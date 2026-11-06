Европейский город назвали самым комфортным для жизни в мире: какие города в списке

Качество жизни в городе зависит не только от уровня доходов, но и от безопасности, доступности жилья, транспорта и возможностей для отдыха. Именно эти факторы учли исследователи при составлении нового рейтинга самых комфортных для жизни городов мира.

Видео дня

В десятку лидеров вошли преимущественно европейские города, хотя нашлось место и представителю Австралии, пишет Daily Express. Первое место занял французский Гренобль, который отличается экологическими инициативами, велосипедной инфраструктурой и активной культурной жизнью.

Как определяли самые комфортные города мира

В ходе исследования Global Cities Index эксперты оценивали города по шести основным показателям. Среди них – ожидаемая продолжительность жизни, доход на одного человека, уровень равенства доходов, доступность культурных и развлекательных возможностей, скорость интернета и стоимость жилья. Такой подход позволил учесть не только экономическое благополучие, но и повседневные условия, влияющие на комфорт жителей.

1. Гренобль, Франция

Первое место в рейтинге занял Гренобль – город на юго-востоке Франции, окруженный живописными Французскими Альпами. Он сочетает природную красоту, насыщенную культурную жизнь и высокий уровень комфорта для жителей.

Гренобль также считается важным центром научных исследований и технологических разработок. Особых успехов здесь достигли в сферах нанотехнологий и биотехнологий. Еще одним преимуществом города является развитая велосипедная инфраструктура: здесь обустроено множество велодорожек и работают сервисы проката велосипедов.

РЕКЛАМА

2. Канберра, Австралия

Столица Австралии заняла второе место благодаря удачному сочетанию природной среды, современной инфраструктуры и продуманного городского планирования. Канберра отличается чистыми улицами, ухоженными общественными пространствами и эффективными коммунальными услугами.

Важные преимущества города – низкий уровень преступности и высокие показатели личной безопасности. Здесь созданы условия для комфортной повседневной жизни, а природные ландшафты дополняют городскую среду.

Главные истории дня

3. Берн, Швейцария

Третью позицию заняла столица Швейцарии – Берн, известный своим хорошо сохранившимся средневековым центром. Его историческая часть внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и привлекает туристов старинной архитектурой, мощеными улицами и особой атмосферой.

Среди самых известных достопримечательностей города – часовая башня Цитглогге и Медвежий парк. Берн сочетает историческое наследие с современным городским комфортом, что делает его привлекательным местом не только для туристов, но и для постоянного проживания.

РЕКЛАМА

4. Берген, Норвегия

Четвертое место в рейтинге занял норвежский Берген, который впечатляет сочетанием горных пейзажей, фьордов и морского побережья. Город особенно понравится людям, которые ценят близость к природе и активный отдых.

Среди популярных занятий здесь – пешие прогулки по горам Фльойен и Ульрикена, парусный спорт и каякинг во фьордах. Благодаря живописному расположению Берген предлагает жителям множество возможностей для отдыха на свежем воздухе.

РЕКЛАМА

5. Базель, Швейцария

Пятую строчку занял швейцарский Базель, где высокий уровень жизни сочетается с развитой культурной инфраструктурой и качественными городскими услугами. Город известен своей художественной атмосферой, музеями и историческими достопримечательностями.

Отдельное преимущество – медицинская инфраструктура. В частности, здесь работает Университетская больница Базеля, известная высокими стандартами обслуживания и внедрением современных методов лечения. Это делает город привлекательным для людей, которые уделяют особое внимание доступности качественной медицины.

РЕКЛАМА

6. Люксембург, Люксембург

Шестую позицию заняла столица одноименного европейского государства. Люксембург отличается чистыми улицами, низким уровнем преступности и ощущением безопасности, что положительно влияет на повседневную жизнь жителей.

Еще одним важным преимуществом является хорошо организованная система общественного транспорта. Особенно удобным передвижение по городу сделало введение бесплатного общественного транспорта, благодаря которому жители могут легче добираться до работы, учебных заведений и других важных мест.

РЕКЛАМА

7. Рейкьявик, Исландия

Столица Исландии заняла седьмое место среди самых комфортных для жизни городов мира. Рейкьявик регулярно попадает в международные рейтинги благодаря высокому качеству жизни и особой атмосфере, в которой сочетаются городской уют и близость к природе.

Одно из самых интересных мест в центре города – озеро Тьеднин. Оно окружено живописными зданиями и благоустроенными местами для прогулок. Здесь можно отдохнуть от городского ритма, полюбоваться видами и понаблюдать за птицами.

РЕКЛАМА

8. Цюрих, Швейцария

Восьмое место занял крупнейший населенный пункт Швейцарии – Цюрих. Он известен высокими стандартами жизни, развитой культурной сферой и живописным расположением у одноименного озера.

Жители и гости города могут прогуливаться по набережным, отдыхать в парках у воды или отправляться на лодочные экскурсии. Сочетание городской инфраструктуры, природных пейзажей и возможностей для досуга делает Цюрих одним из самых привлекательных мест для проживания в Европе.

РЕКЛАМА

9. Гент, Бельгия

Девятое место в рейтинге занял бельгийский Гент, который славится средневековой архитектурой, культурным разнообразием и уютной атмосферой. Особое очарование городу придают каналы, вдоль которых расположены старинные здания.

Гент также считается одним из самых удобных для пешеходов городов Бельгии. По его историческому центру приятно прогуливаться, рассматривая архитектурные памятники и живописные отражения домов в воде. Такое городское пространство создает комфортные условия для повседневной жизни.

РЕКЛАМА

10. Нант, Франция

Десятку самых комфортных городов мира замыкает Нант на западе Франции. Он известен богатой историей, активной культурной жизнью и многочисленными архитектурными памятниками.

Одной из главных исторических достопримечательностей является замок герцогов Бретонских, который в прошлом был резиденцией правителей региона.

Сегодня здесь расположен Музей истории Нанта, где посетители могут больше узнать о средневековом прошлом города. Сочетание исторического наследия и современной городской жизни обеспечило Нанту место среди десяти лидеров рейтинга.

OBOZ.UA писал, где лучше всего отдыхать в Турции в прохладный сезон.