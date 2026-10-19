Забудьте о Лиссабоне: назван уникальное направление для путешествия в Португалии

Несмотря на все величие и богатую историю португальской столицы, в 2026 году Лиссабон уже трудно назвать идеальным местом для знакомства с аутентичной культурой страны. Сегодня в городе буквально невозможно пробиться сквозь толпы туристов с селфи-палками, а высокие цены только усугубляют разочарование.

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К счастью, в Португалии хватает малоизвестных уголков: от древней Эворы времен Римской империи до колоритного прибрежного городка Кошта-Нова. Но особого внимания сейчас заслуживает один небольшой, но чрезвычайно живописный город-крепость. Издание Travel off Path рекомендует обратить особое внимание на удивительный Гимарайнш.

Бывшая столица Португалии возвращает себе былую славу

Гимарайнш расположен на севере Португалии, примерно в 56 километрах к северо-востоку от Порту. В муниципалитете проживает более 165 тысяч человек, а исторический центр города находится под охраной ЮНЕСКО. Здесь сохранилась особая средневековая атмосфера, а старинные улочки и каменные дома делают Гимарайнш одним из самых живописных исторических городов страны.

Но у него есть и другая особенность: именно Гимарайнш традиционно считают первой столицей Португальского королевства. Недаром португальцы называют его местом рождения своей страны. И хотя город до сих пор не входит в число самых популярных туристических направлений, интерес к нему растет. В первой половине 2026 года количество ночевок здесь увеличилось на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. А только в июне прирост достиг почти 16%. И город продолжает подниматься в туристических рейтингах. И удивляться здесь нечему, ведь Гимарайнш буквально напоминает музей под открытым небом.

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Главные экспонаты города-музея

Гимарайнш не так часто упоминают в туристических путеводителях, как Лиссабон или Порту, хотя это один из древнейших и лучше всего сохранившихся исторических городов Португалии. Его исторический центр был внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО еще в 2001 году.

Здесь сохранилась средневековая планировка улиц, каменные фасады домов с верхними этажами, украшенными деревянными конструкциями, и фрагменты старых оборонительных стен. Все это создает ощущение, будто город почти не изменился за несколько веков.

Главные истории дня

Почему же Гимарайнш называют родиной Португалии? Именно он был первой столицей королевства, сформировавшегося в XII веке после того, как Афонсу Энрикеш порвал с Королевством Леон. С его именем тесно связана главная историческая достопримечательность города – замок Гимарайнш. Крепость возвели еще в X веке: ее можно узнать по крепким башням и зубчатым оборонительным стенам.

Еще одно выдающееся сооружение – дворец герцогов Браганских, построенный в XV веке. Эта аристократическая резиденция впечатляет высокими кирпичными дымоходами, архитектурой с французскими влияниями и величественным внутренним двором. Некоторым она может напомнить португальскую версию Версаля.

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На момент написания материала часть дворца была закрыта на реставрацию. Вход стоил около 6 долларов, примерно столько же просили за посещение замка. А комбинированный билет на посещение обоих достопримечательностей обходился примерно в 9 долларов. Таким образом, Гимарайнш остается одним из замечательных вариантов для бюджетного путешествия по Португалии.

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Один из самых доступных вариантов городского отдыха в Португалии

В центре Гимарайнша можно попробовать традиционные блюда региона Минью и не потратить на обед целое состояние. В обычной таверне с каменными стенами, такой как Trovador, основное блюдо обойдется примерно в 14–28 долларов.

Среди местных деликатесов – rojões à minhota, кусочки свинины, замаринованные в белом вине с чесноком и лавровым листом; papas de sarrabulho – густое блюдо из свинины, крови, хлеба, измельченного мяса и тмина. А еще стоит попробовать соленую треску, которую в Португалии готовят в самых разнообразных вариациях.

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К блюдам можно заказать бокал vinho verde – молодого вина, которым славится этот регион. На десерт подают torta de Guimarães, местную сладкую выпечку. Полноценная трапеза с напитком и десертом обойдется примерно в 28–38 долларов.

Есть и более дешевые варианты. Например, в Cantinho dos Sabores – неприметной районной таверне без лишнего лоска – готовят сытные традиционные португальские блюда. В будние дни здесь можно заказать обед примерно за 10 долларов.

Не только замки

Если средневековой архитектуры все еще мало, стоит прогуляться до площади Ларгу-да-Оливейра. От дворца герцогов Браганских туда можно спуститься пешком примерно за восемь минут.

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Площадь окружена домами с гранитными фасадами и деревянными элементами, которые придают ей особый средневековый шарм. В центре возвышается Падран-ду-Саладу – каменный монумент XIV века в форме навеса. Рядом расположена еще одна местная достопримечательность – готическая церковь Носса-Сеньора-да-Оливейра.

Не менее живописна площадь Сан-Тиагу. Ее окружают старинные каменные здания с деревянными конструкциями, а сама она сохраняет особую атмосферу древнего города. Иногда здесь можно встретить паломников, направляющихся в испанский Сантьяго-де-Компостела.

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Обязательно стоит прогуляться и по улице Руа-де-Санта-Мария – одной из старейших в Гимарайнше. Она соединяет квартал возле замка с Нижним городом. Вдоль улицы стоят дома, которым не один век; у некоторых есть кованые решетки или резные деревянные балконы. Здесь чуть ли не каждые несколько шагов встречается живописный фасад, достойный открытки.

Отдельной прогулки заслуживает район Зона-де-Курос, который также находится под охраной ЮНЕСКО. Когда-то здесь работали кожевенные мастерские. До наших дней сохранились гранитные чаны для обработки кож, которыми пользовались еще в Средневековье, дома рабочих и водные каналы. Все это напоминает о древних ремесленных традициях города и его прежней роли в кожевенной промышленности.

Гимарайнш позволяет увидеть Португалию, в которой старинные улицы еще не превратились в сплошной туристический аттракцион, а знакомство с историей не требует больших затрат.

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