Куда поехать в Греции: 10 невероятных городов

Путешествие в Грецию может подарить гораздо больше, чем просто купание в кристально чистой воде и осмотр древних руин. В колоритных городах и городках страны переплетаются культурные эпохи, бушует современное искусство и развивается гастрономия.

Главной же особенностью Греции остаются ее жители. Туристам точно понравится здешняя филоксения – так называется особое греческое гостеприимство. Местные жители с радостью сделают все возможное, чтобы ваша поездка стала по-настоящему незабываемой, а вы остались для них хорошими друзьями. Издание Travel and Leisure назвало 10 греческих городов, куда стоит поехать именно ради этого.

Родос

Родос. Источник: Pexels

Здесь можно сделать паузу в изучении античности и перелистнуть страницу сразу к эпохе крестовых походов. Прежде чем отправляться вглубь острова, путешественникам советуют задержаться на день-два в самом Родосе, известном контрастом между Новым и Старым городом. История средневековья оживает здесь на Улице Рыцарей, которая считается одной из наиболее хорошо сохранившихся во всем мире, а также в стенах Археологического музея, расположенного в здании бывшего рыцарского госпиталя. Кроме того, стоит прогуляться по старому еврейскому кварталу и посетить библиотеку Хафиза Ахмеда Аги с ее редкими исламскими рукописями османской эпохи.

Кавала

Кавала. Источник: Unsplash

На северном побережье Эгейского моря путешественников ждет Кавала – расположенный ярусами город-амфитеатр с великолепными пляжами, панорамными видами и исключительным сочетанием древней истории с современным ритмом жизни. Главная достопримечательность – величественный акведук XVI века длиной почти 300 метров. После его осмотра стоит подняться к местному акрополю, чтобы глубже погрузиться в историю. А если поездка приходится на период с июня по сентябрь, отличной идеей будет посетить грязевые купальни Кринидес с большим бассейном целебной глины.

Ханья

Ханья. Источник: Pexels

На самом большом острове Греции, Крите, находится прекрасная Ханья. Она славится своей гаванью и уютным Старым городом, где причудливо переплелись венецианская, турецкая и греческая архитектура. Туристам рекомендуют побродить по мостовой, посетить Морской музей Крита и прогуляться по многочисленным магазинам. Кстати, Ханья славится качественными кожаными изделиями, поэтому здесь стоит присмотреться к сумке или паре обуви. Что касается проживания, то выбор вариантов впечатляет: от уютных отелей до роскошных курортов.

Нафплион

Нафплион. Источник: Pexels

Нафплион, расположенный на востоке Пелопоннеса, – это настоящая приморская сказка с изысканной венецианской архитектурой. Туристам советуют неспешно побродить по узким улочкам, выпить крепкого греческого кофе на центральной площади, а ценителям истории и архитектуры – обязательно сесть на катер до замка Буртзи. Одним из самых романтичных маршрутов здесь считается прогулка по живописной набережной, пролегающей вдоль моря от гавани до маяка и заканчивающейся у пляжа Арванитиа. Чтобы в полной мере проникнуться атмосферой, лучше остановиться в одном из очаровательных гостевых домов, многие из которых подарили вторую жизнь старинным особнякам.

Керкира

Керкира. Источник: Pexels

На восточном побережье острова Корфу расположен город Керкира – один из самых живописных уголков страны. Его старинный центр внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Путешественникам здесь стоит осмотреть старинные крепости, посетить центральный рынок и прогуляться по площади Спианада – самой большой в Греции. Также обязательно следует выделить время на прогулку по колоритным улочкам старейшего и самого красивого района Кампиелло.

Афины

Афины. Источник: Pexels

Большинство туристов воспринимают греческую столицу лишь как транзитный пункт перед вылетом на острова, однако город заслуживает полноценного визита, даже если у вас есть на это всего один день. Афины хранят легендарные достопримечательности мирового значения, такие как многовековой Акрополь, но в то же время удивляют и современной культурой. Здесь можно посетить галереи Национального музея современного искусства или окунуться в ночную жизнь в оживленном районе Гази.

Салоники

Салоники. Источник: Pexels

Жемчужина греческого севера – Салоники – предлагают редкое сочетание многовековой истории и молодежного драйва. Город привлекает прежде всего своим эпическим прошлым: в его историческом центре сохранился целый ряд античных памятников, часть из которых входит в грандиозный комплекс императорского дворца Галерия. В Салониках туристам рекомендуют посетить Музей византийской культуры и Археологический музей. Однако город славится не только артефактами, но и своей гастрономией. Здесь стоит устроить дегустацию богатейшего ассортимента местных блюд и изысканных региональных вин.

Кастория

Кастория. Источник: Pexels

В двух часах езды к западу от Салоник находится еще один достойный внимания северный город – Кастория. Он живописно раскинулся на берегу озера Орестиада между горными массивами Граммос и Витси. Туристам рекомендуют совершить спокойную прогулку на лодке вдоль берега или просто понаблюдать за повседневной работой местных рыбаков. Отличным выбором станет и велопрогулка по озерному побережью, которая позволит исследовать самые отдаленные уголки этой местности.

Янина

Янина. Источник: Unsplash

Янина – настоящая скрытая жемчужина Греции, которая станет находкой для любителей природы и активного отдыха. Город на берегу озера Памвотида с его величественными пейзажами всегда вдохновлял художников, а сегодня служит идеальной отправной точкой для знакомства с северо-западным регионом Греции. Помимо самого озера, являющегося визитной карточкой города, византийского замка, колоритного исторического центра и оживленных кварталов, Янина открывает путь к множеству интересных мест, расположенных в пределах часа-двух езды. Отсюда удобно отправляться на дневные экскурсии в самые красивые греческие деревни, такие как Мецово или завораживающая Загорохория с ее каньонами и традиционными каменными домиками.

Каламата

Каламата. Источник: Unsplash

Каламата, всемирно известная своим оливковым производством, – это город, где приятно бродить без четкого маршрута. Сюда едут, чтобы прогуляться по извилистым мощеным улочкам, осмотреть средневековый замок и посетить Галерею современного греческого искусства для полноценного культурного отдыха на Пелопоннесе. День можно провести на главном галечном пляже города или отправиться на тематическую экскурсию по оливковым рощам с местными гидами.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие 5 нестоличных городов Европы назвали лучшими для туризма.