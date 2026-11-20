Когда лучше ехать в самые популярные страны мира: туристов будет меньше

Популярные туристические направления с каждым годом привлекают все больше путешественников. Из-за этого у известных достопримечательностей образуются длинные очереди, а цены на отдых в высокий сезон растут. Однако

Как пишет Euronews, издательство Lonely Planet выпустило новую книгу Offseason, в которой рассказывается о 103 популярных туристических направлениях и лучших месяцах для их посещения вне пикового сезона. Такой подход не только помогает избежать большого скопления людей, но и поддерживает туристическую отрасль в течение всего года.

Ноябрь – Португалия и Южная Корея

Лиссабон. Источник: Pexels

Ноябрь считается удачным месяцем для поездки в Лиссабон. Из-за более прохладной и дождливой погоды туристов становится меньше, поэтому очереди к главным достопримечательностям сокращаются. В то же время более сильные ветры создают хорошие условия для виндсерфинга на побережье недалеко от Кашкайша.

Еще одно интересное направление – Южная Корея. Хотя Япония больше всего славится осенними красками, в Корее тоже можно полюбоваться желтыми деревьями гинкго и красной кленовой листвой, избегая больших толп.

Январь – Канарские острова

Тенерифе. Источник: unsplash.com

Для зимнего отдыха Lonely Planet рекомендует западные Канарские острова, в частности Ла-Гомеру и Эль-Иерро.

В январе здесь сохраняется теплая погода, а живописные пешеходные маршруты позволяют исследовать природные пейзажи без летней жары.

Февраль – Греция и Турция

Афины. Источник: unsplash.com/@lnlnln

В феврале стоит отправиться на греческий полуостров Пелопоннес. Мягкая погода позволяет с комфортом осматривать исторические достопримечательности, в частности Древнюю Олимпию и Древний Коринф.

Гавань Антальи. Источник: Pexels

Не менее привлекательна в этот период Турция. В Стамбуле можно посетить древнюю Цистерну Базилика и османский дворец Топкапы. А в Каппадокии – полюбоваться необычными скальными образованиями, известными как "сказочные дымоходы", с воздушного шара. При этом цены будут ниже, чем в высокий туристический сезон.

Март – Италия и Уганда

Венеция. Источник: Pexels

Тем, кого не пугает вероятность дождливой погоды, в марте стоит посетить Неаполь и Помпеи. В этот период здесь значительно меньше туристов, поэтому осматривать известные достопримечательности будет приятнее.

Для тех, кто хочет отправиться в дальнее путешествие, интересным вариантом станет Уганда. Март здесь приходится на переходный туристический сезон, когда можно избежать как наибольшего наплыва посетителей, так и самых сильных ливней.

Путешественники могут увидеть горилл в Национальном парке Бвинди и насладиться туманными пейзажами Национального парка Мерчисон-Фолс.

Май – страны Балтии

Таллин, архитектура. Источник: unsplash.com/@nicknight

Май отлично подходит для знакомства с Эстонией, Латвией и Литвой. Lonely Planet предлагает объединить столицы трех стран в одно путешествие. Передвигаться между ними можно на общественном транспорте или воспользоваться велосипедными маршрутами сети Baltic Trails.

Такой формат позволяет увидеть несколько стран за один отпуск.

Июнь – Австрия и Кыргызстан

Траунзее. Источник: unsplash.com/@serhiivlasov

В начале лета стоит обратить внимание на австрийский Тироль. В июне здесь уже устанавливается благоприятная погода для пеших походов в горы, но туристов еще не так много, как в разгар лета.

Еще одно направление – Кыргызстан, который постепенно привлекает все больше внимания путешественников. В июне горные маршруты и традиционные юртовые лагеря кочевников вновь открываются для посетителей. При этом цены остаются ниже, чем в июле и августе.

Октябрь – Вьетнам и Тунис

Вьетнам. Источник: unsplash.com

Октябрь – удачное время для посещения Вьетнама. В этот период цены снижаются, а погодные условия постепенно улучшаются с севера на юг страны.

Еще одно направление, которое рекомендуют рассмотреть, – Тунис. Добраться сюда можно на пароме из нескольких европейских городов, в частности Палермо, Генуи и Марселя. Ожидается, что в ближайшее время интерес к Тунису будет расти. Это связано с 50-летием франшизы "Звездные войны", которое будут отмечать в 2027 году.

Таким образом, путешествия вне высокого сезона позволяют не только избежать толп, но и открыть для себя популярные туристические направления с другой стороны. Некоторые страны особенно привлекательны именно в те месяцы, когда большинство туристов выбирает другие места для отдыха.

OBOZ.UA предлагает узнать о теплых направлениях для зимнего отпуска.