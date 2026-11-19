Камера в смартфоне превратила буквально каждого желающего в фотографа, и особенно часто мы достаем свой гаджет во время путешествий. Желание запечатлеть на память счастливый момент вполне понятно. Однако туристам стоит помнить – снимать можно не везде.

Видео дня

Причины запретов бывают разными. Храмы, мечети, церкви и другие культовые сооружения считаются святыми местами, поэтому посетители должны уважать их неприкосновенность. В других местах ограничения вводят, чтобы сохранить исторические произведения искусства и архитектуру. Кроме того, все больше популярных туристических мест пытаются бороться с чрезмерным наплывом посетителей и не поощряют туристов сбиваться в толпы ради идеального кадра. Иногда отказаться от фотографирования просят с учетом местных культурных традиций. Гостям другого города или страны стоит с уважением относиться к таким требованиям. Восемь всемирно известных мест, где за фотографирование могут оштрафовать, назвало издание Fodors Travel.

Кварталы гейш, Япония

В Японии туристам запрещено фотографировать гейш без их согласия. В традиционных кварталах, где они работают, действуют ограничения на фотосъемку, а нарушителей могут оштрафовать. В 2024 году посетителям также закрыли доступ на частные улицы района Гион из-за недопустимого поведения туристов, которое стало неконтролируемым. Некоторые путешественники преследовали гейш на улицах, без разрешения трогали их кимоно и мешали им во время повседневных дел или подготовки к выступлениям.

РЕКЛАМА

Квартал красных фонарей, Нидерланды

В амстердамском квартале красных фонарей фотографировать строго запрещено. Если кто-то направляет камеру на женщин в витринах, ему грозит штраф, а гаджет могут даже конфисковать. Так город стремится защитить частную жизнь этих женщин и не допустить, чтобы туристы воспринимали их как часть развлекательной программы. Кроме того, в районе запретили групповые экскурсии, а к нарушителям правил относятся очень серьезно.

Главные истории дня

Внутренняя усыпальница Тадж-Махала, Индия

Беломраморный Тадж-Махал в Агре – одна из самых известных достопримечательностей Индии. Здание часто попадает на фотографии туристов, однако внутри него действуют совсем другие правила. Монумент XVII века возвели как усыпальницу по приказу императора Шах-Джахана в честь его жены Мумтаз-Махал. Здесь находятся могилы обоих. Именно поэтому в погребальной камере фотографировать запрещено, а охранники строго следят за соблюдением этого требования. Посетителей также просят выключить звук на телефонах и вести себя тихо в знак уважения.

РЕКЛАМА

Сикстинская капелла, Ватикан

В Сикстинской капелле хранится один из самых известных художественных шедевров мира, поэтому посетителей просят соблюдать тишину и уважать святость этого места. Телефоны нужно выключать или переводить в беззвучный режим, а фотографировать внутри запрещено.

Ежедневно капеллу посещают около 25 тысяч человек, которые хотят увидеть фрески Микеланджело. Охранники внимательно следят за тем, чтобы все соблюдали установленные правила. На официальном сайте четко указано: "В Сикстинской капелле запрещено фотографировать и снимать видео с помощью любых электронных устройств. Охрана имеет право потребовать немедленно удалить у нее на глазах фото- и видеоматериалы, созданные вопреки этому запрету".

РЕКЛАМА

Дом Анны Франк, Нидерланды

Дом Анны Франк в Амстердаме – важный музей Холокоста, посвященный еврейской девочке, которая во время Второй мировой войны скрывалась от нацистских преследований, но в итоге погибла в концентрационном лагере. Музей стремится сохранять спокойную атмосферу, поэтому фотографировать в нем не разрешают. Запрет распространяется даже на умные очки с камерами. На сайте учреждения объясняют: "Чтобы защитить оригинальные экспонаты и не мешать другим посетителям, в музее запрещено фотографировать и снимать видео. Это правило также касается умных очков, очков с камерой и очков с искусственным интеллектом".

РЕКЛАМА

Национальный парк Улуру-Ката-Тьюта, Австралия

Знаменитые скальные образования Улуру и Ката-Тьюта поражают своим видом и имеют особое значение для народа анангу, который является традиционным владельцем этих земель. Общего запрета на фотографирование в парке нет, однако есть отдельные места, которые считаются священными. Представители народа анангу просят посетителей не фотографировать их. Такие участки отмечены на картах и оборудованы специальными табличками на территории парка. Также нельзя фотографировать представителей народа анангу без их разрешения.

РЕКЛАМА

На сайте парка объясняют: "Улуру и Ката-Тьюта имеют ряд мест, чувствительных с культурной точки зрения. Детали и особенности скал в этих местах для народа анангу имеют такое же значение, как священные писания: они содержат важную культурную информацию, которую могут видеть только определенные люди и только в ее первоначальном месте. Просмотр изображений этих священных мест где-либо еще неуместен, поэтому фотографировать их запрещено".

Музей Прадо, Испания

В Национальном музее искусства Испании в Мадриде, где хранится, в частности, картина Диего Веласкеса "Менины", посетителям не разрешают фотографировать в залах. В коллекции музея насчитывается более 7 тысяч картин, а желающих увидеть их часто бывает очень много. Запрет на фотографирование помогает избежать скопления людей и заторов в выставочных залах.

РЕКЛАМА

Букингемский дворец, Англия

В официальной резиденции британского монарха в Лондоне запрещено фотографировать внутри. Дворец до сих пор используется королевской семьей, а его парадные залы хранят историю британской монархии. Снимать видео здесь тоже нельзя. Ограничение распространяется даже на экскурсию по самым интересным местам дворцового сада. Кроме того, посетителей просят не отвечать на телефонные звонки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о 7 главных трендах в туризме в 2027 году.