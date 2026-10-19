Куда поехать на Новый год в Европе: 9 лучших городов
Париж.
Источник: unsplash.com
Встретить 2027 год можно под яркие фейерверки, на шумной вечеринке или даже наблюдая за северным сиянием. Европейские города предлагают множество вариантов празднования — от традиционных концертов до необычных местных обрядов.
Туристическое издание Lonely Planet составило подборку из девяти городов, в которых новогодняя ночь может подарить особые впечатления.
Лондон, Великобритания
Лондон.
Источник: unsplash.com
Британская столица славится грандиозным новогодним фейерверком над Темзой. Главное пиротехническое шоу проходит возле знаменитого колеса обозрения London Eye, и наблюдать за ним каждый год собираются десятки тысяч людей.
Чтобы попасть в официальную зону празднования, билеты нужно приобрести заранее. Бесплатно полюбоваться городской панорамой можно с холма Примроуз-Хилл или из парка Хэмпстед-Гит, хотя обзор самого шоу оттуда может быть ограничен.
Среди других развлечений — праздничные круизы по Темзе, тематические вечеринки и музыкальные мероприятия. А 1 января в Лондоне традиционно проводится новогодний парад.
Берлин, Германия
Берлин.
Источник: unsplash.com
Берлин станет отличным выбором для тех, кто любит шумные вечеринки и танцы до утра. Одно из самых известных мест празднования — Бранденбургские ворота, где новогоднюю ночь сопровождают концерты, выступления диджеев и световые шоу.
Еще одна популярная площадка — культурный комплекс Kulturbrauerei. На празднование 2027 года здесь анонсировали выступления 30 диджеев, живую музыку и развлечения на 13 танцевальных площадках.
Тем, кто предпочитает более спокойный отдых, подойдут прогулки по реке или концерты классической музыки в исторических зданиях.
Лиссабон, Португалия
Лиссабон.
Источник: unsplash.com
В португальской столице Новый год встречают под музыку и фейерверки с видом на реку Тежу. Среди самых популярных мест празднования — площадь Комерсиу и набережные города.
Особое очарование Лиссабона — многочисленные смотровые площадки на холмах, откуда открываются панорамы празднично освещённых улиц.
Здесь также можно посетить ресторан с традиционной португальской кухней, послушать фаду или провести ночь в барах района Байрру-Алту.
Интересная местная традиция — съесть в полночь 12 изюмин, загадывая желание на каждый месяц нового года.
Париж, Франция
Париж.
Источник: unsplash.com
Французская столица привлекает туристов романтической атмосферой, изысканными ресторанами и праздничной иллюминацией.
Центром новогодних торжеств традиционно становятся Елисейские поля. Здесь проходят световые и музыкальные шоу, а в полночь небо над Триумфальной аркой озаряют фейерверки.
Другой вариант — встретить Новый год на Монмартре, недалеко от базилики Сакре-Кер, любуясь панорамой Парижа.
Для особого вечера можно забронировать столик в ресторане или посетить знаменитое кабаре "Мулен Руж". Однако о бронировании мест лучше позаботиться заранее.
Дублин, Ирландия
Дублин.
Источник: unsplash.com
В столице Ирландии ежегодно организуют масштабный New Year's Festival. Праздничная программа охватывает несколько площадок, в том числе территорию Дублинского замка.
Гостей ждут музыкальные выступления, концерты, диджейские сеты и разнообразные угощения. В новогоднюю ночь над рекой Лиффи проводятся световые шоу. Перед празднованием стоит прогуляться по историческому центру, посетить собор Христа или музей пивоварни Guinness Storehouse.
А 1 января можно продолжить знакомство с городом в традиционных ирландских пабах или посетить дневной концерт.
Эдинбург, Шотландия
Эдинбург.
Источник: unsplash.com
У шотландцев есть собственное название новогодних празднований — Хогманей. В Эдинбурге этому посвящена четырёхдневная программа с концертами, уличными гуляниями и фейерверками.
Одной из самых ярких традиций является факельное шествие по центральным улицам под звуки волынок и барабанов. В полночь люди поют известную шотландскую песню "Auld Lang Syne", а над городом вспыхивают праздничные огни.
В программе также предусмотрены концерты, в частности выступление британской группы Underworld. Самые смелые могут принять участие в традиционном новогоднем купании Loony Dook в заливе Ферт-оф-Форт.
Стокгольм, Швеция
Стокгольм.
Источник: unsplash.com
Шведская столица подойдет тем, кто хочет совместить зимнюю атмосферу старинного города с культурными мероприятиями.
В полночь над историческим центром Стокгольма взрываются фейерверки. Среди мест, откуда можно наблюдать за празднованием, — набережная у ратуши, смотровая площадка Фьелльгатан и городские мосты.
Особая традиция связана с музеем под открытым небом Скансен. Здесь каждый год декламируют новогоднее стихотворение Альфреда Теннисона "Ring Out, Wild Bells".
Кроме того, туристы могут посетить праздничный концерт в Стокгольмском соборе или провести ночь в барах и клубах района Седермальм.
Мадрид, Испания
Мадрид.
Источник: Vivvi Smak/Shutterstock
Испанская столица славится бурной ночной жизнью, поэтому новогодние гуляния здесь нередко продолжаются до самого утра.
Главное место встречи Нового года — площадь Пуэрта-дель-Соль. Именно здесь собираются тысячи людей, чтобы услышать последние удары часов и поздравить друг друга с праздником.
По испанской традиции в полночь нужно съесть 12 виноградин — по одной на каждый удар часов. Считается, что это приносит удачу на следующие двенадцать месяцев.
После празднования можно отправиться в один из ночных клубов, а утром попробовать чурос с горячим шоколадом. Особенно известна историческая шоколадьерня San Ginés, которая работает уже более 130 лет.
Тромсё, Норвегия
Тромсё, Норвегия.
Источник: muratart/Shutterstock
Для путешественников, мечтающих о необычном Новом годе, отличным вариантом может стать норвежский город Тромсё, расположенный за Полярным кругом.
Главная его особенность — возможность увидеть северное сияние. При благоприятных погодных условиях зеленые и фиолетовые вспышки могут озарить арктическое небо.
Чтобы полюбоваться городскими огнями и фейерверками, туристы поднимаются на гору Сторстейнен. Добраться туда можно по канатной дороге. Также в Тромсё организуют экскурсии за город для наблюдения за северным сиянием и катания на собачьих упряжках.
Впрочем, увидеть это небесное явление удается не всегда: всё зависит от солнечной активности, облачности и других природных условий.
Независимо от выбранного направления, планировать новогоднее путешествие стоит заранее. В праздничный период спрос на жилье, транспорт и развлекательные мероприятия традиционно растет, а билеты на самые популярные события могут быстро раскупить.
OBOZ.UA ранее писал о жарких европейских направлениях для зимнего отпуска.
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