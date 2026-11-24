Рождественские ярмарки в Европе ежегодно привлекают миллионы туристов яркими украшениями, традиционными блюдами, горячими напитками и оригинальными сувенирами. Однако праздничные развлечения все чаще сопровождаются высокими ценами, из-за которых обычная прогулка может превратиться в дорогое удовольствие.

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Стоимость еды, напитков, аттракционов и даже входных билетов в некоторых городах заставляет путешественников тщательнее планировать бюджет. Как отмечает DailyMai, среди самых дорогих рождественских локаций называют Копенгаген, Цюрих, Вену, Хельсинки, Лондон и Бирмингем.

Tivoli Christmas Market. Копенгаген, Дания

Рождественская ярмарка в парке развлечений Tivoli Gardens считается одной из самых красивых в Европе, однако посещение этой локации потребует немалого бюджета. В сезоне 2026-2027 годов она будет работать с 13 ноября по 3 января.

Особенность этой ярмарки заключается в том, что посетителям нужно покупать входной билет. Обычный пропуск стоит 200 датских крон (примерно 1323 грн), а дополнительный билет на аттракционы обойдется еще в 199 крон (около 1317 грн).

Цены на угощения также довольно высокие. Например, за скандинавский глинтвейн Glögg придется заплатить около 75 крон (496 грн), а за традиционный сэндвич с жареной свининой flæskesteg – до 120 крон (794 грн).

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Путешественники, побывавшие на ярмарке, рассказывали, что потратили примерно 111 фунтов стерлингов (6559 грн) на одного человека. Несмотря на высокие цены, Tivoli остается популярным туристическим местом и даже попадал в список лучших рождественских локаций мира.

Christkindlimarkt. Цюрих, Швейцария

Швейцарский Цюрих известен высокой стоимостью отдыха, и рождественская ярмарка Christkindlimarkt не является исключением. Она располагается на главном железнодорожном вокзале города Zürich Hauptbahnhof. В 2026 году праздничное мероприятие будет проходить с 19 ноября до 24 декабря.

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В отличие от копенгагенского Tivoli, вход сюда бесплатный. Однако посетителям стоит подготовиться к значительным расходам на еду и напитки.

Чашка глинтвейна Glühwein или горячего пунша стоит примерно 6-9 швейцарских франков (323-484 грн). За кружку также могут попросить залог в размере 4-5 франков (215-269 грн), который возвращают, если посуду сдать обратно.

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Цены на еду тоже не слишком бюджетные: порция раклетта, сосиски или жареные каштаны стоят примерно 8-16 франков (430-860 грн).

В то же время у ярмарки есть важное преимущество – она расположена в крытом помещении. Поэтому туристы могут наслаждаться праздничной атмосферой даже при неблагоприятной зимней погоде.

Wiener Christkindlmarkt. Вена, Австрия

Австрийская столица каждый год превращается в настоящий рождественский городок. В Вене работает около 20 праздничных ярмарок, но самой известной среди них остается Wiener Christkindlmarkt, расположенный на площади перед городской ратушей.

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В 2026 году он будет принимать гостей с 13 ноября до 26 декабря. Это один из самых популярных периодов для туристических поездок в австрийскую столицу, поэтому посетителям стоит заранее рассчитать расходы.

По данным сервиса сравнения цен TruePrice, стандартная чашка горячего вина Glühwein или пунша стоит от 4,50 до 6 евро (примерно 223-297 грн). За одну порцию сосисок придется отдать до 8,50 евро (около 420 грн).

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В некоторых особенно популярных у туристов местах цены могут быть еще выше. Поэтому даже традиционное угощение на рождественской ярмарке способно заметно увеличить расходы на поездку.

Tuomaan Markkinat. Хельсинки, Финляндия

Рождественская ярмарка Tuomaan Markkinat в столице Финляндии также попала в список дорогих праздничных локаций Европы. Туристы, посещавшие мероприятие в прошлом году, отмечали высокую стоимость даже обычных блюд и напитков.

Один из путешественников поделился впечатлениями о ценах на еду, в частности назвав запеченный картофель с начинкой одним из самых дорогих блюд, которые ему доводилось пробовать. Такая порция стоила 19,80 евро (примерно 979 грн).

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Другие цены тоже могут удивить туристов. Копченый лосось, завернутый в лепешку, стоил 16 евро (791 грн), горячий шоколад – 5,50 евро (272 грн), а имбирное печенье – 4,50 евро (223 грн). За суп из мяса северного оленя нужно было заплатить 12 евро (593 грн).

В 2026 году ярмарка будет работать с 27 ноября до 22 декабря. Посетителям, которые планируют попробовать местные блюда, стоит учитывать цены при планировании бюджета.

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Hyde Park Winter Wonderland. Лондон, Великобритания

Лондонский Hyde Park Winter Wonderland – еще одна популярная рождественская локация, посещение которой может существенно опустошить кошелек. Каждый год сюда приезжают туристы, чтобы увидеть праздничные декорации, покататься на аттракционах и ощутить атмосферу зимнего праздника.

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Стоимость входа зависит от даты и времени посещения. В ноябре билет может стоить всего 1 фунт стерлингов (59 грн), тогда как в декабре стандартный вход обойдется в 5,50 фунта (325 грн), а в часы наибольшего спроса – 8,50 фунта (502 грн).

За развлечения внутри парка нужно платить отдельно. Например, катание на коньках стоит от 12,65 фунта (747 грн), билет на американские горки Munich Looping – 12 фунтов (709 грн), а посещение ледяного бара Bar Ice и аттракциона Magical Ice Kingdom – от 10,20 фунта (603 грн).

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Дополнительные расходы ждут и тех, кто захочет перекусить. По оценкам цен 2025 года, хот-дог мог стоить до 16 фунтов (945 грн), а пинта пива – до 8 фунтов (473 грн).

Так что даже без учета дороги и проживания посещение Winter Wonderland может стать довольно дорогим развлечением для всей семьи.

Frankfurt Christmas Market. Бирмингем, Великобритания

Замыкает список дорогих рождественских ярмарок Frankfurt Christmas Market, который, несмотря на свое название, расположен не во Франкфурте, а в британском Бирмингеме. Это крупнейший аутентичный немецкий рождественский ярмарок за пределами Германии и Австрии.

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В 2026 году праздничное мероприятие будет работать с 5 ноября по 24 декабря. Здесь можно найти традиционные немецкие угощения, сувенирные лавки, праздничные украшения и площадки с живой музыкой. Вход на территорию бесплатный, однако цены на товары торговцев могут неприятно удивить.

По данным о стоимости товаров в 2025 году, порция традиционной немецкой колбаски карривурст стоила около 7 фунтов стерлингов (414 грн), пакет жареных каштанов – 5 фунтов (295 грн), а большая кружка пива объемом две пинты – 12,50 фунта (739 грн). Кроме того, за стеклянную кружку нужно было оставить залог не менее 5 фунтов (295 грн).

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Традиционная немецкая колбаска братвурст в прошлом году стоила примерно 9 фунтов (532 грн). Посетители также жаловались на большие толпы, шумную атмосферу и завышенные цены, которые, по их мнению, затмевали праздничное настроение.

Несмотря на это, ярмарка остается популярным местом зимнего отдыха и привлекает туристов немецкими традициями и разнообразием развлечений.

OBOZ.UA писал о европейских городах, которые станут лучшим выбором для встречи Рождества.