Европейский город назвали самым комфортным для жизни в мире: какие города в списке

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыУмерла заслуженная артистка Украины, слава о которой гремела далеко за рубежомУмерла заслуженная артистка Украины, слава о которой гремела далеко за рубежомКогда следующий бой Усика: кто соперник и датаКогда следующий бой Усика: кто соперник и датаКакие зарплаты платят в НафтогазеВ "Нафтогазе" больше миллиона в месяц платят не только главе: OBOZ.UA узнал о космических зарплатах даже в филиале в ЕгиптеВалютный миллионер в Киевском центре занятостиВалютный миллионер в Киевском центре занятости: чем владеет и сколько зарабатывает семья Дмитрия Новицкого"Промежуток в запое? Сказочный": Медведев заявил, что Россию будут умолять вернуться в мировой спорт, и стал посмешищем в сети"Промежуток в запое? Сказочный": Медведев заявил, что Россию будут умолять вернуться в мировой спорт, и стал посмешищем в сетиТри знака зодиака наконец-то почувствуют финансовое облегчение: вы станете магнитом для денегТри знака зодиака наконец-то почувствуют финансовое облегчение: вы станете магнитом для денегБалерина Волочкова окончательно выжила из ума и "отправила" своего врага воевать в Украине, где живет ее родняБалерина Волочкова окончательно выжила из ума и "отправила" своего врага воевать в Украине, где живет ее родняЧетыре армии РФ против десантников Апостола: спикер Генштаба рассказал, как ДШВ срывают российские планы наступленияЧетыре армии РФ против десантников Апостола: спикер Генштаба рассказал, как ДШВ срывают российские планы наступленияПоверхность озера Синевир уменьшилась в два раза: в нацпарке объяснили, что происходит. Фото и видеоПоверхность озера Синевир уменьшилась в два раза: в нацпарке объяснили, что происходит. Фото и видео
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Европейский город назвали самым комфортным для жизни в мире: какие города в списке

Елена БылимЕлена Былим
Time to read4 мин
1,3 т.
Европейский город назвали самым комфортным для жизни в мире: какие города в списке
Гренобль возглавил рейтинг городов. Источник: unsplash.com/@mawiswiss

Качество жизни в городе зависит не только от уровня доходов, но и от безопасности, доступности жилья, транспорта и возможностей для отдыха. Именно эти факторы учли исследователи при составлении нового рейтинга самых комфортных для жизни городов мира.

В десятку лидеров вошли преимущественно европейские города, хотя нашлось место и представителю Австралии, пишет Daily Express. Первое место занял французский Гренобль, который отличается экологическими инициативами, велосипедной инфраструктурой и активной культурной жизнью.

Как определяли самые комфортные города мира

В ходе исследования Global Cities Index эксперты оценивали города по шести основным показателям. Среди них – ожидаемая продолжительность жизни, доход на одного человека, уровень равенства доходов, доступность культурных и развлекательных возможностей, скорость интернета и стоимость жилья. Такой подход позволил учесть не только экономическое благополучие, но и повседневные условия, влияющие на комфорт жителей.

Читайте также
Алина МилсентАлина Милсент
1,2 т.
Как не стать жертвой кражи в аэропорту: важные советы
1,2 т.
Как не стать жертвой кражи в аэропорту: важные советы
Елена БылимЕлена Былим
4,9 т.
Альтернатива Мальдивам: туристам посоветовали идеальное место для отпуска
4,9 т.
Альтернатива Мальдивам: туристам посоветовали идеальное место для отпуска
Елена БылимЕлена Былим
411
Похожие на Европу: туристам посоветовали 5 удивительных городов Латинской Америки
411
Похожие на Европу: туристам посоветовали 5 удивительных городов Латинской Америки

1. Гренобль, Франция

Первое место в рейтинге занял Гренобль – город на юго-востоке Франции, окруженный живописными Французскими Альпами. Он сочетает природную красоту, насыщенную культурную жизнь и высокий уровень комфорта для жителей.

Европейский город назвали самым комфортным для жизни в мире: какие города в списке

Гренобль. Источник: unsplash.com/@fabecollage

Гренобль также считается важным центром научных исследований и технологических разработок. Особых успехов здесь достигли в сферах нанотехнологий и биотехнологий. Еще одним преимуществом города является развитая велосипедная инфраструктура: здесь обустроено множество велодорожек и работают сервисы проката велосипедов.

2. Канберра, Австралия

Столица Австралии заняла второе место благодаря удачному сочетанию природной среды, современной инфраструктуры и продуманного городского планирования. Канберра отличается чистыми улицами, ухоженными общественными пространствами и эффективными коммунальными услугами.

Европейский город назвали самым комфортным для жизни в мире: какие города в списке

Канберра. Источник: unsplash.com/@michael75

Важные преимущества города – низкий уровень преступности и высокие показатели личной безопасности. Здесь созданы условия для комфортной повседневной жизни, а природные ландшафты дополняют городскую среду.

3. Берн, Швейцария

Третью позицию заняла столица Швейцарии – Берн, известный своим хорошо сохранившимся средневековым центром. Его историческая часть внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и привлекает туристов старинной архитектурой, мощеными улицами и особой атмосферой.

