Альтернатива Швейцарии: где полюбоваться сказочными пейзажами за меньшие деньги

Заснеженные горы, кристально чистые озера, уютные домики и живописные долины – именно за такими пейзажами туристы едут в Швейцарию. Однако отдых в этой стране может обойтись довольно дорого. К счастью, в Европе есть не менее красивые места, где можно насладиться зимней сказкой гораздо дешевле.

Как пишет Travel Off Path, некоторые европейские направления предлагают горные пейзажи, живописные озера и комфортабельные отели по более доступным ценам. Особого внимания заслуживают следующие места.

Литохоро, Греция

Литохоро, Греция. Источник: traveloffpath.com

Греция ассоциируется прежде всего с морскими курортами и античными памятниками. Однако здесь можно найти и прекрасные места для зимнего отдыха. Небольшой городок Литохоро расположен у подножия легендарной горы Олимп, которую древние греки считали домом богов.

Здесь туристов встречают узкие улочки, традиционные каменные дома с черепичными крышами и уютные таверны. А неподалеку раскинулся Национальный парк Олимп с густыми лесами, глубокими ущельями и водопадами.

Особенно живописно ущелье Энипеас, где можно увидеть природные водоемы с изумрудной водой, известные как Купальни Зевса.

Блед, Словения

Блед, Словения. Источник: traveloffpath.com

Блед часто сравнивают со швейцарским Интерлакеном. Этот небольшой городок расположен у живописного альпийского озера, окруженного горами. Летом вода в озере приобретает яркий бирюзовый оттенок, а зимой становится насыщенно-синей. На его берегах расположены деревянные домики, уютные рестораны и отели со спа-центрами.

Главная особенность Бледа – небольшой остров посреди озера, на котором возвышается старинная церковь. Добраться туда можно на традиционной деревянной лодке.

Еще одна интересная достопримечательность – средневековый Бледский замок, откуда открывается панорама озера и заснеженных Юлийских Альп.

Жабляк, Черногория

Жабляк, Черногория. Источник: traveloffpath.com

Черногория известна своими пляжами и курортами Адриатического моря, однако зимой стоит обратить внимание на горный городок Жабляк. Он расположен на высоте примерно 1456 метров над уровнем моря и считается одним из главных туристических центров Национального парка Дурмитор.

Самая известная природная достопримечательность этой местности – Черное озеро, окруженное густыми хвойными лесами и величественными горными вершинами. Добраться до него из центра городка можно примерно за 30 минут пешком.

Любителям активного отдыха стоит посетить горнолыжный район Савин-Кук, расположенный примерно в десяти минутах езды от Жабляка. Отсюда открываются невероятные виды на заснеженные вершины Дурмитора.

Маврово, Северная Македония

Маврово, Северная Македония. Источник: traveloffpath.com

Это направление остается менее известным среди иностранных туристов, хотя его природные пейзажи могут соперничать с популярными альпийскими курортами.

Национальный парк Маврово славится высокими горами, густыми лесами и живописным озером. Зимой местные пейзажи особенно красивы, когда деревья покрываются снегом, а на горных склонах работают лыжные трассы.

Одна из самых интересных достопримечательностей – частично затопленная церковь Святого Николая, колокольня которой возвышается над водой озера Маврово.

Для любителей зимнего спорта работает горнолыжный центр Заре Лазаревский. По информации издания, дневной абонемент для взрослых стоит примерно от 29 долларов, а аренда базового лыжного снаряжения – около 15 долларов.

Согласно приведенным изданием данным индекса стоимости жизни Numbeo за 2026 год, повседневные расходы в Греции и Словении примерно на 51% ниже, чем в Швейцарии, в Черногории – на 61%, а в Северной Македонии – на 68%.

OBOZ.UA предлагает узнать о теплых направлениях для зимнего отпуска.