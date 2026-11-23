Где провести отпуск в 2027 году: 5 европейских городов

Европа предлагает множество вариантов для незабываемого отпуска – от солнечных средиземноморских курортов до старинных городов с богатой историей. И чтобы получить яркие впечатления, совсем не обязательно планировать длительное путешествие.

Как пишет InJournal, платформа European Best Destinations определила лучшие европейские направления для коротких поездок в 2027 году. В первую пятерку вошли города, которые привлекают туристов архитектурой, гастрономией, искусством и живописными пейзажами.

София, Болгария

София. Источник: unsplash.com

Первое место в рейтинге заняла столица Болгарии. София удачно сочетает многовековую историю, современную городскую культуру и близость к природе.В самом центре города можно увидеть остатки античной Сердики, а одной из главных архитектурных достопримечательностей является величественный собор Александра Невского с золотыми куполами.

Любителям искусства стоит посетить Национальную галерею "Квадрат 500", а тем, кто интересуется историей, – Региональный исторический музей, расположенный в здании бывших минеральных бань.

Еще одно преимущество Софии – гора Витоша неподалеку от города. Благодаря этому туристы могут совместить прогулки по столице с отдыхом среди горных пейзажей. Не менее интересна и Боянская церковь, известная своими средневековыми фресками XIII века.

Лиссабон, Португалия

Лиссабон. Источник: Pexels

Второе место досталось португальской столице, которая славится романтичными улочками, цветными фасадами домов и панорамными видами на реку Тежу.

Лиссабон идеально подходит путешественникам, которые не любят строгих туристических маршрутов. Здесь можно часами гулять по старинным кварталам, заходить в небольшие кафе, любоваться архитектурой и открывать неожиданные уголки города.

Отдельного внимания заслуживают местные смотровые площадки, с которых открываются живописные панорамы. Поклонникам современного искусства понравится музей MAC/CCB. А завершить день можно ужином с традиционными португальскими блюдами под звуки фаду – музыкального жанра, ставшего одним из символов страны.

Копенгаген, Дания

Копенгаген. Источник: Febiyan on Unsplash

Третью строчку заняла столица Дании. Копенгаген привлекает современной архитектурой, скандинавским дизайном, уютными кофейнями и особой атмосферой городской жизни.

Знакомство с городом стоит начать с его районов. Вестербро известен творческими пространствами и культурными заведениями, Нерребро – разнообразными ресторанами и кофейнями, а Кристиансхавн очаровывает каналами и живописными набережными.

Особенность Копенгагена – развитая велосипедная инфраструктура. Исследовать город на двух колесах здесь так же естественно, как и пешком. Это отличный вариант для тех, кто хочет ощутить повседневный ритм европейской столицы, насладиться местной кухней и открыть для себя скандинавскую культуру.

Канны, Франция

Канны. Источник: unsplash.com

Четвертое место занял город Канны на Лазурном побережье Франции. Хотя во всем мире он прежде всего ассоциируется со знаменитым кинофестивалем, этот курорт может удивить туристов и за пределами красной дорожки.

Одной из главных достопримечательностей города является набережная Круазетт, вдоль которой расположены пляжи, отели, рестораны и магазины.

За другой атмосферой стоит отправиться в старинный квартал Ле-Сюке с его узкими улочками и видами на побережье.

А на рынке Форвиль можно познакомиться с местными продуктами и гастрономическими традициями Прованса. Канны особенно понравятся тем, кто мечтает совместить городской отпуск с отдыхом у моря, неспешными прогулками и средиземноморской кухней.

Базель, Швейцария

Базель. Источник: unsplash.com

Пятерку лучших европейских городов для короткого отпуска замыкает Базель, расположенный на берегах Рейна. Это настоящая находка для ценителей культуры. Город известен многочисленными музеями, исторической архитектурой и международной ярмаркой современного искусства Art Basel.

Здесь можно провести день в художественных галереях, прогуляться по старому городу, полюбоваться речными пейзажами и отдохнуть в одном из местных ресторанов.

Особый колорит Базелю придают традиционные праздники. Среди самых известных – масштабный карнавал Fasnacht и рождественские ярмарки, которые ежегодно привлекают посетителей.

Именно поэтому Базель может быть интересен в разные времена года: летом – для культурных поездок и прогулок вдоль Рейна, а зимой – для знакомства с праздничными швейцарскими традициями.

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