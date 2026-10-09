Эксперты назвали лучший остров для цифровых кочевников
Кипр.
Источник: unsplash.com
Работать удаленно, жить у моря и путешествовать в свободное время — именно такой образ жизни выбирают все больше специалистов по всему миру. Эксперты определили самые привлекательные направления для цифровых кочевников, оценив стоимость проживания, налоги, транспортное сообщение и возможности долгосрочного пребывания.
Первое место занял живописный остров в Средиземном море. Об этом сообщает Travel + Leisure со ссылкой на исследование кипрской компании Domenica Group, опубликованное в сентябре 2026 года.
Какой остров признали лучшим для удаленной работы
Кипр.
Источник: unsplash.com
Лидером рейтинга стал Кипр, набравший 8,17 балла из 10 возможных.
Аналитики сравнили семь популярных направлений для удаленных работников: Кипр, Мальту, Португалию, Испанию, Дубай, Таиланд и Бали.
При оценке учитывались шесть основных критериев: продолжительность перелёта, визовые условия, налогообложение иностранных доходов, повседневные расходы, доступность англоязычной среды, а также перспективы долгосрочного проживания и приобретения недвижимости.
Кипр.
Источник: unsplash.com
Важно, что исследование ориентировалось прежде всего на граждан Великобритании. Для украинцев и представителей других стран условия переезда и налогообложения могут отличаться.
Кипр получил высокие оценки благодаря удобному транспортному сообщению, распространенности английского языка и возможностям обосноваться на длительный срок. В частности, перелет из Лондона занимает примерно четыре с половиной часа.
Сколько стоит жизнь на Кипре
Кипр.
Источник: unsplash.com
Несмотря на первое место в рейтинге, остров не относится к самым дешевым направлениям. Именно стоимость жизни стала одним из его самых слабых показателей.
По данным Immigrant Invest, средние ежемесячные расходы одного человека с учетом аренды жилья составляют примерно 2025–2251 доллар. Для семьи из четырех человек эта сумма может достигать 5063 долларов.
Самая большая статья расходов — жилье. Ориентировочные цены следующие:
- Однокомнатная квартира за пределами центра города — 787–900 долларов в месяц.
- Аналогичное жилье в центральных районах — 1012–1125 долларов.
- Основные коммунальные услуги — около 225 долларов.
- Домашний интернет — примерно 40 долларов в месяц.
Конечно, окончательные расходы зависят от города, расположения жилья и личных потребностей.
В то же время жизнь на Кипре, по приведенным оценкам, обходится дешевле, чем в Великобритании и США.
Помимо бытовых преимуществ, остров привлекает своей природой. Здесь есть живописные пляжи с бирюзовой водой, пешеходные и велосипедные маршруты, а протяженность береговой линии составляет примерно 640 километров.
Какие страны вошли в рейтинг
По результатам исследования Domenica Group, семь направлений расположились в следующем порядке:
- Кипр – 8,17 балла.
- Мальта – 8 баллов.
- Португалия – 7,17 балла.
- Испания – 7 баллов.
- Дубай (ОАЭ) – 6,33 балла.
- Таиланд – 5 баллов.
- Бали (Индонезия) – 4 балла.
Авторы исследования отмечают, что при выборе страны для переезда не стоит ориентироваться исключительно на налоговые льготы. Не менее важно учитывать комфорт повседневной жизни, доступность жилья, языковую среду и возможность остаться в выбранном месте надолго.
Именно сочетание этих факторов позволило Кипру опередить другие популярные направления для цифровых кочевников.
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