Европейский город назвали самым комфортным для жизни в мире: какие города в списке

Берн. Источник: unsplash.com/@mrmashinski

Среди самых известных достопримечательностей города – часовая башня Цитглогге и Медвежий парк. Берн сочетает историческое наследие с современным городским комфортом, что делает его привлекательным местом не только для туристов, но и для постоянного проживания.

4. Берген, Норвегия

Четвертое место в рейтинге занял норвежский Берген, который впечатляет сочетанием горных пейзажей, фьордов и морского побережья. Город особенно понравится людям, которые ценят близость к природе и активный отдых.

Европейский город назвали самым комфортным для жизни в мире: какие города в списке

Берген. Источник: unsplash.com/@michaelfousert

Среди популярных занятий здесь – пешие прогулки по горам Фльойен и Ульрикена, парусный спорт и каякинг во фьордах. Благодаря живописному расположению Берген предлагает жителям множество возможностей для отдыха на свежем воздухе.

5. Базель, Швейцария

Пятую строчку занял швейцарский Базель, где высокий уровень жизни сочетается с развитой культурной инфраструктурой и качественными городскими услугами. Город известен своей художественной атмосферой, музеями и историческими достопримечательностями.

Европейский город назвали самым комфортным для жизни в мире: какие города в списке

Базель. Источник: unsplash.com/@karim_fox_photography

Отдельное преимущество – медицинская инфраструктура. В частности, здесь работает Университетская больница Базеля, известная высокими стандартами обслуживания и внедрением современных методов лечения. Это делает город привлекательным для людей, которые уделяют особое внимание доступности качественной медицины.

6. Люксембург, Люксембург

Шестую позицию заняла столица одноименного европейского государства. Люксембург отличается чистыми улицами, низким уровнем преступности и ощущением безопасности, что положительно влияет на повседневную жизнь жителей.

Европейский город назвали самым комфортным для жизни в мире: какие города в списке

Люксембург. Источник: unsplash.com/@cedricletsch

Еще одним важным преимуществом является хорошо организованная система общественного транспорта. Особенно удобным передвижение по городу сделало введение бесплатного общественного транспорта, благодаря которому жители могут легче добираться до работы, учебных заведений и других важных мест.

7. Рейкьявик, Исландия

Столица Исландии заняла седьмое место среди самых комфортных для жизни городов мира. Рейкьявик регулярно попадает в международные рейтинги благодаря высокому качеству жизни и особой атмосфере, в которой сочетаются городской уют и близость к природе.

Европейский город назвали самым комфортным для жизни в мире: какие города в списке

Рейкьявик. Источник: unsplash.com/@tompodmore86

Одно из самых интересных мест в центре города – озеро Тьеднин. Оно окружено живописными зданиями и благоустроенными местами для прогулок. Здесь можно отдохнуть от городского ритма, полюбоваться видами и понаблюдать за птицами.

8. Цюрих, Швейцария

Восьмое место занял крупнейший населенный пункт Швейцарии – Цюрих. Он известен высокими стандартами жизни, развитой культурной сферой и живописным расположением у одноименного озера.

Европейский город назвали самым комфортным для жизни в мире: какие города в списке

Цюрих. Источник: unsplash.com/@ahoroom

Жители и гости города могут прогуливаться по набережным, отдыхать в парках у воды или отправляться на лодочные экскурсии. Сочетание городской инфраструктуры, природных пейзажей и возможностей для досуга делает Цюрих одним из самых привлекательных мест для проживания в Европе.

9. Гент, Бельгия

Девятое место в рейтинге занял бельгийский Гент, который славится средневековой архитектурой, культурным разнообразием и уютной атмосферой. Особое очарование городу придают каналы, вдоль которых расположены старинные здания.

Европейский город назвали самым комфортным для жизни в мире: какие города в списке

Гент, Бельгия. Источник: unsplash.com/@asantoro90

Гент также считается одним из самых удобных для пешеходов городов Бельгии. По его историческому центру приятно прогуливаться, рассматривая архитектурные памятники и живописные отражения домов в воде. Такое городское пространство создает комфортные условия для повседневной жизни.

10. Нант, Франция

Десятку самых комфортных городов мира замыкает Нант на западе Франции. Он известен богатой историей, активной культурной жизнью и многочисленными архитектурными памятниками.

Одной из главных исторических достопримечательностей является замок герцогов Бретонских, который в прошлом был резиденцией правителей региона.

Европейский город назвали самым комфортным для жизни в мире: какие города в списке

Замок герцогов Бретонских. Источник: wikimedia.org

Сегодня здесь расположен Музей истории Нанта, где посетители могут больше узнать о средневековом прошлом города. Сочетание исторического наследия и современной городской жизни обеспечило Нанту место среди десяти лидеров рейтинга.

OBOZ.UA писал, где лучше всего отдыхать в Турции в прохладный сезон.

Похожие темы
ОтдыхотпускПутешествия по ЕвропепутешествиярейтингтуризмтуристыФранцияГренобль
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!