Где лучше всего отдыхать в 2027 году: цены значительно снизились

Путешествия в 2027 году могут стать более доступными для тех, кто готов открывать для себя новые туристические направления. Эксперты определили города, где за последний год больше всего подешевели авиабилеты, а стоимость проживания позволяет дополнительно сэкономить.

Лидером рейтинга стал испанский город, где цены на перелеты снизились сразу на 66%. Об этом говорится в исследовании Travel Trends 2027, опубликованном международным туристическим сервисом Skyscanner.

Какой город признали самым выгодным для путешествий в 2027 году

Бильбао. Источник: unsplash.com

Первое место в рейтинге занял Бильбао — город на севере Испании, который считается одним из главных культурных центров Страны Басков.

Бильбао. Источник: unsplash.com

По данным аналитиков, стоимость авиабилетов по этому направлению за год снизилась на 66%. В то же время цены на отели упали на 63%, что делает город особенно привлекательным для туристов, желающих отдохнуть без лишних затрат.

Бильбао известно своей необычной архитектурой, гастрономическими традициями и художественными достопримечательностями. Одной из главных туристических достопримечательностей является музей Гуггенхайма — футуристическое сооружение на берегу реки Нервион, ставшее символом города.

Бильбао. Источник: unsplash.com

Путешественникам также рекомендуют прогуляться по историческому кварталу Каско-Вьехо, посетить местные рынки и попробовать пинчос — традиционные баскские закуски.

Еще одно преимущество Бильбао — возможность познакомиться с испанской культурой без такого большого наплыва отдыхающих, как в самых популярных туристических центрах страны.

Бильбао. Источник: unsplash.com

Где еще подешевел отдых

В рейтинг Skyscanner вошли десять туристических направлений Европы, Африки и Азии. Наибольшее снижение стоимости авиабилетов зафиксировали в следующих городах:

Бильбао, Испания – на 66%. Вроцлав, Польша – на 47%. Бордо, Франция – на 34%. Цюрих, Швейцария – на 33%. Анкона, Италия – на 31%. Родос, Греция – на 22%. Пула, Хорватия – на 20%. Каркассон, Франция – на 20%. Фес, Марокко – на 19%. Крабо, Таиланд – на 15%.

Второе место занял польский Вроцлав, который привлекает гостей старинной архитектурой, живописными мостами и многочисленными бронзовыми фигурками гномов, расположенными в разных уголках города.

В тройку лидеров также вошло французское Бордо, известное своими винодельческими традициями. В то же время неожиданностью стало появление в списке швейцарского Цюриха, который обычно ассоциируется с высокими ценами.

Среди направлений для пляжного отдыха эксперты выделили греческий Родос, хорватскую Пулу и тайскую провинцию Краби. Последняя славится тропическими пляжами, живописными островами и огромными известняковыми скалами.

Означает ли это, что путешествия в 2027 году станут дешевле?

В Skyscanner объясняют, что рейтинг основан на изменении стоимости авиаперелетов и показателях цен на проживание. Для анализа сравнивали цены на билеты экономкласса в обе стороны, забронированные с 1 января по 17 июня 2026 года, с соответствующим периодом 2025 года.

Таким образом, приведенные проценты не означают, что все расходы на отпуск сократились на одинаковую величину. Окончательная стоимость поездки будет зависеть от города вылета, сезона, продолжительности пребывания и выбранного жилья.

Тем не менее результаты исследования помогают определить направления, на которые стоит обратить внимание при планировании отпуска в 2027 году.

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