Если любите тишину: 10 самых тихих городов мира, которые стоит посетить в 2027 году

Хотите провести несколько дней в городе, где не придется постоянно слушать шум транспорта? Европа – это именно то, что вам нужно. Именно европейские города заняли все 10 верхних строчек в новом рейтинге самых тихих городов мира.

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Как пишет Euronews, список составила страховая компания Avanti Travel Insurance. Для исследования Avanti использовала рейтинг 100 самых популярных городских направлений мира за 2025 год от Euromonitor International. Из него исключили города, закрытые для всех посетителей, а также позиции, которые касались целых регионов, а не отдельных городов.

Каждый город оценивали в пределах двухкилометрового радиуса от его официального центрального пункта, определенного на OpenStreetMap, или от городской ратуши, если такого пункта не было. Далее исследователи сравнивали протяженность автомагистралей и главных дорог, а также пешеходных улиц. Положительными показателями считались меньшая общая длина крупных дорог и большее количество улиц, закрытых для автомобилей. Эти данные усреднили, чтобы определить места в рейтинге.

Кроме того, для десяти городов-лидеров проверили наличие правил, направленных на сохранение тишины. В частности, выяснили, установлены ли законом часы тишины, ночные ограничения на передвижение или лимиты на количество рейсов в самом загруженном аэропорту города, а также действуют ли ограничения на торговлю по воскресеньям. В результате в тройку лидеров вошли Венеция в Италии, Лиссабон в Португалии и Амстердам в Нидерландах. Помимо Венеции, в первую десятку попали еще два итальянских города – Милан и Флоренция. В целом список самых тихих городов мира в 2026 году получился таким:

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Венеция, Италия Лиссабон, Португалия Амстердам, Нидерланды Барселона, Испания Брюссель, Бельгия Афины, Греция Цюрих, Швейцария Милан, Италия Флоренция, Италия Стокгольм, Швеция

Самые тихие города: первая тройка

Венеция, Италия

Первое место заняла Венеция. По данным Avanti, в радиусе двух километров от центра города расположено всего около двух километров оживленных дорог. Зато здесь более 170 километров улиц, по которым не ездят автомобили. Тихие каналы, исторические площади и извилистые переулки позволяют знакомиться с венецианской архитектурой и культурой совсем по-другому – без постоянного шума транспорта.

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Лиссабон, Португалия

В столице Португалии по результатам исследования выявили одну из самых низких плотностей оживленных дорог. Кроме того, в местном аэропорту действуют ограничения на ночные рейсы, отметили в Avanti. Город привлекает зданиями, украшенными плиткой азулежу, историческими трамваями и живописными видами на реку Тежу. Здесь также немало зеленых зон, поэтому можно совместить знакомство с местной культурой со спокойным отдыхом.

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Амстердам, Нидерланды

Третье место заняла столица Нидерландов. В Амстердаме есть более 30 километров улиц, закрытых для автомобилей, и маршрутов вдоль каналов, по которым можно неспешно изучать город. Помимо известных водных путей и музеев, здесь есть разнообразные районы с независимыми магазинами, кофейнями и местным колоритом. Все это создает более расслабленную атмосферу, отметили в Avanti.

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