Куда поехать на Новый год в Европе: 9 лучших городов

Встретить 2027 год можно под яркие фейерверки, на шумной вечеринке или даже наблюдая за северным сиянием. Европейские города предлагают множество вариантов празднования — от традиционных концертов до необычных местных обрядов.

Туристическое издание Lonely Planet составило подборку из девяти городов, в которых новогодняя ночь может подарить особые впечатления.

Лондон, Великобритания

Лондон. Источник: unsplash.com

Британская столица славится грандиозным новогодним фейерверком над Темзой. Главное пиротехническое шоу проходит возле знаменитого колеса обозрения London Eye, и наблюдать за ним каждый год собираются десятки тысяч людей.

Чтобы попасть в официальную зону празднования, билеты нужно приобрести заранее. Бесплатно полюбоваться городской панорамой можно с холма Примроуз-Хилл или из парка Хэмпстед-Гит, хотя обзор самого шоу оттуда может быть ограничен.

Среди других развлечений — праздничные круизы по Темзе, тематические вечеринки и музыкальные мероприятия. А 1 января в Лондоне традиционно проводится новогодний парад.

Берлин, Германия

Берлин. Источник: unsplash.com

Берлин станет отличным выбором для тех, кто любит шумные вечеринки и танцы до утра. Одно из самых известных мест празднования — Бранденбургские ворота, где новогоднюю ночь сопровождают концерты, выступления диджеев и световые шоу.

Еще одна популярная площадка — культурный комплекс Kulturbrauerei. На празднование 2027 года здесь анонсировали выступления 30 диджеев, живую музыку и развлечения на 13 танцевальных площадках.

Тем, кто предпочитает более спокойный отдых, подойдут прогулки по реке или концерты классической музыки в исторических зданиях.

Лиссабон, Португалия

Лиссабон. Источник: unsplash.com

В португальской столице Новый год встречают под музыку и фейерверки с видом на реку Тежу. Среди самых популярных мест празднования — площадь Комерсиу и набережные города.

Особое очарование Лиссабона — многочисленные смотровые площадки на холмах, откуда открываются панорамы празднично освещённых улиц.

Здесь также можно посетить ресторан с традиционной португальской кухней, послушать фаду или провести ночь в барах района Байрру-Алту.

Интересная местная традиция — съесть в полночь 12 изюмин, загадывая желание на каждый месяц нового года.

Париж, Франция

Париж. Источник: unsplash.com

Французская столица привлекает туристов романтической атмосферой, изысканными ресторанами и праздничной иллюминацией.

Центром новогодних торжеств традиционно становятся Елисейские поля. Здесь проходят световые и музыкальные шоу, а в полночь небо над Триумфальной аркой озаряют фейерверки.

Другой вариант — встретить Новый год на Монмартре, недалеко от базилики Сакре-Кер, любуясь панорамой Парижа.

Для особого вечера можно забронировать столик в ресторане или посетить знаменитое кабаре "Мулен Руж". Однако о бронировании мест лучше позаботиться заранее.

Дублин, Ирландия

Дублин. Источник: unsplash.com

В столице Ирландии ежегодно организуют масштабный New Year's Festival. Праздничная программа охватывает несколько площадок, в том числе территорию Дублинского замка.

Гостей ждут музыкальные выступления, концерты, диджейские сеты и разнообразные угощения. В новогоднюю ночь над рекой Лиффи проводятся световые шоу. Перед празднованием стоит прогуляться по историческому центру, посетить собор Христа или музей пивоварни Guinness Storehouse.

А 1 января можно продолжить знакомство с городом в традиционных ирландских пабах или посетить дневной концерт.

Эдинбург, Шотландия

Эдинбург. Источник: unsplash.com

У шотландцев есть собственное название новогодних празднований — Хогманей. В Эдинбурге этому посвящена четырёхдневная программа с концертами, уличными гуляниями и фейерверками.

Одной из самых ярких традиций является факельное шествие по центральным улицам под звуки волынок и барабанов. В полночь люди поют известную шотландскую песню "Auld Lang Syne", а над городом вспыхивают праздничные огни.

В программе также предусмотрены концерты, в частности выступление британской группы Underworld. Самые смелые могут принять участие в традиционном новогоднем купании Loony Dook в заливе Ферт-оф-Форт.

Стокгольм, Швеция

Стокгольм. Источник: unsplash.com

Шведская столица подойдет тем, кто хочет совместить зимнюю атмосферу старинного города с культурными мероприятиями.

В полночь над историческим центром Стокгольма взрываются фейерверки. Среди мест, откуда можно наблюдать за празднованием, — набережная у ратуши, смотровая площадка Фьелльгатан и городские мосты.

Особая традиция связана с музеем под открытым небом Скансен. Здесь каждый год декламируют новогоднее стихотворение Альфреда Теннисона "Ring Out, Wild Bells".

Кроме того, туристы могут посетить праздничный концерт в Стокгольмском соборе или провести ночь в барах и клубах района Седермальм.

Мадрид, Испания

Мадрид. Источник: Vivvi Smak/Shutterstock

Испанская столица славится бурной ночной жизнью, поэтому новогодние гуляния здесь нередко продолжаются до самого утра.

Главное место встречи Нового года — площадь Пуэрта-дель-Соль. Именно здесь собираются тысячи людей, чтобы услышать последние удары часов и поздравить друг друга с праздником.

По испанской традиции в полночь нужно съесть 12 виноградин — по одной на каждый удар часов. Считается, что это приносит удачу на следующие двенадцать месяцев.

После празднования можно отправиться в один из ночных клубов, а утром попробовать чурос с горячим шоколадом. Особенно известна историческая шоколадьерня San Ginés, которая работает уже более 130 лет.

Тромсё, Норвегия

Тромсё, Норвегия. Источник: muratart/Shutterstock

Для путешественников, мечтающих о необычном Новом годе, отличным вариантом может стать норвежский город Тромсё, расположенный за Полярным кругом.

Главная его особенность — возможность увидеть северное сияние. При благоприятных погодных условиях зеленые и фиолетовые вспышки могут озарить арктическое небо.

Чтобы полюбоваться городскими огнями и фейерверками, туристы поднимаются на гору Сторстейнен. Добраться туда можно по канатной дороге. Также в Тромсё организуют экскурсии за город для наблюдения за северным сиянием и катания на собачьих упряжках.

Впрочем, увидеть это небесное явление удается не всегда: всё зависит от солнечной активности, облачности и других природных условий.

Независимо от выбранного направления, планировать новогоднее путешествие стоит заранее. В праздничный период спрос на жилье, транспорт и развлекательные мероприятия традиционно растет, а билеты на самые популярные события могут быстро раскупить.

OBOZ.UA ранее писал о жарких европейских направлениях для зимнего отпуска.