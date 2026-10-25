Затменный Берлином: туристам посоветовали недооцененный город в Германии

Германия привлекает путешественников историческими памятниками, живописными пейзажами и разнообразными культурными традициями. Однако на фоне популярного Берлина туристы нередко уделяют меньше внимания другому крупному городу страны – Мюнхену.

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Столица Баварии может удивить не только знаменитым Октоберфестом, но и старинной архитектурой, музеями, огромными парками и близостью к Альпам. Почему Мюнхен достоин отдельного путешествия, рассказывает Travel + Leisure.

Чем особенен Мюнхен и почему его недооценивают

Мюнхен часто ассоциируют с традиционными баварскими костюмами, пивными фестивалями и состоятельным образом жизни. Однако за этими привычными образами скрывается город с богатой историей и разнообразной культурой.

Его основали еще в XII веке, а само название связано с немецким словом Mönche, что означает "монахи". На протяжении многих веков развитие города определяли ремесленники, земледельцы и торговцы.

Сегодня Мюнхен известен престижными торговыми улицами и современными культурными учреждениями, но при этом сохраняет немало старинных традиций. В частности, местные жители любят отдыхать в садах под каштанами. Когда-то эти деревья высаживали, чтобы их тень помогала поддерживать прохладу в подземных пивных погребах.

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В отличие от Берлина, который часто ассоциируется с альтернативной культурой и современными тенденциями, Мюнхен сочетает традиционную баварскую атмосферу с жизнью большого европейского города.

Что стоит увидеть в Мюнхене

Одно из главных преимуществ города – множество достопримечательностей, которые можно посетить во время пеших прогулок.

Главные истории дня

Мариенплац – центральная площадь Мюнхена, окруженная историческими зданиями. Здесь находится знаменитая Новая ратуша с часами, механические фигурки которых устраивают представление для посетителей. Рядом можно увидеть собор Фрауэнкирхе, одну из самых известных архитектурных достопримечательностей столицы Баварии. А с башни церкви Святого Петра открывается панорама исторического центра.

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Любителям искусства стоит обратить внимание на Haus der Kunst – музей современного искусства, расположенный в монументальном здании в неоклассическом стиле. У учреждения нет собственной постоянной коллекции, вместо этого здесь проводят масштабные временные выставки. С 2011 года в бывшем бомбоубежище под зданием также организуют экспозиции видеоискусства.

Еще одно популярное место – Виктуалиенмаркт, исторический продовольственный рынок в центре города, где можно познакомиться с местными гастрономическими традициями.

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Одна из самых интересных природных достопримечательностей Мюнхена – Английский сад (Englischer Garten). Его площадь превышает 360 гектаров, поэтому он даже больше Центрального парка Нью-Йорка.

Здесь можно прогуливаться по зеленым аллеям, отдыхать у воды и наблюдать за серферами, покоряющими волны городского потока Айсбах.

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Не менее важное место в жизни Мюнхена занимает река Изар. В теплые месяцы она привлекает желающих отдохнуть у воды, прогуляться по берегам или искупаться в разрешенных местах. Еще одно преимущество города – его расположение. Примерно за час пути можно добраться до живописных озер, горных поселков и природных уголков Баварии.

Какие районы Мюнхена интереснее всего для прогулок

Помимо исторического центра, туристам советуют исследовать несколько районов с разной атмосферой.

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Глокенбахфиртель (Glockenbachviertel) известен активной ночной жизнью, независимыми магазинами и творческой атмосферой. Это также один из центров ЛГБТК+ сообщества города.

известен активной ночной жизнью, независимыми магазинами и творческой атмосферой. Это также один из центров ЛГБТК+ сообщества города. Швабинг (Schwabing) когда-то был центром богемной жизни. Сегодня район привлекает красивыми фасадами в стиле ар-деко и близостью к Английскому саду.

когда-то был центром богемной жизни. Сегодня район привлекает красивыми фасадами в стиле ар-деко и близостью к Английскому саду. Гизинг (Giesing) – бывший рабочий район, который постепенно превращается в пространство для молодежи и творческих инициатив. В старых промышленных зданиях открываются культурные и общественные пространства.

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В свою очередь, Шванталерхеэ (Schwanthalerhöhe) отличается более спокойной жилой атмосферой и менее суетливыми улицами.

Когда лучше всего ехать в Мюнхен

Издание отмечает, что Мюнхен интересен для путешествий в течение всего года, хотя у каждого сезона есть свои особенности.

Весной город подходит для долгих прогулок благодаря умеренным температурам, особенно после апреля. Летом популярным становится отдых у реки Изар и на окрестных озерах.

Осень традиционно связана с Октоберфестом, который обычно начинается во второй половине сентября и длится до начала октября. Фестиваль привлекает миллионы гостей, поэтому в этот период город становится гораздо более многолюдным.

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Тем, кто хочет ощутить похожую праздничную атмосферу без такого большого скопления людей, стоит обратить внимание на весенний фестиваль Frühlingsfest.

Зимой Мюнхен привлекает рождественскими ярмарками, театральными постановками и оперными спектаклями. Кроме того, неподалеку расположены Баварские Альпы, где популярен зимний отдых.

Как добраться до города и передвигаться по нему

Главные воздушные ворота Мюнхена – международный аэропорт MUC, расположенный примерно в 32 километрах от центра. Добраться до города можно на пригородном поезде S-Bahn или автобусе, потратив около 45 минут.

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Еще один вариант – аэропорт Мемминген, откуда дорога до Мюнхена на поезде занимает около полутора часов. В самом городе работает разветвленная система общественного транспорта. Метро U-Bahn, пригородные поезда S-Bahn, трамваи и автобусы позволяют добраться до основных районов и туристических достопримечательностей.

В то же время центральная часть Мюнхена хорошо подходит для пеших прогулок, а для изучения более отдаленных районов можно воспользоваться велосипедом.

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