Альтернатива Морскому Оку: туристам посоветовали феноменальное озеро в Татрах

Морское Око остается одним из самых популярных туристических мест в Татрах, однако большое количество посетителей нередко мешает насладиться горными пейзажами. Тем, кто ищет более спокойную альтернативу, стоит обратить внимание на живописное озеро на словацкой стороне гор.

Как пишет Interia, это место привлекает не только красотой природы, но и возможностью совершить однодневный пеший поход без слишком сложных технических участков. В то же время маршрут требует определенной физической подготовки, ведь по дороге придется преодолеть значительный перепад высот.

Какое озеро стоит посетить

Велицкое озеро. Источник: Joanna Leśniak

Речь идет о Велицком озере (Velické pleso), расположенном в Высоких Татрах на территории Словакии. Оно находится в Велицкой долине на высоте примерно 1665 метров над уровнем моря.

По размерам водоем значительно уступает знаменитому Морскому Оку, однако его главная привлекательность – окружающий ландшафт. Озеро окружено крутыми горными склонами, скалистыми выступами и зарослями горной сосны. Над долиной возвышается массив Герлаха, самой высокой вершины Словакии.

Особенно живописным это место становится осенью, когда растительность меняет окраску, а окружающие вершины контрастируют с темной поверхностью воды.

Еще одна природная достопримечательность поблизости – Велицкий водопад. Его можно увидеть на скалистом уступе над озером. Шум воды хорошо слышен даже с берега, а вид на водопад и окружающие горы стал одной из визитных карточек этой части Татр.

В отличие от чрезвычайно популярных маршрутов польской части гор, здесь можно рассчитывать на более спокойную атмосферу. Однако в выходные и при благоприятной погоде туристов тоже может быть немало.

Как добраться до Величского озера

Удобнее всего начинать поход из поселка Татранска Полянка (Tatranská Polianka). Дорога на автомобиле из польского Закопане обычно занимает около часа, хотя продолжительность поездки зависит от дорожной ситуации.

Рядом с началом маршрута есть автомобильные стоянки. Поскольку количество мест ограничено, лучше приезжать утром. Также можно воспользоваться общественным транспортом, так как в поселке есть железнодорожная станция.

К озеру ведет зеленый туристический маршрут, прохождение которого занимает примерно два часа в одну сторону. Соответственно, на дорогу туда и обратно стоит предусмотреть не менее четырех часов, не учитывая отдых.

Начальная часть пути проходит по асфальтированной дороге среди деревьев. Позже туристы могут продолжить путь по асфальту или выбрать тропу через лес вдоль Величского потока.

Дорога к озеру. Источник: Joanna Leśniak

Лесной маршрут интереснее благодаря разнообразному рельефу, однако на отдельных участках подъем становится ощутимо круче. В целом во время похода придется набрать примерно 650–700 метров высоты, поэтому прогулка потребует выносливости.

По мере приближения к озеру густой лес постепенно сменяется низкорослой горной растительностью, а перед путешественниками открываются панорамы окружающих вершин.

Примерно в 15 минутах ходьбы от водоема расположена Величская поляна, откуда уже можно рассмотреть величественные скалистые массивы.

Что еще посмотреть у озера

Непосредственно у водоема расположен горный отель "Силезский дом" (Sliezsky dom), который стал важным ориентиром для туристов. История этого места началась еще в 1871 году, когда здесь построили первый каменный туристический приют. Однако уже через несколько лет здание уничтожила лавина.

В конце XIX века появился новый деревянный приют, который просуществовал несколько десятилетий. В 1962 году его уничтожил пожар. Современный отель построили в конце 1960-х годов.

Сегодня это большой горный комплекс, где можно отдохнуть, поесть и полюбоваться природой. Хотя само здание заметно выделяется на фоне скал, его расположение позволяет наслаждаться видами практически с порога.

Когда лучше всего посетить Велицкое озеро

Для похода стоит выбрать день с благоприятным прогнозом погоды и достаточным количеством светлого времени. Осенью горные пейзажи особенно красивы, однако температура может быстро снижаться, а тропы – покрываться снегом или льдом.

Важно учитывать и сезонные ограничения. С 1 ноября по 31 мая в словацких Высоких Татрах закрывают часть высокогорных маршрутов. В частности, ограничения касаются дальнейшего пути по Велицкой долине к Польскому Гребню.

При этом путь из Татранской Полянки до отеля "Силезский дом" и Велицького озера остается доступным круглый год. Однако зимой даже открытые маршруты могут быть опасны из-за снега, гололеда и неблагоприятной погоды.

Перед путешествием необходимо проверить актуальное состояние троп, прогноз и сообщения горных спасателей.

Велицьке озеро станет отличным выбором для тех, кто хочет увидеть красоту Высоких Татр, не ограничиваясь самыми популярными туристическими направлениями. Здесь путешественников ждут живописные горные склоны, водопад и виды, ради которых стоит преодолеть многочасовой подъем.

OBOZ.UA предлагает узнать, какие города Европы эксперты назвали самыми красивыми.