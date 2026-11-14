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Если хотите почувствовать колорит: куда поехать в Испании

Алина МилсентАлина Милсент
Time to read2 мин
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Если хотите почувствовать колорит: куда поехать в Испании
Куэнка. Источник: unsplash.com

Испания привлекает туристов не только пляжами, Барселоной и Мадридом. В стране немало небольших городов, где сохранились средневековые улицы, старинные дома и особая местная атмосфера. Одно из таких мест – Куэнка, расположенная в регионе Кастилия-Ла-Манча, менее чем в двух часах езды от Мадрида.

Город стоит на скалистом возвышении между ущельями рек Хукар и Уэкар. Его исторический центр с узкими мощеными улочками, древними стенами и необычной архитектурой внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Чем особенна Куэнка

Если хотите почувствовать колорит: куда поехать в Испании

Куэнка. Источник: unsplash.com

Главная достопримечательность города – Касас-Кольгадас (Casas Colgadas), или "висячие дома". Эти средневековые сооружения стоят на самом краю скалы, а их деревянные балконы нависают над глубокой ущельем. Издалека кажется, будто дома держатся прямо в воздухе.

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Если хотите почувствовать колорит: куда поехать в Испании

Куэнка. Источник: unsplash.com

Когда-то таких сооружений было больше, но до наших дней сохранились лишь несколько. В части исторических помещений сегодня работает Музей испанского абстрактного искусства, где представлены произведения известных художников, в частности Антони Тапиеса, Эдуардо Чильиды и Антонио Сауры.

Лучший вид на знаменитые дома открывается с моста Сан-Пабло. Это узкий металлический пешеходный мост, проложенный высоко над ущельем. Отсюда можно рассмотреть не только здания, но и скалистые склоны, на которых расположен старый город.

Если хотите почувствовать колорит: куда поехать в Испании

Куэнка. Источник: unsplash.com

Что еще стоит посмотреть

Прогулку по Куэнке стоит продолжить на площади Пласа-Майор. Здесь сосредоточены исторические здания, работают кафе, а окружающие улицы ведут к другим достопримечательностям.

Особое внимание привлекает кафедральный собор Святой Марии и Святого Юлиана, строительство которого началось в конце XII века. Это одна из важнейших готических достопримечательностей Испании. 

Если хотите почувствовать колорит: куда поехать в Испании

Куэнка. Источник: unsplash.com

В старой части города также сохранились руины замка, исторические кварталы и дома, которые из-за плотной застройки на склонах образуют необычные многоэтажные конструкции.

После прогулки можно отдохнуть в одном из местных заведений, попробовать традиционные блюда Кастилии-Ла-Манчи или просто посидеть на террасе с видом на ущелье. Особенно хороша Куэнка вечером, когда старинные здания подсвечивают.

Куда отправиться за пределы города

 

Если хотите почувствовать колорит: куда поехать в Испании

Куэнка. Источник: unsplash.com

Если останется время, примерно в 30 километрах от Куэнки можно посетить Сьюдад-Энкантада, или "Зачарованный город".

Это природный парк с необычными известняковыми скалами, которые на протяжении тысячелетий менялись под воздействием воды, ветра и перепадов температур. Некоторые образования напоминают животных, человеческие фигуры или огромные грибы. Для посетителей обустроен пешеходный маршрут длиной около трех километров.

Куэнка станет удачным выбором для тех, кто хочет увидеть менее туристическую Испанию, неспешно прогуляться по старинным кварталам и познакомиться с местной культурой. Здесь можно провести как один насыщенный день, так и целые выходные.

OBOZ.UA предлагает узнать о теплых направлениях для зимнего отпуска.

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