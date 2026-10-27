Куда поехать в Европе, чтобы понаблюдать за птицами: идеальные места

Где понаблюдать за птицами в Европе.

Наблюдение за птицами становится все более популярным видом отдыха среди туристов во всем мире. Путешественники берут бинокли и отправляются в поездки, чтобы увидеть редкие виды птиц в естественной среде обитания.

Как пишет Euronews, эксперты прогнозируют, что 2027 год может стать годом настоящего расцвета бердвотчинга. В Европе немало мест, идеально подходящих для такого отдыха.

Наблюдение за птицами становится новым туристическим трендом

Еще в ноябре 2025 года туристическая платформа GetYourGuide включила наблюдение за птицами в свой список скрытых трендов на 2026 год. Популярности этого увлечения способствовали, в частности, видео с хештегом #BirdTok, которые активно распространяются в социальных сетях.

По данным компании, с 1 января по 27 августа 2026 года количество бронирований экскурсий для наблюдения за птицами в мире выросло на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперт GetYourGuide по глобальным туристическим тенденциям Анне Валлин отметила, что бердвотчинг уже перестал быть малоизвестным направлением. Его популярность растет с каждым месяцем, ведь люди ищут возможности побыть ближе к природе и отвлечься от повседневной суеты.

Это может быть как наблюдение за стаями фламинго на юге Франции, так и поиск редких птиц в собственном городе.

О росте популярности такого отдыха сообщает и туристическая компания Voyageurs du Monde. По ее данным, количество бронирований орнитологических путешествий на период с июля по октябрь 2026 года оказалось на 57% больше, чем за первое полугодие.

Директор по брендингу компании Том Барбер объясняет эту тенденцию изменением туристических предпочтений. По его словам, путешественников все чаще интересует не конкретная страна, а возможность посвятить отпуск любимому увлечению.

В мире, где большинство событий происходит в быстром темпе и перед экранами гаджетов, обычная прогулка с биноклем становится привлекательным способом отдыха.

Где лучше всего наблюдать за птицами в Европе

По словам Тома Барбера, одними из лучших европейских направлений для бердвотчинга являются дельта Дуная в Румынии и северо-восточная Греция.

Начинающим эксперт рекомендует провести хотя бы один день в дельте Дуная на востоке Румынии. Это одна из важнейших водно-болотных территорий мира, где обитает более 300 видов птиц. Здесь можно увидеть огромные стаи пернатых, в том числе тех, что гнездятся в регионе или останавливаются во время миграций.

Северо-восточная Греция также стала одним из самых популярных направлений среди клиентов туристической компании в 2026 году. Через этот регион проходит важный миграционный путь, а сочетание озер, заболоченных территорий и лесов создает благоприятные условия для многих видов птиц.

Лучше всего отправляться сюда весной или осенью, когда туристов меньше, а у озер можно наблюдать за перелетными птицами.

Еще одним прекрасным направлением является Португалия. Орнитолог Синди Бржостовски, которая пишет для туристической платформы GetYourGuide, объясняет, что благодаря длинной атлантической береговой линии страна идеально подходит для наблюдения за морскими птицами.

Португалия расположена на Восточно-Атлантическом миграционном пути, который простирается от Арктики до южной части Африки. Особенно интересны для любителей птиц Азорские острова и Мадейра.

Тем, кто мечтает увидеть атлантических тупиков, эксперт советует отправиться в Исландию. Острова Вестманна у южного побережья страны известны одними из крупнейших в мире колоний этих необычных морских птиц.

Какие европейские места вошли в мировой рейтинг

Компания AllClear Travel составила рейтинг 20 лучших мест мира для наблюдения за птицами. В ходе исследования учитывали количество зарегистрированных видов, погодные условия, близость аэропортов и ежедневные расходы туристов.

В мировую двадцатку вошли только 2 европейские локации.

Первое место в Европе и 19-е в мире занял полуостров Фальстербу, расположенный на юго-западе Швеции. Он известен как одна из лучших точек для наблюдения за миграцией птиц.

На 20-м месте мирового рейтинга оказался природный заповедник Титчвелл-Марш на северном побережье графства Норфолк в Англии. Это одно из самых известных орнитологических направлений Великобритании.

15 лучших мест Европы для наблюдения за птицами

По результатам исследования AllClear Travel рейтинг европейских направлений выглядит так:

Полуостров Фальстербу, Швеция. Титчвелл-Марш, Англия. Остров Фэр-Айл, Шотландия. Соляные болота Каллони на острове Лесбос, Греция. Природный заповедник Минсмир, Англия. Национальный парк озера Керкини, Греция. Водохранилище Ратленд-Уотер, Англия. Центр водно-болотных угодий Слимбридж, Англия. Заповедник Боуллинг-Грин-Марш, Англия. Природный парк Риа-Формоза, Португалия. Природный регион Камарг, Франция. Дельта реки Эбро, Испания. Национальный парк Гортобадь, Венгрия. Национальный парк Монфрагуэ, Испания. Заповедник Лох-Груйнарт, Шотландия.

В мировом рейтинге первые два места заняли национальный парк Ману и национальный заповедник Тамбопата в Перу. Тройку лидеров замкнул национальный парк Цаво-Восточный в Кении.

В то же время европейские локации остаются привлекательными благодаря разнообразию природных сред – от атлантических островов и морских побережий до крупных озер, лесов и заболоченных территорий.

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