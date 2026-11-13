Где расположен лучший ресторан в мире: вы будете удивлены

Говоря о гастротуризме, мы в первую очередь вспоминаем Италию и Францию – эти две страны славятся своими кулинарными традициями. Также на ум приходит Япония с ее рыбными, овощными и рисовыми блюдами. Но лучший ресторан мира 2026 года не находится ни в одной из этих стран.

Издание The 50, посвященное индустрии гостеприимства, на первую строчку своего рейтинга ресторанов поместило крошечный гриль-бар, который спрятался в небольшом городке Ачондо в испанской части Страны Басков. В нем всего 14 столиков, а шеф-повар Биттор Аргинсонис готовит для гостей на открытом огне довольно простые, но незабываемо вкусные блюда.

Ресторан Asador Etxebarri расположен в тихой баскской деревне среди гор и пышной зелени, где-то между Бильбао и Сан-Себастьяном. Однако он уже стал местом паломничества для гурманов со всего мира.

Именно так скромно выглядит... Источник: Nadieshda Развернуть

На небольшой кухне с грилями собственной конструкции, изготовленными на заказ, Аргинсоньис готовит изысканные блюда, в которых главную роль играет сам продукт. Здесь нет молекулярной гастрономии, деконструкции или сложных приемов высокой кухни. Шеф предпочитает натуральный вкус качественных ингредиентов и не пытается скрыть его за кулинарными хитростями.

Практически все меню в Asador Etxebarri готовят на гриле – от анчоуса на тосте до молочного мороженого со свеклой, которым завершают трапезу. Например, сочную красную креветку из Паламоса просто обжаривают на гриле и подают без лишних добавок. А свежую моцареллу, изготовленную из молока буйволиц, которых держит шеф-повар, дополняют ломтиком спелого сочного помидора.

Гостям, которые не знают, что лучше выбрать в этом ресторане, эксперты рекомендуют заказать дегустационный сет из 14 и более блюд. Среди них – домашнее чоризо от Аргиньониса и сезонные деликатесы, в частности молодые угри и морской огурец со стручковой фасолью. Главное блюдо меню – говяжий стейк на кости с обжаренной до темной корочки поверхностью.

Аргиньонсис – один из самых уважаемых шеф-поваров в мире гастрономии. Он вырос неподалеку от места, где сейчас находится его ресторан. В доме без электричества и газа его мать и бабушка готовили на открытом огне. Увлечение приготовлением пищи на жару сопровождает его уже более 30 лет. Несмотря на многочисленные награды, в частности Chefs' Choice Award, и стабильно высокие позиции в рейтинге The World's 50 Best Restaurants, шеф остается скромным. С 2009 года Asador Etxebarri лишь однажды не попадал в этот список. А в 2026 году ресторан наконец занял высшую строчку, получив звание лучшего ресторана мира.

В целом десятка лучших ресторанов мира в 2026 году по версии The 50 выглядит так:

Asador Etxebarri, Атсондо, Испания; Gaggan, Бангкок, Таиланд; Alchemist, Копенгаген, Дания; Quintonil, Мехико, Мексика; Wing, Гонконг, Китай; The Chairman, Гонконг, Китай; Kjolle, Лима, Перу; Kadeau, Копенгаген, Дания; Diverxo, Мадрид, Испания; Plénitude, Париж, Франция.

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