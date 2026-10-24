Европейский город признан лучшим в мире для отдыха по соотношению "цена-качество"

Недорогие авиабилеты ещё не гарантируют бюджетное путешествие, ведь значительную часть расходов составляют проживание, питание, транспорт и экскурсии. Новое исследование определило город, где туристы могут получить максимум впечатлений за умеренные деньги.

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Лидером мирового рейтинга стала Прага — столица Чехии, которая опередила популярные курорты и туристические центры. Как сообщает Travel + Leisure, город получил высокие оценки благодаря доступности отелей, общественного транспорта, ресторанов и достопримечательностей.

Почему Прагу признали самым выгодным городом для туристов

Рейтинг лучших направлений для летнего отдыха в 2026 году составила компания Ibiza Summer Villas, специализирующаяся на аренде жилья для отпуска.

Прага возглавила список благодаря сочетанию приемлемых цен и высокого качества туристических услуг.

Согласно результатам исследования, средняя стоимость ночлега в трёхзвёздочном отеле чешской столицы составляла менее 150 долларов. Поездка на общественном транспорте в одну сторону обходилась чуть дороже 2 долларов.

Средний счет за обед или ужин на двоих составлял примерно 65 долларов. При этом рестораны получили среднюю оценку 4,6 балла, что свидетельствует о высоком уровне удовлетворенности посетителей.

Какие достопримечательности можно посетить без значительных затрат

Одним из преимуществ Праги стала доступность популярных туристических мест. Средняя оценка достопримечательностей города составила 4,3 балла.

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Путешественники могут прогуляться по знаменитому Карлову мосту, увидеть Пражский Град и средневековые астрономические часы. Часть таких достопримечательностей доступна бесплатно, а посещение других не требует значительных затрат.

По мнению авторов исследования, туристы всё чаще оценивают не отдельную стоимость авиабилетов, а общий бюджет предстоящего отпуска. Поэтому решающими факторами становятся цены на жильё, питание, развлечения и передвижение по городу.

Какие еще города вошли в пятерку лучших

Европейские направления заняли девять из десяти позиций мирового рейтинга. После Праги в пятерку лидеров вошли:

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Прага, Чехия Аликанте, Испания Бильбао, Испания Порту, Португалия Афины, Греция

Испанские Аликанте и Бильбао отличились высокими оценками ресторанов – 4,7 и 4,6 балла соответственно. Туристические достопримечательности обоих городов также получили положительные отзывы.

Единственным неевропейским направлением в первой десятке стал тайский остров Пхукет, занявший десятое место. Средняя стоимость проживания в трехзвездочном отеле там составляла чуть более 56 долларов за ночь, а питание на двоих обходилось примерно в 47 долларов.

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Среди американских городов выше всех оказался Сиэтл — на 30-й позиции. Одной из причин такого результата стала относительно высокая стоимость авиаперелетов.

При составлении рейтинга специалисты сравнивали цены на билеты в обе стороны, проживание в трёхзвёздных отелях, питание, общественный транспорт и посещение достопримечательностей. Также учитывались отзывы туристов.

Таким образом, Прага заняла первое место не как самое дешевое направление, а как город с наилучшим, по методике исследования, соотношением стоимости и качества отдыха.

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