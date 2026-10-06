Красивая и доступная: туристам порекомендовали страну, граничащую с Украиной
Молдова.
Источник: unsplash.com
Путешествия по Европе давно ассоциируются с переполненными центрами Парижа, Рима или Вены и немалыми расходами. Однако совсем рядом с Украиной есть страна, которая предлагает совершенно иной формат отдыха — более спокойный, дешевый и без толп туристов.
Речь идет о Молдове, которую всё чаще называют недооценённым направлением для коротких путешествий. Почему стоит посетить Молдову, рассказало издание Travel off Path.
Чем интересна Молдова
Кишинев.
Источник: unsplash.com
Столица страны Кишинев не похожа на отполированные туристические центры Западной Европы. Здесь сочетаются широкие советские проспекты, старые дома, православные храмы, зеленые парки и современные кафе.
Именно эта смесь разных эпох создает особую атмосферу города. Кишинев подходит как для неспешных прогулок, так и для гастрономического туризма.
Еще одно преимущество — цены. Официальный туристический портал Молдовы отмечает, что проживание, транспорт, питание и развлечения здесь заметно дешевле, чем во многих других европейских странах.
Молдова.
Источник: traveloffpath.com
Страна вина
Одна из главных причин поехать в Молдову — её винная культура.
Вина.
Источник: unsplash.com
Виноделие здесь имеет многовековые традиции, а местные сорта и винодельни давно стали частью туристического бренда страны.
Особенно известно Mileștii Mici — винодельческое хозяйство недалеко от Кишинева. Оно обладает одной из крупнейших в мире коллекций вина: в подземных галереях хранится более миллиона бутылок. Часть маршрутов проходит на десятки километров под землей.
Туристам предлагают экскурсии и дегустации.
Что посмотреть за пределами Кишинева
Молдова интересна не только своей столицей. Значительную часть страны занимают виноградники, холмы, леса и сельскохозяйственные угодья.
Среди самых известных мест — Сороцкая крепость, монастырские комплексы, винодельческие регионы и небольшие деревни, где сохранились традиционная кухня и архитектура.
Молдова.
Источник: traveloffpath.com
Для туристов, которые не стремятся к популярным маршрутам и хотят увидеть менее раскрученную часть Европы, Молдова может стать интересной альтернативой дорогим столицам. А для украинцев у нее есть еще одно очевидное преимущество — страна расположена буквально по соседству.
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