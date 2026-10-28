Где провести Рождество в Европе: назван самый очаровательный город

Рождественский сезон в Европе ежегодно превращает старинные города в праздничные локации с иллюминацией, ароматом пряностей и деревянными торговыми киосками. Среди мест, которые стоит рассмотреть для зимнего путешествия в 2026 году, особое внимание привлекает французский Кольмар, расположенный неподалеку от границы с Германией.

В конце ноября здесь начинают работать рождественские ярмарки, а исторические улицы украшают гирляндами и праздничными декорациями. Город предлагает не только сказочную атмосферу, но и знакомство с эльзасской кухней, ремеслами, винодельческими традициями и архитектурой, отмечает издание Travel Off Path.

Чем Кольмар особенно привлекателен на Рождество

Кольмар расположен в историческом регионе Эльзас, известном сочетанием французских и немецких культурных традиций. В период зимних праздников город украшают тысячами огней, а фасады старинных домов дополняют еловыми ветками, венками и сезонными композициями.

Особенность Кольмара заключается в том, что рождественские ярмарки расположены на нескольких площадях и имеют разную тематику. Благодаря этому туристы могут в течение дня переходить от торговых палаток с изделиями ручной работы к гастрономическим площадкам и уютным улочкам у каналов.

Какие рождественские ярмарки стоит посетить

Рождество в Кольмаре, Франция

Площадь Доминиканцев (Place des Dominicains)

Ярмарка расположена у церкви XIV века, которая создает выразительный исторический фон для праздничных декораций. Вечером витражи и освещенные торговые палатки придают площади особую атмосферу. Здесь можно приобрести рождественские украшения, сувениры и изделия местных мастеров, а также попробовать горячее пряное вино.

Площадь Старой таможни (Place de l'Ancienne Douane)

Эту рождественскую ярмарку устраивают у фонтана Швенди и исторического здания Койфхус, которое раньше служило таможней. Посетители могут осмотреть изделия местных ремесленников, в частности стеклянные украшения, керамику и деревянные предметы декора. Расположение среди старинной застройки делает площадь одной из интересных остановок праздничного маршрута.

Маленькая Венеция (Petite Venise)

Район с каналами и разноцветными фахверковыми домами считают одним из самых живописных уголков Кольмара. Во время рождественского сезона вода отражает праздничную иллюминацию, а фасады украшают хвойными ветками и гирляндами. Это место подходит для вечерних прогулок и семейного отдыха. Среди местных лакомств стоит обратить внимание на bredele – традиционное эльзасское рождественское печенье.

Площадь Жанны д'Арк (Place Jeanne d'Arc)

Эта ярмарка оформлена в стиле традиционной эльзасской деревни и ориентирована прежде всего на гастрономию. Здесь продают местные сыры, мясные деликатесы, фуа-гра и другие региональные продукты. Туристы могут познакомиться с кухней Эльзаса и приобрести съедобные сувениры для праздничного стола.

Рождество в Кольмаре

Кольмар во Франции. Источник: Виталий Кр/wikimedia.org

После захода солнца старинные улицы Кольмара освещают многочисленные гирлянды и декоративные фонари. Подсветка подчеркивает необычные фасады домов и архитектурные детали исторического центра. Лучше всего гулять в сумерках, когда небо еще сохраняет синий оттенок, а праздничная иллюминация уже хорошо видна.

В Эльзасе популярны заведения типа winstub – уютные таверны, где подают местные блюда и региональные вина.

После прогулки по мощеным улицам здесь можно попробовать традиционную кухню и отдохнуть в теплой атмосфере. Среди напитков региона особенно известен рислинг.

Также стоит заглянуть в местную пекарню, чтобы попробовать kugelhopf – дрожжевой пирог, который выпекают в специальной рифленой форме.

Кольмар подходит и для поиска подарков, отражающих местные традиции. В магазинах продают керамические изделия с цветочными орнаментами и изображениями аистов – одного из символов Эльзаса.

Еще один популярный вариант сувенира – бутылка регионального вина. Среди сортов, на которые стоит обратить внимание, – Gewürztraminer и Pinot Gris.

Где остановиться в Кольмаре

В рождественский сезон спрос на гостиницы в городе растет, поэтому жилье в центральной части лучше бронировать заранее. Это позволит легко добираться до ярмарок пешком и возвращаться в номер, чтобы отдохнуть между прогулками.

Доминиканский монастырь в Кольмаре. Источник: Par Russ Bowling/wikimedia.org

Когда ехать на рождественские ярмарки в 2026 году

Чтобы увидеть Кольмар в разгар праздничного сезона, поездку стоит планировать на период с конца ноября до Рождества. Ярмарки обычно открываются примерно 26 ноября и завершают работу в конце декабря, ориентировочно 29 числа. Однако точные даты проведения ярмарок в 2026 году нужно проверить перед бронированием поездки.

Важно учитывать и особенности работы заведений во время праздников. Накануне Рождества магазины и рестораны могут закрываться раньше, а 25 декабря многие из них не работают. Если туристы планируют праздничный ужин в ресторане, столик лучше заказать за несколько недель до приезда.

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