными горами и цветущими садами. Даже в самые холодные месяцы здесь сохраняется комфортная температура, больше напоминающая весну.

В столице острова Фуншале средняя дневная температура в декабре составляет примерно +21 °C, а в январе – +20 °C. Температура океана колеблется в пределах +19–20 °C, поэтому купаться можно, хотя многим вода покажется прохладной.

Однако стоит учитывать, что зима на Мадейре – один из самых дождливых периодов года. Погода может быстро меняться, особенно в горных районах, где значительно прохладнее, чем у океана. Южное побережье, в частности Фуншал, обычно получает меньше осадков, чем северная часть острова.

Мадейра особенно понравится любителям активного отдыха. Здесь можно гулять вдоль знаменитых левад – старинных ирригационных каналов, исследовать зеленые долины, любоваться океаном с высоких скал и посещать небольшие колоритные городки.

Это направление лучше всего подойдет тем, кто предпочитает природу, прогулки и спокойный отдых, а не долгое лежание на пляже.

Юг Испании

Аликанте. Источник: unsplash

Если главная цель поездки – не купание, а знакомство с новыми городами и культурой, стоит обратить внимание на южную часть материковой Испании. Здесь значительно теплее, чем в большинстве европейских стран, хотя настоящей пляжной погоды зимой ждать не стоит.

Одним из самых интересных направлений является Андалусия, в частности город Малага. В декабре дневная температура здесь в среднем достигает +18 °C, а в январе – около +17 °C. Это комфортная погода для прогулок по историческим кварталам, посещения музеев и знакомства с местной кухней.

В то же время зима в Малаге может быть дождливой. В декабре и январе здесь в среднем бывает примерно шесть-семь дней с осадками в месяц, поэтому легкая куртка и зонт не будут лишними.

Еще один вариант – Аликанте, расположенный на побережье Коста-Бланка. Зимой температура воздуха здесь обычно составляет +17–18 °C, а дожди идут сравнительно редко. Город привлекает морскими пейзажами, набережными, историческим центром и замком Санта-Барбара.

Для более спокойного отдыха можно рассмотреть побережье региона Мурсия. Здесь в декабре и январе воздух прогревается примерно до +16–17 °C, а туристические маршруты проходят мимо живописных бухт, небольших приморских городков и старинных достопримечательностей.

Главное преимущество южной Испании зимой – возможность исследовать популярные туристические места без летней жары и больших толп. Однако море в этот период охлаждается примерно до +15–17 °C, поэтому это направление лучше выбирать для экскурсий, а не пляжного отдыха.

Стоит помнить, что приведенные температуры являются многолетними климатическими средними показателями, а не прогнозом на конкретные даты. Поэтому перед поездкой следует проверить актуальную погоду и учесть особенности выбранного курорта.

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