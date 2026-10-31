Где насладиться солнцем зимой: направления для путешествия по Европе

Зима в Европе не обязательно означает морозы, снег и пасмурную погоду. На юге континента даже в самые холодные месяцы можно наслаждаться солнцем, прогулками по побережью и комфортной температурой.

К тому же зимние поездки часто обходятся дешевле, ведь туристов меньше, а цены на проживание и аренду автомобилей снижаются. Эксперты Lonely Planet назвали десять направлений, которые стоит рассмотреть для солнечного отдыха зимой.

Алгарве, Португалия

Алгарве, Португалия. Источник: unsplash.com

Южный регион Португалии может похвастаться более чем 300 солнечными днями в году. Зимой здесь значительно меньше туристов, поэтому можно спокойно отдыхать на пляжах, гулять по живописным городкам и исследовать природу.

Особого внимания заслуживают природный парк Риа-Формоза и горный район Серра-де-Моншике. Любители серфинга также могут выходить на волны, хотя температура океана зимой составляет около 14°C.

Бирюзовое побережье, Турция

Бирюзовое побережье, Турция. Источник: unsplash.com

Средиземноморское побережье Турции привлекает прозрачной водой, живописными скалами и древними памятниками. Зимой здесь нет летней жары, поэтому погода особенно благоприятна для пеших прогулок.

Одним из самых интересных маршрутов является Ликийская тропа длиной около 540 километров, которая проходит между Фетхие и Антальей. По пути можно увидеть античные руины Патары, заброшенное поселение Каякей и древний город Симена.

Мальта

Отдых на Мальте. Источник: Magdalena Smolnicka on Unsplash

В зимние месяцы температура на Мальте редко опускается ниже 10°C. Это прекрасное время для знакомства с историческими достопримечательностями, пеших прогулок и изучения природных ландшафтов.

С ноября по март острова особенно зеленые, а туристов значительно меньше, чем летом. Стоит посетить мегалитические храмы Мнайдра, исторический центр Валлетты и собор Святого Иоанна. В феврале на Мальте также традиционно проходит красочный карнавал.

Сицилия, Италия

Сицилия, Италия. Источник: unsplash.com

Сицилийская зима привлекает мягким климатом, свежими цитрусовыми и местными гастрономическими традициями. На рынках Палермо и Катании продают сезонные фрукты, овощи, морепродукты и орехи.

В этот период остров готовится к карнавалам, самый известный из которых проводят в Ачиреале. Погода бывает переменчивой, однако солнечные дни позволяют с комфортом исследовать города. А во время дождя можно посетить римскую виллу дель Казале, известную своими древними мозаиками.

Кипр

Кипр. Источник: unsplash.com

Кипр считают одним из самых теплых направлений для зимнего отдыха в Средиземноморье. На острове бывает более 340 солнечных дней в году, а восточное побережье даже зимой остается сравнительно теплым и сухим.

В Ларнаке можно понаблюдать за фламинго, которые зимуют у Соленого озера. Любителям истории стоит посетить древний Курион и Царские гробницы неподалеку от Пафоса. В то же время в горах Троодос зимой может лежать снег.

Севилья, Испания

Площадь Испании – невероятно... Источник: Unsplash Развернуть

Севилья – удачный выбор для тех, кто хочет совместить солнечную погоду с городскими прогулками. Зимой температура здесь может подниматься до 17°C, а солнце светит не менее шести часов в день.

Среди самых известных достопримечательностей – площадь Испании, королевский дворец Алькасар и Севильский собор. На закате стоит прогуляться по современному архитектурному сооружению Метрополь Парасоль. Также город славится фламенко, выступления которого можно увидеть в течение всего года.

Канарские острова, Испания

Канарские острова, Испания. Источник: unsplash.com

Канарские острова остаются одним из самых популярных направлений для зимнего отдыха благодаря комфортному климату. На Тенерифе и Гран-Канарии дневная температура может достигать 22°C, что позволяет проводить много времени на свежем воздухе.

Любителям активного отдыха подойдут Фуэртевентура и Лансароте, известные своими пляжами, ветрами и условиями для серфинга. Тем, кто ищет спокойствия, стоит обратить внимание на менее туристические острова Ла-Гомера, Ла-Пальма и Эль-Иерро.

Мадейра, Португалия

Мадейра, Португалия. Источник: unsplash.com

Мадейру часто называют островом вечной весны. Даже зимой температура здесь редко опускается ниже 14°C, а мягкий климат располагает к долгим прогулкам.

Остров славится живописными горами, океанскими пейзажами и пешеходными маршрутами вдоль левад – старинных водных каналов. Здесь также организуют морские экскурсии для наблюдения за дельфинами и китами. Хотя большинство пляжей каменистые, побережье остается привлекательным для отдыха.

Балеарские острова, Испания

Балеарские острова, Испания. Источник: unsplash.com

Майорка, Менорка, Ибица и Форментера зимой совсем не похожи на шумные летние курорты. Туристов становится значительно меньше, зато появляется возможность исследовать острова без толп.

Майорка привлекает историческими достопримечательностями и более доступными ценами, Ибица – живописными закатами, а Менорка – пешеходными маршрутами вдоль побережья. Форментера подойдет путешественникам, которые стремятся к уединению и спокойствию.

Крит, Греция

Крит, Греция. Источник: unsplash.com

Крупнейший греческий остров зимой становится значительно спокойнее. Большинство курортных городков почти пусты, однако в Ханье и Ираклионе продолжают работать рестораны, кафе и магазины.

В январе дневная температура может подниматься до 16°C, поэтому можно с комфортом осматривать достопримечательности. Среди самых интересных мест – Кносский дворец, Археологический музей Ираклиона и пляж Элафониси с розоватым песком. В то же время ночи на Крите довольно прохладные, поэтому для зимней поездки стоит взять теплую одежду.

В целом южные регионы Европы позволяют насладиться мягкой зимой без длительных перелетов в тропические страны. Однако стоит учитывать, что солнечная погода не всегда означает теплое море, поэтому большинство этих направлений зимой больше подходят для экскурсий, прогулок и активного отдыха, чем для полноценного пляжного сезона.

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