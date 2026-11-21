Даже когда в Украине стоит холодная осенняя погода, в некоторых уголках мира можно насладиться настоящим теплом и солнцем. Ноябрь и декабрь – отличное время для путешествий в страны, где температура воздуха достигает +30 °C, а море остается комфортным для купания.

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Среди таких направлений есть как относительно близкие Канарские острова и Египет, так и экзотические Мальдивы, Карибы и страны Африки. Эксперты Weather2Travel посоветовали, куда отправиться в конце года, чтобы хотя бы ненадолго вернуть себе летнее настроение.

Куда поехать за теплом

Эксперты советуют обратить внимание на направления, где даже в конце осени сохраняется приятная погода. Один из самых теплых вариантов – Гамбия, где в ноябре воздух прогревается примерно до +33 °C. Сезон дождей уже завершается, солнце светит около девяти часов в день, а температура воды в океане достигает +28 °C. В то же время стоит учитывать высокую влажность и сильное ультрафиолетовое излучение.

Еще одно интересное направление – Кабо-Верде, островное государство у западного побережья Африки. В ноябре здесь обычно около +28 °C, примерно семь солнечных часов в день и почти нет осадков. Океан прогревается до +26 °C, поэтому можно купаться, заниматься водными видами спорта и отдыхать на пляжах. Однако из-за ветра море иногда бывает неспокойным, поэтому отель с бассейном станет дополнительным преимуществом.

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Для тех, кто мечтает об отдыхе у Красного моря, подойдет Марса-Алам в Египте. В ноябре температура воздуха здесь составляет около +27 °C, а воды – примерно +26 °C. Дожди практически отсутствуют, а умеренная влажность делает погоду комфортной для пляжного отдыха и экскурсий.

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На Канарских островах, в частности на Тенерифе, Гран-Канарии, Фуэртевентуре и Лансароте, немного прохладнее – около +22-23 °C, однако можно рассчитывать на шесть-семь часов солнца ежедневно. Кипр также остается приятным вариантом с температурой около +21 °C, хотя для полноценного пляжного сезона море может быть прохладным.

Самые жаркие страны для зимнего отпуска

Если длительный перелет не проблема, можно выбрать более экзотические направления, где ноябрь и декабрь напоминают разгар лета. Среди самых интересных вариантов – Карибский бассейн, Юго-Восточная Азия, Индийский океан и побережье Африки. Вот несколько мест, которые стоит рассмотреть:

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Доминиканская Республика – в популярном курортном регионе Пунта-Кана температура воздуха достигает +30 °C, а воды – около +28 °C. В ноябре сезон дождей постепенно заканчивается, поэтому это хорошее время для пляжного отдыха.

– в популярном курортном регионе Пунта-Кана температура воздуха достигает +30 °C, а воды – около +28 °C. В ноябре сезон дождей постепенно заканчивается, поэтому это хорошее время для пляжного отдыха. Барбадос – остров привлекает тропическим климатом, температурой около +29 °C и теплым морем. В ноябре здесь еще продолжается сезон ураганов, поэтому перед поездкой стоит следить за прогнозами погоды.

– остров привлекает тропическим климатом, температурой около +29 °C и теплым морем. В ноябре здесь еще продолжается сезон ураганов, поэтому перед поездкой стоит следить за прогнозами погоды. Дубай и Оман – в ноябре воздух прогревается примерно до +31 °C. Море остается теплым, солнечных часов много, а осадков обычно мало. Помимо пляжей, туристам доступны экскурсии, шопинг и знакомство с местной культурой.

– в ноябре воздух прогревается примерно до +31 °C. Море остается теплым, солнечных часов много, а осадков обычно мало. Помимо пляжей, туристам доступны экскурсии, шопинг и знакомство с местной культурой. Акапулько, Мексика – на тихоокеанском побережье температура воздуха достигает +30 °C и выше, а вода прогревается примерно до +30 °C. В ноябре начинается более сухой сезон, поэтому условия благоприятны для пляжного отдыха.

– на тихоокеанском побережье температура воздуха достигает +30 °C и выше, а вода прогревается примерно до +30 °C. В ноябре начинается более сухой сезон, поэтому условия благоприятны для пляжного отдыха. Малинди, Кения – курорт на побережье Индийского океана предлагает температуру выше +30 °C, около девяти часов солнца и воду примерно +28 °C. Возможны кратковременные дожди, но обычно они длятся недолго.

– курорт на побережье Индийского океана предлагает температуру выше +30 °C, около девяти часов солнца и воду примерно +28 °C. Возможны кратковременные дожди, но обычно они длятся недолго. Джайпур, Индия – отличный вариант для тех, кто хочет не только загорать, но и знакомиться с историей и культурой. В ноябре здесь около +29 °C, много солнца, а среди достопримечательностей – дворцы, старинные крепости и знаменитый Водный дворец Джал-Махал.

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Особого внимания заслуживают Гоа, Таиланд, Бали, Занзибар, Шри-Ланка, Мальдивы и Сейшельские острова. В ноябре средние максимальные температуры в этих местах составляют примерно +30-33 °C. Это популярные направления для тех, кто хочет сменить холодную погоду на тропические пляжи, теплый океан и отдых под открытым небом.

В то же время при планировании поездки на конец года важно проверять сезонность дождей в конкретном регионе, поскольку погодные условия в пределах одной страны могут существенно различаться.

OBOZ.UA ранее писал о главной жемчужине европейских круизных маршрутов.