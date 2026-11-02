Куда не стоит ехать этой зимой: какие пляжные направления не рекомендуют

Зимний отпуск у моря обычно ассоциируется с теплом, чистыми пляжами и беззаботным отдыхом. Однако в некоторых известных курортных регионах сезон может принести не только солнечную погоду, но и перебои с электричеством, дефицит воды или чрезмерный наплыв туристов.

По оценкам туристических экспертов Travel Off Path, такие обстоятельства способны осложнить поездку и сделать ее дороже. Вместо этого путешественникам предлагают рассмотреть менее загруженные альтернативы, которые могут обеспечить более спокойный отдых.

Куба

Куба. Источник: unsplash.com/@igoshka1989

Куба привлекает путешественников атмосферой старинных улиц и карибскими пляжами, однако сегодня туристическая инфраструктура страны сталкивается с трудностями. Из-за нехватки топлива и электроэнергии здесь возможны длительные и непредсказуемые отключения света, которые влияют даже на работу крупных отелей. Отмечается, что с 6 июня 2026 года использование карт Visa и Mastercard было приостановлено, поэтому туристам стоит заранее проверять способы оплаты и актуальные условия въезда.

Альтернативой называют мексиканский остров Исла-Холбош с песчаными улицами и непринужденной атмосферой.

Пляж Кута, Бали, Индонезия

Бали, Индонезия. Источник: unsplash.com/@georgebakos

Кута известна серфингом, активной ночной жизнью и видами на Индийский океан, но зимой западное побережье Бали может страдать от сезонного загрязнения. В период муссонов, с декабря по февраль, океанические течения и западные ветры приносят на пляжи пластик и морской мусор. Это может существенно испортить впечатление от побережья, которое туристы ожидают увидеть чистым.

Для зимнего путешествия советуют рассмотреть восточные районы острова, в частности Санур или Амед, которые меньше подвержены влиянию этих течений.

Канарские острова, Испания

Канарские острова. Источник: unsplash.com/@yamiable

Канарский архипелаг традиционно популярен среди европейцев, которые ищут зимнее солнце, однако туристический поток создает все большую нагрузку на местную инфраструктуру. Эксперты отмечают, что острова попали в список Fodor’s No List 2026 на фоне протестов местных жителей, проблем с доступностью жилья и роста цен. Дополнительными вызовами стали дефицит воды и перегрузка инфраструктуры.

В качестве альтернативы предлагают Азорские острова в Португалии: они привлекают природными ландшафтами и меньшим количеством туристов, хотя погода там прохладнее и переменчивее, чем на классических зимних пляжных курортах.

Момбаса, Кения

Момбаса, Кения. Источник: unsplash.com/@oluwatobimayowa

Момбаса сочетает белоснежные пляжи Индийского океана с наследием суахили и часто становится местом отдыха после сафари. В то же время, по оценке экспертов, увеличение числа круизных судов усиливает нагрузку на городскую инфраструктуру. Это может приводить к пробкам и ухудшать экологическую обстановку на побережье.

Вместо Момбасы путешественникам советуют пляж Диани к югу от города, где открываются похожие морские виды, но преобладают более спокойные курортные комплексы и небольшие отели.

Сан-Хуан, Пуэрто-Рико

Сан-Хуан, Пуэрто-Рико. Источник: unsplash.com/@nhuenerfuerst

Сан-Хуан привлекает колониальной архитектурой, пляжными курортами и оживленной ночной жизнью, однако здесь возможны проблемы с водоснабжением и электросетью. После периода засухи и из-за повреждения инфраструктуры в августе 2026 года, согласно приведенным данным, в городе и соседних муниципалитетах вводили плановые ограничения водоснабжения на 48 часов. Также упоминаются нестабильная работа электросети и масштабное отключение после аварии на подстанции в конце сентября.

Альтернативой называют Американские Виргинские острова, в частности Сент-Джон с пляжами, расположенными на территории национального парка, хотя поездка может потребовать дополнительного планирования из-за стоимости жилья и паромного сообщения.

Нассау, Багамские острова

Нассау, Багамские острова. Источник: pexels.com/@ackats-films-1759538370

Нассау остается популярным направлением для коротких поездок по Карибскому региону, но зимой город принимает большое количество пассажиров круизных лайнеров. В пиковые дни одновременно могут пришвартовываться несколько крупных судов, из-за чего центр города и популярные пляжи оказываются переполненными. Особенно заметно это может быть в часы прибытия круизных туристов, когда пляжные зоны теряют спокойную атмосферу.

Тем, кто стремится к уединению, советуют остров Лонг-Айленд на Багамах: там значительно меньше людей, хотя дорога туда требует более тщательного самостоятельного планирования и пересадок между островами.

Перед бронированием зимнего отпуска стоит проверить актуальные условия в конкретном регионе, в частности доступность воды и электроэнергии, сезонные погодные особенности и транспортное сообщение.

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